Miss Caffeina: "Fantaseábamos con cantar con Ana Torroja desde hacía mucho"

Actualizada 03/04/2021 a las 06:00

'Torres más altas cayeron', el mantra que Miss Caffeina repite en su más reciente tema, 'Punto muerto', se hizo realidad el día que consumaron uno de esos sueños que veían improbables por su modestia y que ha unido a dos generaciones de la historia del pop en España: grabar con Ana Torroja.

"Es una cosa con la que fantaseábamos desde hacía mucho tiempo, una fantasía total de esas que se comentan en los viajes en furgoneta", aseguran dos de los integrantes del grupo español, Alberto Jiménez y Sergio Sastre, en una conversación vía telemática al otro lado del Atlántico con la exvocalista de Mecano.

La idea de colaborar juntos se les pasó por la cabeza hace tiempo con otra canción, reconocen a continuación. "Pero no nos atrevimos y al final buscamos un plan B", agregan, sin desvelar de cuál se trataba.

El año pasado Torroja tendría que haber sido una de las protagonistas del Universal Music Festival del Teatro Real y Jiménez se interesó por asistir al concierto como espectador. "Me dijeron que sería muy bonito que cantáramos juntos, pero pensé que no nos conocería. Me volvieron a llamar con una propuesta de su equipo, hacer una canción nueva con ella", rememora este.

Justo para entonces Miss Caffeina acababa de terminar un tema de su próximo disco, el citado 'Punto muerto', y pensaron que podría ser el ideal para Torroja, así que lo mandaron a México, donde reside la artista madrileña desde hace años.

"Me encantó desde el primer momento. Me vi muy reflejada en esa melodía hasta el punto de que no sabía si la habían hecho pensando en mí", cuenta la intérprete de 'Un año más', que sí que conocía el trabajo de Miss Caffeina.

De ellos, por ejemplo, confiesa que le gustaría haber robado 'Eres agua' para su repertorio. "Tienen buenas letras, lo que no siempre ocurre, trabajadas, con poesía y mensaje, contándolas de diferentes formas, y también buenas melodías", enumera.

Miss Caffeina ya tomó prestado en el pasado alguna pieza del cancionero de Torroja como 'Héroes de la Antártida', de su época con Mecano. "Otra que nos encanta y que canto mucho por mi casa es 'No estás'", admite Jiménez de este corte del primer disco en solitario de la artista, 'Puntos cardinales' (1997).

"Son de esos temas que uno nunca canta en los conciertos porque igual no es de las más populares, pero si alguna vez coincidimos en un escenario podemos hacer una de esas", promete ella en respuesta.

El tema que de momento les ha unido en el plano discográfico, 'Punto muerto', versa sobre "relaciones desiguales", especialmente en la pareja, "por ejemplo cuando uno de sus miembros tiene un papel más servicial y piensa todo el rato en el otro", explica Jiménez.

"Pero esa semilla se puede aplicar a muchas otras situaciones, como una relación de amistad, de trabajo, social... Cuando crees que no puedes cambiar tu rol en una situación hay que ponerse en ese mantra de que 'torres más altas cayeron'", destaca sobre la idea que repite el dinámico estribillo.

Tras 'Oh Long Johnson' (2019), que los consolidó como uno de los grandes valores del pop ambicioso e inteligente en España, este nuevo tema constituye el primer aperitivo del que será su quinto disco de estudio, en el que se encuentran trabajando en estos momentos.

Más avanzada está la siguiente entrega de Ana Torroja después de más de una década sin álbumes de temas inéditos en el mercado y en ella ha colaborado con jóvenes productores y compositores que han revolucionado el pop contemporáneo, como Alizzz (C. Tangana) o El Guincho (Rosalía).

"Saldrá a mediados de junio y está a falta solo de grabar el vídeo del single, que es una colaboración", informa sobre el sucesor de 'Sonrisa' (2010), que se ha retrasado a causa de la pandemia, esperando un momento más propicio para explotarlo en las distancias cortas y en directo.