La navarra Selma Sola actúa este sábado en la semifinal de 'Prodigios'

Tras deslumbrar al jurado con las dos arias que interpretó en la primera gala del concurso Prodigios de TVE, la navarra Selma Sola Arellano estará este sábado entre los nueve semifinalista de esta tercera edición. Si logra convencer al jurado, esta pamplonesa de 14 años pasaría a la final del concurso como una de las aspirantes al título ‘Prodigio del año’. La gala se emitirá a las 22:00 horas en La Primera de TVE. El jurado estará formado por el coreógrafo Nacho Duato, el tenor José Manuel Zapata y el compositor Lucas Vidal.



En esta semifinal, cada miembro del jurado elegirá al mejor en su disciplina (canto, danza e instrumental) para que pase directamente a la final. Después, los seis semifinalistas restantes deberán enfrentarse en un duelo dentro de sus categorías para hacerse con las tres últimas plazas.



En esta fase tan decisiva del concurso de jóvenes talentos, Selma Sola hace balance de su participación en Prodigios. La joven promesa del canto vivió de una manera “muy emocionante” la primera gala del programa, que se emitió el pasado 13 de marzo. “Tuve la suerte de abrir la gala y a pesar de los nervios disfruté muchísimo”. Selma Sola interpretó el aria de la Reina de la Noche de La flauta mágica de Mozart, una de las más difíciles del repertorio para soprano. Con ella consiguió pasar al duelo, en el que cantó el aria de las campanillas de la ópera Lakmé de Leo Delibes.



Su actuación cautivó especialmente a la soprano Ainhoa Arteta, que componía el jurado junto al coreógrafo Nacho Duato y el director de orquesta Andrés Salado. “Tener a Ainhoa Arteta entre el jurado impone bastante, ya que es un referente para mí en el mundo del canto, pero una vez empezó la música de la primera aria, me olvidé de dónde estaba y me dejé llevar. Fue toda una experiencia”, resalta Selma Sola.



Aunque quedó “muy satisfecha” con ambas actuaciones, reconoce que en la segunda aria se sintió “más tranquila y más segura de mí misma”. En la primera, en cambio, “tuve más nervios y la presión de ser la primera en actuar”, reconoce.



Comenta que le causó un gran impacto escuchar su nombre entre los semifinalistas de Prodigios: “En un primer momento me quedé en blanco y casi me puse más nerviosa que cuando me tocaba salir a cantar, pero al instante me sentí aliviada y muy feliz por haber sido seleccionada”.



En cuanto a la actuación de este sábado, se sabe que al menos cantará un aria de la ópera Romeo y Julieta, aunque no puede revelar de cuál se trata para mantener la sorpresa: “Me hace especial ilusión interpretarla por su significado y su letra. Las arias que canté en la primera gala se centraban más en la técnica y son más espectaculares por sus giros y picados, pero esta es más emotiva y sentida, a pesar de la técnica que requiere. Creo que esta canción puede transmitir muchas emociones al público y el reto para mí es hacer que eso pase”.



En cuanto a su experiencia en el programa Prodigios, destaca “la piña que he hecho con todos los participantes y lo que he aprendido”. En especial, destaca el apoyo del pianista Javier Carmena: “Es una de las personas que más me ha ayudado desde el primer momento. En concreto, me ayudó con la elección del repertorio y en la preparación de cada actuación”.



Selma también quiere darle las gracias a su profesora de canto, Eugenia Echarren, “ya que gracias a su ayuda he podido llegar hasta aquí”.



“Por supuesto, mi familia y amigos me han apoyado al 100%”. Selma destaca especialmente la ayuda que ha recibido por parte de su padre, el tenor pamplonés José Luis Sola: “Él ha estado conmigo en cada momento, me ha ayudado a relajarme antes de salir al escenario y me ha dado muchísimos consejos”, destaca.



Selma Sola Arellano inició sus estudios musicales y de violín a la edad de tres años. Actualmente continúa formándose en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, donde cursa tercero de Violín. En 2014 comenzó a estudiar canto en la Escuela de María Eugenia Echarren, en Pamplona. La joven cuenta también con experiencia en escenarios como los de Baluarte y el Teatro Arriaga. En 2016 comenzó a colaborar con el Coro de Ópera de Cámara de Navarra, actuando en dos producciones, El flautista de Hamelin y Alí Babá y los 40 ladrones. En esta última compartió escenario con su padre, el tenor José Luis Sola, en el Arriaga de Bilbao.

