El pamplonés Félix Arriezu lanza su nueva canción 'Hasta que volvamos a vernos'

Actualizada 02/03/2021 a las 20:34

"Te dedico esta canción hasta que nos volvamos a ver”, dice la letra de 'Hasta que volvamos a vernos', de Félis. En realidad, es el nombre artístico de Félix Arriezu Melero, pamplonés de 20 años. Durante el confinamiento del año pasado, Félix Arriezu escribía un diario en el que apuntaba sus pensamientos y reflexiones diarias, así como las cosas que hacía durante el día. De esos textos surgió la idea de hacer una canción. “Fue algo muy real, eran cartas que yo escribía. El mensaje no fue pensado para hacer una canción, sino que la canción surgió a partir del mensaje que yo quería mandar”, dice Félix Arriezu. La canción está disponible en Spotify, Apple Music y en el canal de Youtube de Félix Arriezu bajo su nombre artístico Félis.

'Hasta que volvamos a vernos' es un mensaje para Conchita Codes, una malagueña de 20 años que vino a Pamplona a estudiar Psicología en la Universidad de Navarra. “La canción lo dice claramente. Yo empecé una relación con una chica una semana antes de la pandemia. Fue algo extraño, llevábamos mucho tiempo quedando y justo cuando decidimos empezar a salir, nos encerraron y no sabíamos cuándo íbamos a poder vernos de nuevo”, recuerda el joven pamplonés. A raíz de este suceso, comenzó a escribirle algunas letras a ella, y de ahí nació la canción. “Era un mensaje de: aunque estemos separados, no te sientas sola”, admite. Conchita Codes no supo nada hasta que la canción estuvo realizada, y Arriezu confiesa que “se emocionó mucho, fue algo muy emotivo”.

Félix Arriezu tiene un vínculo estrecho con la música “desde que era pequeño”. Empezó con cinco años tocando la batería en la Escuela de Música de Barañáin, donde vivía antes de mudarse a Cizur Menor. Más tarde, hizo las pruebas y consiguió entrar en el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate para estudiar percusión clásica. Estuvo cuatro años allí, y en 2018 comenzó a tocar la guitarra y a cantar.

“Me encanta escribir canciones, es complicado, pero me gusta mucho”, confiesa. 'Hasta que volvamos a vernos' es la primera canción que ha publicado bajo su nombre artístico Félis, pero no es la primera que ha escrito. La grabaron el 16 de enero con Javier San Martín en el estudio Sonido XXI, en Esparza de Galar. Además, la acompañaron con un videoclip grabado el 24 de enero en el que participan varias personas, entre las que están los protagonistas de esta historia, Félix Arriezu y Conchita Codes.

La canción cuenta con dos productores, José Luis Arriezu y David Burgui. José Luis Arriezu y David Burgui son también, respectivamente, el batería y el guitarrista. Al piano está Carlos Arriezu y al bajo Germán Ruiz-Alejos. El videoclip lo grabó Álvaro Sainz. La próxima canción que va a lanzar la escribió hace tres años, y podrá escucharse en mayo en plataformas como Youtube, Spotify o Apple Music. Su título es 'Éramos', “una relación que se ha roto y la nostalgia que produce eso. No necesariamente de pareja, sino de amigos o de familiares. De hecho, esta parece que trata de desamor, pero fue inspirada en una amistad”, describe Félix Arriezu.

Afirma que le gustaría “grabar un disco, pero hoy en día ya no tiene tanto tirón”. De todas formas, se plantea seguir sacando canciones sueltas y posteriormente pensará cómo poder aunarlas en un álbum. Además de la música, Félix Arriezu estudia 3º de Psicología en la Universidad de Navarra y también un curso de incorporación de jóvenes en el sector agrario de Intia, para poder trabajar en un futuro en Arriezu Vineyards. Es la empresa vinícola que su padre tiene en San Adrián, pueblo de sus dos padres donde ha pasado la mayoría de su infancia.

Todavía no tiene muy claro a qué se quiere dedicar profesionalmente en un futuro, aunque su sueño es dedicarse por completo a la música. También quiere probar en el campo de la Psicología y en el de los vinos, ya que ambos le atraen mucho. En su día a día, le inspiran sus padres y “todo el esfuerzo que ponen en el trabajo, su dedicación”, termina.