Pablo Líquido y Uxue Fabo, de Pablo Works: “Hay que sacudirse los complejos”

Actualizada 02/04/2021 a las 06:00

En 2017 Pablo Líquido (que lleva en la carretera y en el mundo de la música desde 1999) decidió dar salida a sus composiciones propias., canciones que se expresaban tanto en inglés como en castellano. Entonces nació el proyecto al que llamó Pablo Works y que contó como compañera artística con Uxue Fabo, para dar la réplica desde el bajo eléctrico y la voz. Es un proyecto de múltiples influencias, principalmente de la música anglosajona, y que ya cuenta con dos trabajos 'Small But True' (2018), 'The Life That I love' (2019). Tuvo que hacer un parón en 2020 justo al comienzo de la pandemia cuando iban a presentar Fuerte. Ahora ha llegado el momento, este viernes en Zentral, y hace dos semanas en Marcilla. Pablo Y Uxue se encargan de todos los instrumentos; Pablo toca la batería con los pies y ambos cantan. En esta ocasión les van a acompañar en el escenario en dos canciones los saxos Jose Javier Malo y Txema Quintanilla.



¿'Fuerte' es una reafirmación personal?

(Pablo) Claro. Soy enérgico y me siento cada vez más reafirmado, con las cosas más claras, convencido de que estoy en el camino correcto.

Fuerte es una palabra sin género.

(Uxue) Exacto. Se nos aplica a todas las personas.

¿Y 'Fuerte' es un disco emocional y musicalmente muy amplio?

(Uxue) Si algo tiene este disco es que las canciones entre ellas no se parecen en nada. Y las líneas de bajo tampoco.

(Pablo) Incluso hay canciones que empezamos a trabajar en 2017, que eran para discos anteriores pero han entrado en este.

Canciones que entre ellas se parecen poco, ¿una relación de amor-odio con ellas?

(Pablo) Al final en la música acabas también sacudiéndote los complejos. A veces se piensa que hay que elegir un solo camino porque si no te vas a perder y debes tener tu etiqueta. Pero en casa unas mañanas suena Accept, otras Nina Simone, otras los Beatles… oímos de todo. Tenemos pasión por la música y el estilo es secundario. Por eso a la hora de componer estas canciones he hecho lo que me ha apetecido en cada momento.

Por ejemplo en una canción como 'Singular'…

(Pablo) Es una canción muy singular y hemos acentuado sus características aún más en la producción. Creo que hay que sacudirse los complejos y pensar en hacer canciones chulas. Nos encanta la mezcla de estilos, la psicodelia con el heavy, por ejemplo. Por eso en la música no tenemos límites.

Muchas canciones parece que tienen inspiración clásica de los grandes, desde Bowie a Queen…

(Pablo) Esos dos grandes están presentes. Y te podría decir partes de canciones en las que sin quererlo se reflejan artistas. Y son muy dispares.

(Uxue) A mí me gustan todos los clásicos, desde Pink Floyd, etc. Por eso Pablo y yo no tenemos en ese sentido ningún problema y coincidimos muchísimo.

En directo defienden las canciones los dos solos, Uxue y Pablo…

(Pablo) En marzo de 2020, justo antes de la pandemia, empecé a tocar la batería con los pies. Era una locura porque son canciones que tienen mucho swing. Pero todas las nuevas canciones las he compuesto con la guitarra acústica y la batería con los pies. Están hechas para el directo. En el estreno en Marcilla vivimos la experiencia de la gente que nos dijo que las canciones suenan mejor en directo que en el disco.

(Uxue) Aunque una canción como Singular nos está generando un reto. Porque tocamos a pelo y no disparamos ningún efecto o instrumento.

¿Fue una sorpresa este nuevo formato de directo en Marcilla?

(Uxue) Muchos fueron al concierto pensando que llevaríamos bases. Y se han sorprendido positivamente por la contundencia con la que sonamos. Quizá lo más raro fue hacer dos pases del concierto en el auditorio con la gente separada a tanta distancia. Tenemos espíritu de sala. Pero disfrutamos un montón y la gente también.

(Pablo) Seguimos con el mismo espíritu de directo de Pablo Líquido, naturalidad y risas, y sólo cambian las canciones.

Y Uxue tenía que cantar…

(Pablo) Tocar en dúo como si fuéramos un grupo es un formato especial que no se ve en el rock. Las líneas de bajo son complicadas, armonizan mucho y dan muchísima personalidad a las canciones. Uxue es capaz, y sabe cantar con el mismo swing. El reto era llegar a hacer eso y lo hemos conseguido, porque tiene el sentido del ritmo, el oído, la afinación… solo le faltaba el entrenamiento profesional.

(Uxue) El bajo no ha sido problema. Pero cantar como cantante y no simplemente haciendo coros o dúos, controlando el aire y la voz de esa forma, ha sido motivo de mucho trabajo. Ha sido un reto pero estoy muy contenta.

+ Pablo Works Proyect Sala Zentral. 13 horas. Entrada en taquilla: 12 euros.

DNI



Pablo Gortari Arrizabalaga (Pamplona, 1972) sintió desde su infancia pasión por el esquí, por las artes marciales y la música. Comenzó estudios de canto lírico con 18 años, continuó con canto moderno, sonido profesional y arte dramático. Trabajo como técnico de sonido y como actor. En 1999 , con el nombre de Pablo Líquido, comenzó a hacer versiones de clásicos del rock. Fue una etapa en la que hizo una media de cien conciertos al año y editó varios discos con su sello Nota a Gota, apoyado por su compañera y manager Virginia.



Uxue Fabo Aguilera (Pamplona, 1995) ha residido siempre en Marcilla. Realizó desde los 9 años estudios de trombón y desde los 15 aprendió a tocar el bajo. Trombonista en la Banda Joven Municipal de Marcilla, forma parte desde 2017 del proyecto Pablo Works..