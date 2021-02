Cara y cruz para el cine español en la carrera de los Oscar

Actualizada 10/02/2021 a las 08:09

El cortometraje 'La voz humana', del director manchego Pedro Almodóvar, ha pasado el corte de las nominaciones y continuará en la lucha para hacerse con un Oscar de Hollywood al Mejor Cortometraje de Ficción en la que será la 93 edición de estos premios, que tendrá lugar el 25 de abril de 2021.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) ha anunciado este martes 9 de febrero los trabajos que continúan en la lucha en nueve categorías, a la espera de que el próximo día 15 de marzo se conozcan los finalistas definitivos.

De interés para España, el director manchego Pedro Almodóvar, ganador de dos estatuillas por 'Todo sobre mi madre' (1999) y 'Hable con ella' (2003), continúa en la terna para alzarse con un Oscar como Mejor Cortometraje de Ficción junto a otros nueve trabajos.

Lo hará con 'La voz humana', protagonizada por Tilda Swinton, una adaptación de 30 minutos de la obra teatral original de Jean Cocteau que narra la historia de una mujer desesperada que espera la llamada del amante que la acaba de abandonar.

Con su primera obra rodada en inglés, el manchego podría regresar a la alfombra roja de los premios más prestigiosos del celuloide por segundo año consecutivo, tras acudir este 2020 con 'Dolor y Gloria' como Mejor Película Internacional, premio que finalmente no ganó.

'LA TRINCHERA INFINITA', ELIMINADA

La nota negativa ha sido la eliminación en la carrera por la estatuilla de la apuesta de España como Mejor Película Internacional tras no pasar el corte 'La trinchera infinita', de Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga.

La película protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta se impuso a las otras dos preseleccionadas para representar a España en los Oscar: 'El hoyo', de Galder Gaztelu-Urrutia; y 'O Que Arde', de Oliver Laxe.

En esta modalidad han sido preseleccionadas diez trabajos, varios de ellos en lengua castellana como son la mexicana 'Ya no estoy aquí', la chilena 'El agente topo' y la guatemalteca 'La Llorona'.

El resto son 'Quo Vadis, Aida?' (Bosnia y Herzegovina);¡ 'Charlatan'(República Checa); 'Another Round' (Dinamarca), 'Two of Us' (Francia); 'Better Days' (Hong Kong); 'Sun Children' (Irán); 'Night of the Kings' (Costa de Marfil); 'Hope' (Noruega); Collective' (Rumanía), 'Dear Comrades!' (Rusia), 'A Sun' (Taiwán) y 'The Man Who Sold His Skin' (Túnez).

CEREMONIA MARCADA POR EL COVID-19

La ceremonia de entrega de los Oscar estará marcada en esta edición por las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. La Academia de Hollywood anunció recientemente, no obstante, que su intención es que no se celebre de forma virtual, sino que sea una ceremonia presencial y en directo.

Y con este objetivo en mente, los organizadores están estudiando las posibilidades de aforo para el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario habitual de los Oscar y con una capacidad de 3.400 personas, y protocolos sanitarios de seguridad.

No está decidido aún cuáles serán las medidas de seguridad que adopte la Academia ni cuántos de los nominados podrán, o aceptarán, asistir en persona. Entre los favoritos a los premios actorales hay bastantes intérpretes veteranos que están dentro los grupos de riesgo como por ejemplo Anthony Hopkins, de 82 años; Ellen Burstyn, 88 años; Sophia Loren, 86 años; Meryl Streep, 71 años; David Strathairn, 72 años; o Yuh-Jung Youn, de 73 años.