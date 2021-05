Gloria Steinem, icono del feminismo, Premio Princesa de Asturias de Humanidades 2021

Actualizada 19/05/2021 a las 13:28

La periodista y escritora Gloria Steinem ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión.

Esta candidatura ha sido propuesta por Socorro Suárez Lafuente, catedrática y coordinadora del Grupo de Investigación TransLIT de la Universidad de Oviedo. Debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la reunión se ha desarrollado mediante videoconferencia.

Gloria Steinem nació en Toledo (Ohio, EE UU) el 25 de marzo de 1934. Se graduó en el Smith College (Northampton, Massachusetts) en 1956, tras lo que se trasladó a la India durante dos años con una beca. En 1960 se estableció en Nueva York y empezó a trabajar para la revista Help! En 1968, después de haber trabajado en el Playboy Club de Nueva York para escribir una exclusiva sobre las condiciones laborales y salariales de estas mujeres, colaboró en la fundación de New York Magazine. Como periodista independiente escribió para Esquire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones.

En 1972 cofundó Ms., la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fue una de sus editoras durante quince años y es miembro de su comité asesor, puesto desde el que tuvo un papel destacado en la venta de la revista a la Feminist Majority Foundation en 2001. También se dedicó a la militancia feminista, además de a través de sus artículos y trabajos periodísticos, con su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres, como el National Women's Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, de la que es founding mother.