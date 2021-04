Elisabet Benavent apuesta por el humor en su nueva novela: "¿Qué sería de nosotros sin la carcajada?"

Actualizada 18/04/2021 a las 18:12

La escritora valenciana Elisabet Benavent regresa a las librerías con 'El arte de engañar al karma', una "invitación" a los lectores a olvidar la rutina y a divertirse" mediante una obra llena de humor. "En los últimos tiempos... ¿qué sería de nosotros sin la carcajada?", se pregunta.

La autora se anima a "robar, al menos, un par de carcajadas" con la historia de Catalina, una actriz frustrada que considera que ha tenido muy mala suerte en la vida y que, tras encontrar en un desván unos cuadros pintados por su tía abuela, decide hacerse pasar por artista, ganar un dinero y darle la vuelta a su mal karma. Pero no le va a ser todo tan fácil.

Además, en 'El arte de engañar al karma', que publica Suma de Letras, Benavent se sumerge en el mundo del arte, que siempre ha sido una de sus "pasiones", reconoce.

"Fui a Madrid a estudiar un máster sobre Comunicación y Arte y soñaba con trabajar en una galería, pero con los años sentí que me alejaba de él. Ha sido un modo de aunar y abrazar mis dos pasiones, la literatura y el arte, y ha sido muy divertido. Me atraía retomar el contacto con el tema, pero también todas las posibilidades que me ofrecía como telón de fondo para una historia como esta", explica la popular narradora en una entrevista.

Para impulsar la comicidad de la novela, Benavent utiliza el recurso literario del disfraz, algo que "surgió de manera natural al plantear el argumento principal del libro: una actriz frustrada que no encuentra el papel de su vida, convierte la mentira en una oportunidad y el disfraz en herramienta de trabajo". "Me parecía coherente con el personaje y también divertido", apunta.

La autora reivindica el humor como un elemento que "ayuda siempre, una herramienta a través de la cual analizar lo que nos rodea". "Reírse de uno mismo --continúa-- siempre me ha parecido un recurso muy sabio porque ayuda a dejar de darse a uno mismo tanta importancia y a relativizar las cosas. Además, en los últimos tiempos... ¿qué sería de nosotros sin la carcajada?".

Elisabet Benavent (València, 1984) ha sido calificada como "la voz de una generación", la millennial que, en ocasiones, es denostada y adjetivada como frívola. En este sentido, la escritora no cree que sea un colectivo especialmente criticado.

"Tengo la sensación de que toda generación es crítica con la siguiente, pero me parece que es un mecanismo normal. Los millennials también miramos con ojo clínico a la generación zeta, quizá porque nos hacen conscientes de cierta obsolescencia generacional. No lo sé. Lo que realmente me parece importante es que con el tiempo empecemos a eliminar todas las etiquetas que no sumen y que no nos permitan aprender de los demás", reflexiona.

ADAPTACIÓN PARA NETFLIX

Tras la adaptación de su saga Valeria para Netflix, se está preparando otra versión en plataforma de su obra, un hecho que, según reconoce, está influyendo "de alguna manera" en su trabajo, no tanto por el hecho de que una de sus obras se haya adaptado, como por "la implicación que, sobre todo de cara a la segunda temporada de Valeria", ha tenido en el proyecto, precisa.

Al respecto, comenta que su experiencia como productora ejecutiva de la serie le ha hecho "aprender y cualquier nueva herramienta, de manera inconsciente, termina aplicándose en tu trabajo". "Siento que he crecido como profesional a través de lo audiovisual", concluye.