La navarra Selma Sola competirá este sábado en la final de 'Prodigios'

Actualizada 09/04/2021 a las 12:19

Este sábado 10 de abrill, por la noche, la navarra Selma Sola Arellano será una de las protagonistas de la gran final del programa 'Prodigios', que se emitirá a las 22:00 horas en La Primera de TVE. A sus 14 años, Selma Sola ha logrado situarse entre los seis jóvenes talentos del mundo de la música y de la danza que aspiran a lograr el título de ‘Prodigio del año’.

En esta ocasión, Selma Sola tratará de conquistar al jurado con su gran voz, como ya lo hizo en la primera gala, donde logró clasificarse para la semifinal del concurso. En esta ocasión, la joven cantará su aria favorita, aunque no puede adelantar de cuál se trata porque el programa no permite a sus concursantes desvelar las obras que interpretarán en esta gala final.

Vecina de Mutilva y alumna de 3º de la ESO del colegio Luis Amigó, Selma Sola comenta que le hace “especial ilusión” interpretar su aria preferida en la final de Prodigios, que se ha grabado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. “Es la primera vez que canto esta aria delante de tanta gente y con una gran orquesta como es la Sinfónica de Castilla y León”, destaca. “Con esta aria espero transmitir toda esa ilusión que siento y las ganas de dar lo mejor de mí”.

En cuanto al reto que supone interpretar esta pieza musical, adelanta que ha tenido que trabajar “duro” para prepararla. “Tiene partes complicadas y que requieren mucha preparación, pero es mi favorita y no me importa dedicarle más tiempo”. Además, en todo momento ha contado con la ayuda de su padre, el tenor pamplonés José Luis Sola.

Dentro del programa Prodigios, la joven promesa del canto ha contado con la ayuda del pianista Javier Carmena, quien le ha ayudado a elegir el repertorio y a preparar cada actuación.

En la semifinal de Prodigios, que se emitió el pasado sábado, Selma Sola cautivó al jurado con su interpretación del Vals de Julieta de la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod. “A pesar de la presión por estar en la semifinal y de los nervios, me sentí satisfecha después de cantar el aria. Tenía muchísimas ganas de cantarla y de que el jurado y el público la escuchasen”.

Y aunque después de esta primera actuación no sabía si iba a pasar o no a la final de Prodigios, comenta que se sintió “tranquila y contenta con el resultado”. En la semifinal del concurso, Selma Sola ofreció otra segunda actuación en la llamada ‘fase de los duelos’, donde interpretó el aria de las campanillas de la ópera Lakmé de Leo Delibes.

Dada la gran repercusión del programa Prodigios, la joven comenta que se siente “muy ilusionada” por el apoyo que está recibiendo por parte de los espectadores de esta tercera edición del concurso. “Todos los días recibo mensajes de gente felicitándome y deseándome suerte. Además, he recibido mucho apoyo de la gente de Corella, Azagra y Mutilva, que me siguen desde el primer momento y están siempre al pie del cañón”.

La joven tiene un vínculo especial con Corella y Azagra, localidades a las que acude asiduamente por los lazos familiares que le unen a ellas.

En esta final de Prodigios, Selma Sola actuará ante un jurado formado por el tenor José Manuel Zapata, el coreógrafo Nacho Duato y el trompetista Rubén Simeó. Junto a ella, otros cinco concursantes lucharán por lograr el título de ‘Prodigio del año’. Se trata de Lorena Bonnín (canto), Jorge García (danza), Nerea López (danza), Gisela Dekort (saxofón) y Sofía Rodríguez (violín).

El ganador de esta tercera edición de Prodigios recibirá 20.000 euros en metálico. Además, los mejores de cada categoría (danza, canto lírico e instrumento) también recibirán su recompensa al obtener un curso intensivo de perfeccionamiento de cuatro días en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.

“No hay nada que me haga más feliz en este mundo que cantar”, aseguró Selma Sola en el vídeo de presentación que emitió el programa justo antes de sus actuaciones.“Cuando canto intento emocionar y transmitir lo que siento y he recibido mensajes diciéndome que lo he conseguido, así que no puedo estar más feliz”, valora. Además de percibir el apoyo del público, Selma ha recibido grandes elogios por parte del jurado del programa. En la primera gala, la joven dejó boquiabierta a la soprano Ainhoa Arteta, miembro del jurado de Prodigios, con su interpretación del aria de la Reina de la Noche de La flauta mágica de Mozart.