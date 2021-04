Las 10 obras de arte más famosas de la historia y su significado

Actualizada 15/04/2021 a las 14:54

El Louvre (París), el Metropolitan Museum of Art (Nueva York), El Prado o el Reina Sofía (ambos en Madrid), La National Gallery of Art (Washington), el Museo Británico o la National Gallery (ambos en Londres), el Museo de El Cairo…Los museo más importantes del mundo se pelean por incluir en sus galerías las obras pictóricas más reconocidas de todos los tiempos. Pero, ¿cuáles son estas obras? Es difícil listar estas pinturas puesto que muchas de ellas no obtuvieron un reconocimiento inmediato fuera de los círculos artísticos. Lo que es indiscutible es que, con el paso del tiempo, muchas de ellas han encumbrado la fama.

Te presentamos las 10 obras de arte pictórico más famosas del mundo (entre paréntesis detallamos su autor, la fecha estimada de creación, y el museo donde puede contemplarse).

1. Mona Lisa (Leonardo da Vinci; 1503-1519; Museo del Louvre, París).

Entre las obras más famosas del mundo se encuentra esta misteriosa mujer de enigmática sonrisa. Este es uno de los pocos datos certeros de esta obra también conocida como La Gioconda, todo lo demás son creencias. Se cree, por ejemplo, que la modelo es Lisa Gherardini, la esposa del comerciante de Florencia Francesco del Giocondo. Según el Louvre, se trata del primer retrato italiano conocido que se enfoca tan de cerca en la modelo en un retrato de medio cuerpo.

2. La última cena (Leonardo da Vinci; 1495-1498; Santa María delle Grazzie, Milán, Italia).

La última cena representa la última vez que Jesús partió el pan con sus discípulos antes de su crucifixión. La obra, que es en realidad un gran fresco, fue pintada en una época donde las imágenes religiosas eran el tema artístico dominante.

Como curiosidad podemos añadir que el fresco ha sobrevivido a dos amenazas de guerra. Las tropas de Napoleón usaron como práctica de tiro las paredes aledañas al fresco. Durante la Segunda Guerra Mundial destruyó, un bombardeo destruyo el techo del convento de Santa María delle Graize, dejando el fresco totalmente desprotegido.

3. La noche estrellada (Vincent Van Gogh; 1889; Museo de Arte Moderno, Nueva York).

Esta pintura responde a la vista que tenía Van Gogh desde la ventana de su habitación en el manicomio de Saint Rémy, Francia, donde vivía en tratamiento por una enfermedad mental.

El maestro de las pinceladas gruesas uso llamativos tonos de azules y amarillo para crear una atmósfera de ensueño que han intrigado siempre a los amantes del arte.

4. El grito (Edvard Munch; 1893; Museo Nacional de Oslo, Noruega).

Muchos piensan que la figura andrógina que muestra la pintura está gritando peor no es así: está tratando de bloquear un grito penetrante que proviene de la naturaleza. Es una experiencia que vivó Munch: un tono rojo dramático colapsaba sus sentidos mientras paseaba por Oslo un atardecer.

Lo que muchos desconocen es que El grito es solo una parte de una obra más completa que incluye: dos pinturas, dos pasteles y un número no especificado de impresiones.

Las dos versiones de pintura de El grito fueron robadas en1994 y 2004 y el hecho contribuyó a que las obras obtuvieran un mayor reconocimiento, tras su recuperación.

5. Guernica (Pablo Picasso; 1937; Museo Reina Sofía, Madrid).

Pablo Picasso refleja en esta pintura los horrores de la guerra civil española con el bombardeo aéreo alemán del municipio de Guernica en Vizcaya.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el propio autor pidió que la obra fuera trasladada al Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York para su custodia hasta que la democracia regresara a España.

6. El beso (Gustav Klimt; 1907-1908; museo Upper Belvedere, Viena, Austria).

El museo Upper Belvedere, dice de la obra que en ella Klimt hace una declaración alegórica general sobre el amor como el corazón de la existencia humana.

La influencias bizantinas de Klimt se pueden ver en la decoración de las túnicas que usa la pareja.

7. La joven de la perla (Johannes Vermeer; 1665; Mauritshuis, La Haya, Países Bajos).

Se trata de una obra de óleo exquisita en su simplicidad. Vemos a una niña con un turbante azul y dorado y un arete de perlas que destacan sobre un fondo oscuro.

Esta obras se ha comparado en ocasiones con La mona Lisa pero lo cierto es que además de pertenecer épocas distintas, La joven de la perla ni siquiera es un retrato sino un tronie, es decir, una figura imaginaria con rasgos exagerados.

8. El nacimiento de Venus (Sandro Botticelli; 1485; le Gallerie Degli Uffizi, Florencia, Italia).

Lorenzo Pierfrancesco de Médici, miembro de una familia rica y amante del arte que gobernó Florencia durante siglos, encargó a Botticell representar la historia del nacimiento de Venus.

La diosa del amor protagoniza el centro del cuadro, posando desnuda sobre una concha que la ha traído hasta la orilla. La larga y abundante melena que flota en el aire, le sirve para esconder sus 'intimidades', mientras una de sus manos se apoya en su pecho. La desnudez no era habitual en la época por lo que esta representación de Venus fue considerada una obra atrevida.

9. Las Meninas (Diego Velázquez; 1656; Muso del Prado, Madrid).

Se trata de un retrato grupal de la realeza española que incluye un autorretraro del propio Velázquez (a la izquierda). Fue el rey Felipe IV de España quien encargó Las Meninas a Velázquez.

Por sus dimensiones, esta obra es una de las más grandes de Velázquez y no es de extrañar que su complejidad haya fascinado a los críticos de arte.

10. La creación de Adán (Miguel Ángel; 1508-1512; Capilla Sixtina, Ciudad del vaticano, Italia).

La Creación de Adán representa a Dios y a Adán con los brazos extendidos y sus dedos casi tocándose. Esta pintura, que es una de las imágenes más replicadas de la historia, cubre una sección del techo de la Capilla Sixtina.

El humo de las velas, entre otros factores, opaco el techo de la capilla y resto brillo a los colores vibrantes de la obra, que afortunadamente recuperó tras una limpieza en 1989.

Esta lista ha sido elaborada por CNN Estilo previa realización de un estudio sobre las pinturas que han encabezado los resultados de búsqueda en Google en todo el mundo durante los últimos 5 años.

