Fallece a los 87 años el compositor Antón García Abril, autor de más de 200 bandas sonoras

Actualizada 18/03/2021 a las 13:31

El compositor Antón García Abril, uno de los autores más destacados de la música contemporánea y que cuenta en su trayectoria con más de 200 bandas sonoras a sus espaldas como la de la mítica serie 'El Hombre y la Tierra', falleció este miércoles en Madrid a los 87 años , según ha informado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).



Nacido en Teruel en 1933, García Abril posee un extenso catálogo de obras que abarca la mayoría de géneros y formas musicales, como ópera, ballet, cantatas, obras para instrumentos a solo, ciclos de canciones inspirados en poetas españoles, música de cámara y orquesta sinfónica y conciertos para instrumentos solistas y orquesta.



Su larga trayectoria profesional incluye más de 200 bandas sonoras para cine como 'Los santos inocentes', 'El crimen de Cuenca', 'Sor Citroën', 'Vente a Alemania, Pepe' o 'La ciudad no es para mí', entre otras, y sintonías de series de televisión como 'El Hombre y la Tierra', 'Anillos de Oro', 'Fortunata y Jacinta', 'Segunda enseñanza', 'Brigada Central', 'Compuesta y sin novio' o 'Ramón y Cajal'.



Miembro de la denominada Generación del 51 y uno de los fundadores del grupo Nueva Música (1958), destacan los numerosos encargos que recibió a lo largo de su carrera como el de la ópera 'Divinas Palabras' para la reapertura del Teatro Real de Madrid, estrenada por Pácido Domingo en octubre de 1997, el ballet 'La Gitanilla' por el Ballet Nacional de España, el encargo de la violinista americana Hilary Hahn de la obra 'Six partitas for solo violin', estrenada en el Music Center at Strathmore de Washington en 2015, o la composición en 1989 el himno de Aragón por encargo de las Cortes de dicha comunidad autónoma.



Miembro de la SGAE desde 1956, y actualmente consejero de honor, cuenta con un repertorio de más de mil obras registradas, entre ellas la melodía corporativa de esta entidad creada en 1999 con motivo del primer centenario de esta entidad.



"Desde esta entidad queremos trasladar nuestro pésame a los familiares y amigos de Antón García Abril, uno de nuestros maestros de la música contemporánea y un firme defensor de la cultura, la educación y el derecho de autor. Fue un creador con personalidad y ajeno a modas que, partiendo de la libertad, construyó emociones en la música culta. Sin duda, una referencia en la música y en la cultura española", ha señalado el presidente de la SGAE, Antonio Onetti.



En 2007, la Fundación SGAE publicó un volumen dedicado a diseccionar su figura y obra bajo el título 'Antón García Abril. El camino de un humanista en la vanguardia', escrito por la musicóloga Esther Sestelo Longueira a partir de su tesis doctoral.



Además, en mayo de 2018 celebró su 85 cumpleaños con la publicación de un nuevo disco y un concierto que tuvo lugar en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid, de la que era miembro desde 1982.

GRANDES PREMIOS



Entre otros, posee el Premio Nacional de Teatro (1971); Premio Nacional de Pedagogía e Investigación Musical (1991); Premio Nacional de Música (1993); Premio del Real Conservatorio Superior de Música (1994); Medalla de Oro de las Bellas Artes (1998); Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid (2003); o Premio SGAE de la Música Iberoamericana "Tomás Luis de Victoria" (2006).



También ha recibido el Premio Orfeón Donostiarra de la Universidad del País Vasco (2001) a la creación musical; el Premio Aragón (2003); doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid; y Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, entre otros.

Profesor durante más de tres décadas hasta su jubilación, por las clases de este compositor aragonés pasó una buena parte de los compositores que hoy destacan en el panorama joven de la creación musical española.



Así, en su faceta didáctica, destacó su labor pedagógica al frente de la cátedra de Composición y Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que ganó por oposición en 1974, así como en la Escuela de Altos Estudios Musicales en Santiago de Compostela y en los cursos universitarios internacionales 'Música en Compostela'.



Padre de cuatro hijos, era también académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.