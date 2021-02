Una historia cuenta que un obispo murió en Estella cuando llevaba una reliquia de San Andrés, que terminó siendo patrón de la ciudad. Fue enterrado en San Pedro de la Rúa sin que nadie supiera de su condición ni de lo que llevaba, hasta que lo avisaron unas luces que salían de la tumba

20/02/2021 a las 06:00

Uno de los aspectos literarios interesantes relacionado con el Camino de Santiago, es el de las leyendas que, por no se sabe qué impulso, se crean y ascienden desde la conciencia popular, forjando a veces, el imaginario humano. Contienen, algunas, cierto lirismo o un aire poético, unas son religiosas otras topográficas y cómo no, también novelescas, históricas e incluso heroicas y caballerescas.Y en Navarra, concretamente en Estella, ciudad jacobea por excelencia, encontramos la de un obispo per