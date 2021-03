Manual para Punto de Vista: Un festival de cine sin algoritmos

Actualizada 15/03/2021 a las 06:00

“Las cosas que no fueron también son”, se puede leer en cada uno de los carteles que Dani Sanchis ha diseñado para el Festival Punto de Vista de este año. Las que no fueron, las que se llevó el virus, las que se anularon, las prohibidas o restringidas, las que se adaptaron y las que no consiguieron hacerlo, las que borramos de la agenda... todas esas cosas también existen de algún modo, y el festival les rinde homenaje porque, como dice el poema de Sarrionandia del que se extrae ese lema, la vida también se compone de las cosas que no son.

El Punto de Vista, en todo caso, este año será, y dejará testimonio de un tiempo raro. El año pasado fue el último en celebrarse con normalidad, aunque el virus ya circulaba más de lo que se creía, y éste volverá a ser presencial, con una parte de su programación online. Para el público de Pamplona será prácticamente igual excepto los conciertos y los programas de radio en directo que tenían lugar en Katakrak, las fiestas, comidas y los actos más sociales. Por el contrario, se unirán este año nuevos escenarios como la Filmoteca de Navarra, el Museo Oteiza o el Museo Universidad de Navarra, además del Teatro Gayarre, el Planetario, el Palacio del Condestable y una carpa, que llamarán La Plaza, donde tendrán lugar algunos actos, proyecciones y las ruedas de prensa.

Garbiñe Ortega se despide de la dirección artística del festival con una edición que puede que no sea como ella había imaginado, con menos invitados y público, pero que vuelve a su cita intacta, con todas sus secciones. El arranque, al menos, será potente con el estreno de Dardara, de Marina Lameiro, que sigue la gira final del grupo navarro Berri Txarrak y, sobre todo, a sus fans.

Sección oficial

32 PELÍCULAS ENTRE LOS 4 MINUTOS Y LAS 8 HORAS

La sección oficial es la columna vertebral. Más de 900 películas se presentaron este año pero finalmente son 32, agrupadas en diez programas, las que competirán por los premios del festival. La diversidad no es solo de temas -se incluyen desde películas dedicadas a la observación de lo doméstico hasta reflexiones sobre la historia de la violencia de género-, sino también de formato: la más breve tiene una duración de cuatro minutos (Glimpses from a visit to Orkney in Summer 1995, de Ute Aurand, una de las cuatro protagonistas de la publicación del año pasado), mientras que la más larga se expande a lo largo de 480 minutos, ocho horas, The Works and the Days, de C.W. Winter y Anders Edström, situada en un pueblo de 47 habitantes en las montañas de la Prefectura de Kioto. Son seis largometrajes y veinte cortos provenientes de países como Nigeria, India, Egipto, Estados Unidos, Reino Unido, España, Bélgica y México, entre otros.

Retrospectivas

AMOS VOGEL Y NANCY HOLT

Las retrospectivas de este año llevan dos nombres propios, Amos Vogel y Nancy Holt, ambos neoyorquinos de adopción y fallecidos en la última década.

El festival rinde homenaje a Vogel en el centenario de su nacimiento (murió en 2012). Comisariada por Alexander Horwath y Regina Schlagnitweit, la retrospectiva se dedica a un curador considerado fundamental. Nacido en Viena, Vogel fue el fundador junto a su mujer, Marcia Vogel, en 1947 de Cinema 16, una sociedad sin ánimo de lucro dedicada a la exhibición en Nueva York de películas en 16mm que no se podían ver en cines comerciales. En los años 50 la asociación contaba entre sus socios con nombres ilustres como Maya Deren, Jonas Mekas, John Lennon o Leonard Berstein, entre otros. Esta iniciativa movió a miles de personas hasta las salas de cine y tuvo un valor incalculable para promover la obra de grandes cineastas. La retrospectiva se compone de 6 programas

Garbiñe Ortega, por otro lado, ha curado el ciclo de Nancy Holt, una serie de cuatro programas que reúnen películas de esta artista multidisciplinar que fue una de las máximas exponentes del movimiento Land Art y cuya obra fílmica es prácticamente desconocida. Nancy Holt (1938-2014) se mudó a Nueva York en 1960. Allí comenzó a experimentar con la fotografía, el vídeo, las instalaciones y el arte sonoro. En la década de 1970 realizó una serie de trabajos pioneros en películas, incluidas varias colaboraciones con su marido, Robert Smithson. En sus primeras obras en vídeo investiga la percepción y la memoria a través de experimentos con el punto de vista y el proceso además de explorar los límites técnicos de este medio.

El trabajo de Nancy Holt busca investigar las relaciones entre el arte, los seres humanos y los espacios en los que habitan y así meditar sobre los nexos de unión entre ellos de una manera poética y subjetiva. “Siento que la necesidad de mirar al cielo -a la luna y a las estrellas- es muy básica, y está dentro de todos nosotros. Así que, cuando digo que mi trabajo es una exteriorización de mi propia realidad interior, quiero decir que a través del arte estoy devolviendo a la gente lo que ya tienen en ellos”.

P. de Vista Labs

DIÁLOGOS Y CARTAS FILMADAS ENTRE CINEASTAS

El espacio para la experimentación. El último día del festival se podrán ver Las cartas que no fueron también son, el proyecto que inició la directora artística del festival Garbiñe Ortega en 2018 publicando en un libro cartas entre cineastas y que este año edita su segundo volumen. La particularidad es que se trata de cineastas contemporáneos y que también salta a la pantalla con la misma idea, correspondencia entre cineastas, pero filmada, en ocho cortometrajes que se podrán ver en la clausura del festival.

Además, el festival Punto de Vista Labs convoca a nombres interesantes de la cultura y el cine para que se pongan a dialogar entre sí, unos encuentros que han tenido gran interés en ediciones anteriores y que ésta contará con Ramón Andrés, que hablará con Xabier Erkizia; Alex Horwath con Andrea Lissoni; Nicole Brenez con Manuel Asín, o Pedro G. Romero con Idoia Zabaleta.

Proyecto X. Films

UN BÚNKER QUE SE NIEGA A DESAPARECER Y TRES PROYECTOS

Ya son once los años en los que el Festival Punto de Vista ha financiado el rodaje de un documental en Navarra con el espíritu de la productora X Films de Juan Huarte. Este año se proyectará la película ganadora del año pasado, Tengan cuidado ahí fuera, de Alberto Gracia, que toma su título de una frase recurrente de Canción triste de Hill Street y tiene como protagonista un búnker que se niega a desaparecer.

Junto a la proyección el viernes de la película ganadora de la edición de 2020, un jurado compuesto por Marta Ponsa, Luis Urbano y Ane Rodríguez Armendáriz elegirá el proyecto que se realizará durante los próximos doce meses.

Tamara García (Valle de Egüés, 1988), Irati Gorostidi (Lasarte, 1978) y Elisa Celda (Madrid, 1995) son las tres directoras que propondrán unas ideas para estos ensayos personales que deben rodarse en Navarra.

Dokbizia

PASEOS, DANZA, POESÍA Y EXPERIENCIAS INMERSIVAS

Dokbizia es el lugar del festival en el que el cine se cruza con otras artes fuera de la pantalla, desde la danza a las performances o, este año, un paseo desde Pamplona hasta el Museo Oteiza, recorriendo el espacio entre la escultura de Oteiza Retrato de un gudari llamado Odiseo, en la Ciudadela, hasta la fuente que hizo en Alzuza, delante de su casa. El artista Fermín Jimenez Landa se plantea así el vacío oteiciano como materia de trabajo, pero no el que se genera entre los elementos de una escultura, sino entre dos de sus esculturas. En el Planetario, por otra parte, Lois Patiño y Xabier Erkizia mostrarán pruebas que están realizando para dos proyectos: Samsara, que trabaja en torno a la idea del ciclo de muerte y renacimiento budista; y El sembrador de estrellas, que propone una experiencia contemplativa de la ciudad nocturna de Tokio. Oier Etxeberrria, Vera Montero en el Teatro Gayarre, María Salgado o la obra de audio y vídeo inmersiva 7 Sounds, son otras de las propuestas de este año.

Focos contemporáneos

LUZ SOBRE CUATRO FIGURAS DESCONOCIDAS

Cuatro son los focos que enciende este año el festival para iluminar a cuatro figuras contemporáneas desconocidas para el gran público. Pedro G. Romero, por ejemplo, es artista y también trabaja como comisario de exposiciones, crítico, historiador del arte, escritor, director artístico de danza y teatro, director musical y, ahora, director de cine. Es aficionado al flamenco, condición que reivindica sobre otros modos de hacer. Forensic Architecture (FA) es una agencia que investiga las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia cometida por los Estados, las fuerzas policiales, los militares y las empresas. Por su parte, el artista e investigador sonoro Lawrence Abu Hamdan llevará a cabo un encuentro en el que profundizará en los efectos políticos de la escucha, utilizando diferentes tipos de audio para explorar sus efectos sobre los derechos humanos y el derecho. Y Robert Fenz, cuarto foco, se trata de un creador que, inspirado por la fotografía callejera de los 50 y 60, creó imágenes extraordinariamente bellas e innovadoras en el cine.

Sesiones especiales

EL CONCEPTO DOCUMENTAL, MÁS ALLÁ DEL CINE

Las sesiones especiales tratan de expandir el concepto documental más allá de las proyecciones cinematográficas. Exhibiciones únicas, exposiciones y espectáculos que unen imágenes, palabra y música en directo. Además de los actos de inauguración y clausura del festival -la película Dardara, de Marina Lameiro, y la sesión guiada por Ximena Alarcón The World Wide Tuning Meditation, de Pauline Oliveros, respectivamente-, son sesiones especiales las de Paisaia, con las películas más arriesgadas del cine documental vasconavarro. En esta edición son obras de Lur Olaizola (Zerua blu), Peio Agirre (Un retrato de N.B.), de Koldo Almandoz y María Elorza (Quebrantos) y María Sánchez (Agiña), que podrán verse mañana. Además, se proyectará el viernes la película de Jean-Claude Rousseau Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre, a la que seguirá la conferencia de Carlos Saldaña, y, como última sesión especial el miércoles y el jueves, Carte blanche Nicole Brenez, con trabajos de René Viénet y Hu Jie.

Programa educativo

CITA CON NIÑOS Y JÓVENES EN TORNO AL SONIDO

El festival dirige sobre todo a niños y jóvenes una sección que busca crear nuevos públicos e impulsar el trabajo comunitario, además de abrir un espacio de diálogo que ayude a apreciar los audiovisual. Este año el programa educativo se está centrando en el sonido en el cine con diferentes talleres, encuentros y proyecciones.

En días pasados ya se han desarrollado un taller de Foley, impartido por Pixealtu, para descubrir la dimensión narrativa del sonido, y otro, a cargo de Paula Olaz, sobre el proceso compositivo de una banda sonora de animación.

Mañana se celebrará una sesión con el músico Xabier Erkizia sobre los roomtone o grabaciones silenciosas en las localizaciones de los rodajes, y también mañana tendrá lugar un encuentro en la que Erkizia conversara con el musicólogo Ramón Andrés.

Asimismo, el sábado 20 por la mañana se podrá ver en Baluarte una serie de cortometrajes dedicados a niños y jóvenes. Son Muedra, The Firefly Grove, 1 Metre y o28.

