Carlos Arriezu: “Esta música representa a Baztan y sus tradiciones”

Actualizada 25/04/2021 a las 06:00

Carlos Arriezu, en sus primeras facetas artísticas, se dedicaba a componer canciones de pop y a colaborar junto a conocidos músicos como Totó Munilla, David Burgui o su propio hermano el baterista José Luis Arriezu. En su devenir artístico Carlos supo acercarse al jazz aunque siempre mostró una vena ecléctica y su curiosidad le llevo a flirtear con muchos estilos musicales. Es el fundador y alma mater del grupo Caraband. con los que ha grabado discos que recrean en diferentes estilos jazzísticos y que muestran ese eclecticismo compositivo que va a caracterizarle desde el inicio de su carrera profesional, Sus títulos son 'Nostalgic Waltz', 'Now is the Time', 'Caraband Effects', 'A Dream of Jazz'. Como compositor e instrumentista, y ya bajo su propio nombre, ha experimentado con diferentes estilos aparte del jazz, como muestran sus trabajos 'Carlos Arriezu 4 Estaciones', 'Baztán' y 'Cervantes a lo largo del tiempo'. El trabajo que presenta en este último concierto del ciclo Músicas de Domingo en el Condestable se titula Baztán y está dedicado a la memoria y recuerdos de su madre que residió 25 años en esa parte de Navarra. Puro sentimiento, belleza y melancolía, una especial radiografía del alma artística de Carlos.



¿Cómo se gestó este 'Baztán'?

Baztán ya había nacido hace un tiempo. Y lo adaptamos a mi obra 'Cuatro Estaciones' porque le iba muy bien… Pero lo que hemos hecho hace unos meses es amplificar Baztán como proyecto propio y consolidado que transmite un alto grado de emotividad.Es una música que representa al propio valle y sus tradiciones. Mi madre pasó allí hospitalizada 25 años de su vida. Por eso también en esta obra reflejo desde el sentimiento su imagen, su recuerdo. Así que es un homenaje tanto a mi madre como al Baztan.

¿Es una obra que trasciende por su capacidad de visualizar paisajes, gentes?

Para mí eso es un halago. Si consigo que el público vea y sienta eso ya es una maravilla. Significa que ya estamos consiguiendo el primer fin que es comunicar. Y ciertamente transmite imágenes pero también se refiere a la mitología, a la cultura, a la propia fiesta, Los cuatro temas puntales que forman el concierto de Baztán son Naturaleza, Tradiciones, Mitología y Ancestros.

¿Fue un proceso creativo muy largo en el tiempo?

Cuando el proceso creativo está y bulle dentro de ti, todo es sencillísimo y es imparable. Y como te salen de una forma tan natural llegas a creer que no están bien, que son demasiado sencillos. Te entran los complejos, los miedos porque piensas que no le van a gustar a nadie. Por eso el proceso creativo es todo un mundo. Y en este caso empezó al componer un tema dedicado a mi madre. Luego vinieron otros dedicados a Basajaun, Basandere… Y así fue creciendo hasta tener 25 temas. Y los quise editar. Me animo porque al incluirlo, en parte, en la obra 'Cuatro Estaciones' y en otoño, al tocarlo en directo era el que más llegaba al público. Además mis apoyos emocionales me ayudaron a pensar que era factible sacarlo adelante como proyecto propio.

La resolución vino en Madrid…

Sí, al final grabamos allí 19 de los 25 temas en los estudios PKO con un piano estupendo. En el concierto en directo tocamos 16. Y en el pendrive que ofrecemos van algunos más. Yo lo había grabado en el estudio de mi casa pero quería que le dieran una pincelada, un barniz. Le pedí a mi amigo y músico Francisco Sokolovich que se la diera él en PKO. Su perspectiva es lo que le da un valor añadido. El viene de familia judía polaca, no tiene nada que ver con el valle, y es argentino que recae en Madrid. De Baztan no sabe nada, no lo ha visitado, pero captó lo esencia perfectamente.

¿Baztán es una apuesta por las bellas melodías?

Sin duda. Y es un luchar contra mí mismo. Yo he estudiado jazz, mucha armonía, mucho giro musical. Y cuando comienzas a tocar temas como los que conforman 'Baztán' que aparentemente son tan obvios piensas que quizá no funcionen. Pero son el camino hacia lo íntimo. Gracias al apoyo emocional que tengo he ido adelante con el proyecto y me he atrevido a hacer melodías que desnudan el inferior de los sentimientos. Ojalá que los que escuchan 'Baztán' salgan reconfortados al contactar con el mundo espiritual y natural de ese valle, y la música es una gran aliada para ello.

El concierto se presentó ya en Baztan…

En Arizkunenea, la casa de cultura de Elizondo. Encantó a la gente, al alcalde de Elizondo, a la técnica de cultura del valle. Hasta han comprado y enviado pendrives con la música de este proyecto a familiares que viven en otros sitios del mundo. Hemos editado el trabajo en un pendrive revestido de madera, porque el CD ya está desapareciendo.

¿La pandemia le ha posibilitado ser más creativo?

No. No he sido creativo en estos meses. En ese sentido me ha dejado seco. Pero si he trabajado mucho, he puesto en orden mi obra ya creada, he aprendido mucho. He preparado muchos arreglos a mis propios temas. Ahora tengo ideas en mente que quiero desarrollar. Ojalá que todo se abra, que podamos tocar más, estar con gente. Porque todo eso me ayuda mucho en mi creatividad.

¿Proyectos nuevos como el del grupo de jazz Caraband?

Hemos publicado otro pendrive con nueve temas con arreglos diferentes y un nuevo tema instrumental en el que participa el excelente acordeonista que es Javier López-Jaso. Uno tiene un poema en francés. También los grabamos en los estudios PKO, con un grupazo de músicos como Antonio Calero en la batería, Héctor Oliveira en el contrabajo, Patxi Urtxegui en la trompeta, Josemi Sagaste en el saxo y Melisa Fernández en la voz y servidor al piano. Yo hice el trabajo previo y Caraband se grabó en una sólo sesión. Y espero que el proyecto se mueva cuando acabe todo esto en festivales de jazz, etc.

¿En estos conciertos de la nueva normalidad el público se comporta igual que antes de la pandemia?

Está con miedo y con actitud prudente. Y está triste. Todo el mundo está contenido. La gente tiene ganas pero vive estos sentimientos. Ojalá llega la vacuna en condiciones y podamos vivir este verano una situación que creo que va a pasar, que todo va a estar abierto y la gente con muchas ganas de cultura, de moverse. Soy positivo. Creo que eso será seguro en el otoño. Y cuando se abra va a ser como la primavera. Espero que la gente lo apoye. La cultura hace falta como el respirar.

Carlos Arriezu. Civivox Condestable. 12 h. Gratis previa inscripción.

DNI



Carlos Arriezu Vera (Pamplona, 1971) vive a caballo entre su San Adrián en el que se crió y Madrid. En Navarra sigue trabajando con músicos de su tierra y también de la vecina La Rioja. En Madrid lleva cuatro años trabajando en proyectos junto a músicos capitalinos y perfilando sus nuevas obras. Carlos se formó en el Conservatorio Superior de Música de Navarra donde se tituló en piano-jazz. Músico inquieto, marchó a ampliar estudios a La Habanal, a Inglaterra y en España a Valencia. Ha tocado en escenarios de los más variados lugares, desde Shangai hasta Berlín, pasando por gran parte de los rincones de nuestro país.