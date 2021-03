La crisis de los 40, detonante de la primera novela de Bakarne Atxukarro

Actualizada 18/03/2021 a las 06:00

“Un día Mabel decidió que ya no aguantaba más. Se sentía atrapada, anulada. No estaba viviendo la vida que quería. Así que cogió algunas de sus cosas y cerró la puerta con estrépito, sin mirar atrás. Tenía 42 años”.

Así comienza 'El café de los miércoles', la última obra de la periodista y escritora Bakarne Atxukarro Estomba (Irún, 1974), afincada en Pamplona desde hace 30 años.

Publicada por la editorial Erein, 'El café de los miércoles' es la primera novela de Atxukarro dirigida a público adulto. En ella narra la historia de una mujer que decide empezar de cero. Para ello coge un tren y decide bajarse en Candás, un pequeño pueblo marítimo de la costa asturiana. Allí conocerá a otras cinco mujeres con las que compartirá café y tertulia todos los miércoles. En sus conversaciones abordarán numerosos temas: amores prohibidos, maternidad, sueños, mundo laboral, frustraciones, nuevas oportunidades, humor...

“Mabel está pasando la crisis de los 40. Llega un momento en la vida en el que te planteas qué es lo que realmente quieres hacer, pero ahí están la mochila, las responsabilidades... De alguna manera, todas las cosas que nos rodean nos tienen atrapados. ¿Podemos renunciar a esa responsabilidad que sentimos hacia esas cosas?”, se preguntó Atxukarro durante la presentación de la novela, que tuvo lugar la semana pasada en San Sebastián.

En Candás, Mabel se topará con una realidad a la que no está acostumbrada. “Ella se se encuentra con mujeres que tienen detrás una historia muy dura, que no se corresponde con la imagen que ellas dan”, explica Atxukarro. “Mabel las prejuzga y luego se da de cabezazos contra la pared, porque se da cuenta de que ella no es nadie para prejuzgar a los demás”.

Para Atxukarro, escribir es algo “terapéutico”. La autora terminó de escribir esta novela en 2018 y la guardó en un cajón, “porque ya había cumplido el objetivo de sacar todo lo que yo tenía dentro”, hasta que llegó a oídos de la editorial Erein, que se interesó por ella.

La idea de escribir esta historia de mujeres surgió en 2016, en una cafetería de San Sebastián con un amplio ventanal desde el que se veía la playa de La Concha. “Aquel año mi madre se nos puso muy enferma y un día mi hermana y yo le acompañamos a San Sebastián a comprarse una peluca, después nos fuimos las tres a tomar un café”, recuerda.

Fue su hermana la que les contó la historia de una chica que se juntaba una vez a la semana en una cafetería con un grupo de amigas. Según comentó Atxukarro, 'El café de los miércoles' habla de seis mujeres diferentes, con historias distintas, “pero según cómo se lea, también puede ser la historia de una única mujer en diferentes etapas de su vida”. Según la autora, todos los personajes de la novela están inspirados en personas reales. “Yo no invento, yo observo, y eso es lo que le hace creíble a la historia”.

“SEGUIR O CAMBIAR DE RUMBO”

Atxukarro comentó que esta novela refleja un momento de su vida, exactamente a los 42 años, cuando ella se preguntó a sí misma si quería “seguir por el camino de siempre o cambiar”. “Fueron momentos difíciles, porque había que tomar decisiones”.

Por otro lado señaló que esta novela invita a ponerse en los zapatos del otro. “Mabel quiere escapar de sus miserias, pero todos las tenemos y no podemos huir de ellas, tenemos que saber convivir con ellas porque son nuestras compañeras de camino”.

Bakarne Atxukarro comenzó a publicar literatura infantil cuando nacieron sus mellizos, con la complicidad de sus amigas Asun Egurza e Izaskun Zubialde, que convirtieron en libros los relatos mitológicos pensados para sus propios niños. Hace unos meses Atxukarro publicó Gizalabak, donde reúne una serie de breves biografías de mujeres que han hecho historia a pesar de no salir reflejadas en los libros.

DNI



Bakarne Atxukarro Estomba Irún, 1974. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra. Compagina su actividad como profesional de la comunicación con su pasión por la escritura. Es coautora de tres libros recopilatorios de cuentos tradicionales para niños en torno a la mitología vasca, publicados en euskera, castellano, inglés y francés. Afincada en Pamplona desde hace 30 años, desde 2018 trabaja como técnico de comunicación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Es madre de dos mellizos de 11 años.

‘EL CAFÉ DE LOS MIÉRCOLES’



Autora: Bakarne Atxukarro

Editorial: Erein

Páginas: 192

Precio: 17 €