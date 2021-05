En danza contra el acoso escolar

Actualizada 01/05/2021 a las 06:00

Concienciar contra el acoso escolar, pero con un enfoque novedoso: el papel que desempeñan los niños y niñas que permanecen impasibles ante el acoso, los llamados “espectadores ajenos”, que se mantienen neutrales, pasivos y tolerantes ante la intimidación.

Con motivo del Día Internacional contra el ‘Bullying’, que se celebra este domingo, 2 de mayo, la Escuela de Baile y Danza Le Bal de Pamplona ha presentado su proyecto de fin de curso, dedicado a la concienciación contra el acoso escolar.

Titulado 'Valientes', este proyecto sustituye a la tradicional exhibición de fin de curso que Le Bal solía realizar en la sala principal de Baluarte, ante más de 1.000 espectadores y con la participación de 300 alumnos y alumnas sobre el escenario.

Más de 220 alumnos de Le Bal de entre 7 y 25 años participan en 'Valientes', que reunirá diversas coreografías relacionadas con el ‘bullying’ y otras variantes como el ciberacoso, abordando también la homofobia y el racismo. El proyecto, que se ha ido trabajando en grupos reducidos y por clases, culminará con la grabación de una pieza audiovisual que se estrenará a finales de junio a través de las redes sociales.

Las coreografías reflejarán numerosos estilos de danza: moderno y contemporáneo, hip hop, dancehall, comercial dance, danzas urbanas, breakdance y Tik Tok. El tema musical será 'I’ll be there for you' (Estaré ahí para ti), para reforzar el mensaje positivo de apoyo al que está sufriendo ‘bullying’.

El autor del guion de Valientes es Ion Mikel Landa, profesor de Le Bal, y en el proyecto colaboran todo el equipo de profesores y profesoras de la escuela.

En la coreografía que están preparando los alumnos del grupo de hip hop, Iranzu Arozarena Orbara se mete en la piel de una joven que comienza sufriendo acoso escolar y poco a poco se va liberando de él: “Al principio, mi postura está más cerrada, más encogida y con más miedo, pero luego hay otra parte en que empiezo a recibir la ayuda de los demás y al final consigo salir de esa situación. La manera de bailar refleja totalmente cómo se siente una persona que sufre acoso”, explica esta joven pamplonesa de 16 años, alumna de 4º de ESO del Liceo Monjardín. Arozarena lleva dos años bailando hip hop en Le Bal. “Empecé a ir a clases de baile hace cuatro años y quise probar con el hip hop. Es un estilo que tiene mucha variedad y además, dependiendo de la canción, te puedes expresar de diferentes formas o meterte en la piel de un personaje, como en este caso”, comenta.

Su compañero Asier Ferrer Samonete, de 17 años, también alumno de hip hop, explica algunos detalles de la coreografía que están preparando. Él interpreta a uno de los llamados “espectadores ajenos”: “Me meto en la piel de alguien que presencia el ‘bullying’ y lo ignora, o incluso se ríe de lo que le hacen a la persona que lo sufre. Con este vídeo queremos animar a que la gente no se quede callada, sino que actúe contra el acoso”.

Conforme avanza la coreografía, se produce un cambio: “Otra compañera y yo interactuamos con Iranzu, que interpreta a la chica acosada. Le ayudamos a que se despegue de estar tan cerrada y pueda ser ella misma”.

En la pieza también participan otras compañeras que representan los “miedos” que siente la persona acosada. Asier Ferrer considera que es un “reto” el poder reflejar el ‘bullying’ a través de una coreografía de hip hop: “Nunca lo hubiésemos pensado”.

Natural de Gallipienzo, Asier Ferrer está cursando el Bachillerato de Artes Escénicas en el Instituto Plaza de la Cruz. “En un futuro me veo bailando. Me encantaría irme de gira y conocer diferentes culturas”, cuenta.

PROTOCOLO

Además de llevar a cabo el proyecto Valientes, Le Bal está elaborando un protocolo de buenas prácticas para la convivencia escolar, que implantará en su escuela el próximo curso. El centro cuenta con el asesoramiento de profesionales especializados en pedagogía y acoso escolar. Además, la asociación Levántate contra el Bullying apoya la iniciativa de Le Bal y colaborará en el evento virtual que tendrá lugar a finales de junio.

Posicionarse en contra



Isabel Ciganda Salinas, pedagoga terapeuta que está colaborando con Le Bal, destaca que Valientes “abarca la complejidad del fenómeno del ‘bullying’ y pone en valor el buen trato entre compañeros y compañeras de clase. El ‘bullying’ es una forma de maltrato que, en muchos casos, es consecuencia de otros maltratos que se producen en casa, en el trabajo, etc.”. El proyecto mostrará cómo el rol de esos espectadores es muy importante para parar el acoso o para evitar que se produzca. Mirar hacia otro lado supone un apoyo encubierto al agresor: “Es muy acertado el enfoque del punto de vista de los espectadores porque el acoso escolar debería tener tolerancia 0, incluso en el caso de los chicos y chicas que lo presencian”, explica Ciganda.“Los espectadores tienen que vencer el miedo y posicionarse en contra del maltrato. Y eso realmente es de valientes”, remarca la pedagoga.