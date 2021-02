Dos construcciones navarras optan al Premio de Arquitectura UE-Mies van der Rohe

Actualizada 02/02/2021 a las 16:59

Treinta y una obras construidas en España, entre ellas el Complejo Psiquiátrico de Navarra y el Instituto politécnico Salesianos de Sarriguren, forman parte de las 449 que compiten por el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (UE)-Premio Mies van der Rohe 2022, que convocan la Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe de Barcelona.

A estas 31 obras, entre las que predominan los proyectos de vivienda colectiva, se suman otras tres de estudios españoles que han construido en otros países de Europa: el Museo Bauhaus en Dessau, Alemania (Addenda Architects); "Face, Pool, Two Towers and Ruin" (Maio), en Veszprém (Hungría), y Second home offices en Holland Park, Londres (selgascano).

España encabeza el listado de candidaturas, seguida por Francia, Alemania y Bélgica.

Entre las nominadas españolas se encuentran la Casa para Músicos (Sevilla); el Hospital maternoinfantil en Torrecárdenas, Níjar (Almería); el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvea (Cáceres); el Complejo Psiquiátrico de Navarra, en Pamplona; el Museo Arqueológico El Molinete, en Cartagena (Murcia); Fabra & Coats, Museu Oliva Artés y Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, y el Instituto politécnico Salesianos de Sarriguren (Navarra).

Entre los estudios con obras nominadas destacan Tuñón Arquitectos, Ruiz Larrea & Asociados, VAUMM Arquitectura y urbanismo, Miralles Tagliabue EMBT, TDB Arquitectura, Llongueras Clotet, estudioHerreros y MIM-Arquitectes.

Figura asimismo entre estas obras la transformación de una nave industrial en Barcelona a cargo de los estudios de arquitectos parisinos Thomas Raynaud Architectes y Paul Devarrieux Architecte.

Las 449 obras de 279 ciudades de 41 países han sido nominadas por expertos europeos independientes, asociaciones nacionales de arquitectura y el Comité Asesor del Premio y por primera vez, el UE-Mies Award incluye obras de Armenia, Moldavia y Túnez.