Meri Jiménez: "La solución a muchos problemas está en ti mismo”

Actualizada 07/05/2021 a las 06:00

Jum! nació en Estella hace tres años de la mano de Javi Elizaga y Meri Jimeno. Cuentan con dos peculiaridades: para resolver las bases de bajo tocan sobre ellas tanto en directo como en las grabaciones y Javi toca una batería virtual (aerodrums). Además, antes de su primera grabación Meri, compositora, vocalista y guitarrista, nunca había tocado instrumento alguno ni tampoco cantado. Fue toda una sorpresa, incluso para ella, su descubrimiento artístico. Javi es técnico de estudio, de directo y productor musical y también ha sido batería profesional. Desde el principio el proyecto ha optado por un pop-rock inspirado en el underground de los años 70 y con letras en inglés. En 2018 cuando se publicó su primer trabajo discográfico de título homónimo. Su nuevo trabajo Everything is only in your head da una vuelta de tuerca a su propuesta de rock acercándolo en muchas ocasiones al dance.



Everything is only in your head (Todo está solo en tu cabeza), segundo trabajo que les reafirma en sus mensajes…

Intenta transmitir que muchas veces la solución a todas las cosas, a muchos problemas, está en ti mismo. Salir de una situación que no te gusta o que quieres cambiar depende de la actitud que tomas cuando te enfrentas a la vida. Eso es lo que te hace salir adelante. La mente humana es compleja y a veces somos nosotros los que nos derrotamos antes de que los problemas aparezcan de verdad.

Un mensaje ante todo positivo…

Hay cosas sin solución, pero según como las mires cambian…

¿Han sido las canciones las que han hecho que los estilos puedan ser diferentes unas de otras?

Veíamos que cada canción era un mensaje distinto, con un ambiente sonoro, incluso un estilo distinto. Hemos ido a donde nos ha pedido ir cada canción. Javi y yo tenemos gustos musicales muy amplios. ¿Qué será lo siguiente que crearemos? Ni idea…

¿El nacimiento de las canciones surge de una interpelación que se hacen el uno al otro?

Yo compongo la estructura inicial de la canción, letra y melodía. Javi me da el empujón para que esa canción siga para adelante o no. Así va creciendo y cambiando.

Se expresan en tres idiomas...

En el primer disco compusimos todas las canciones en inglés. Es lo que me pidieron. En este trabajo las que son en euskera y en castellano nacieron así desde el primer momento. Sus melodías me pedían expresarlas en esos idiomas. Cuando he intentado forzar unaa canción, no me gustaba el resultado. La fonética, el sonido de la voz en cada idioma me lleva a unas melodías determinadas.

Por ejemplo en una canción como Desaparecer…

Lloré un montón con esa canción. Es tan triste como alegre, con el mensaje final de que hay que seguir intentándolo. En el fondo es el resumen de mi vida. Siempre intento salir del pozo oscuro y luchar. Por carácter me suelo deprimir... pero este disco es un ejemplo de la actitud de cambio y de lucha.

¿Las nuevas canciones nacieron en el tiempo de confinamiento?

Eran un poco anteriores. Teníamos preparadas la estructura de la mayoría. El confinamiento nos vino bien para pulirlas, ajustar las letras y terminarlas. Aprovechamos para hacer conciertos en streaming todos los sábados. Era una alegría y nos iba dando la medida del paso del tiempo.

Javi continúa tocando los aerodrums…

Es una de las razones de ser del grupo. Javi llevaba muchos años sin tocar y cuando cogió los aerodrums nos cambió la vida. Tiene muchas cosas técnicas que hay que controlar en los directos pero el sonido es muy limpio…

¿Les gustaría tirar adelante en esta espiral de locura?

Lo importante es el momento. No vamos más allá. Hay que disfrutarlo y darlo todo, y que la gente disfrute. ¿Qué vendrá después? No lo sabemos. Vamos a pelear por que haya más conciertos, por supuesto. Pero somos muy conscientes de cómo está todo.

La música ¿fundamental para el alma ahora más que nunca?

Personalmente es a lo que más me agarro ahora... Seguir componiendo y disfrutando. La ilusión de sacar disco da sentido al día a día. La música estimula y es alimento para el espíritu, para la mente y para ser y sentirnos más libres.

+ Jum! Centro Cultural Los Llanos de Estella. Hoy, 20 h. 8 euros.