Iñaki Rodríguez: “Para un músico, el calor de la gente en la música de calle es fundamental”

Actualizada 30/01/2021 a las 11:15

Iruña Jazz Brass Band meets Craig Klein feat. Kloy MC. Así se tituló el primer disco de la Iruña Jazz Brass Band. Lo grabaron en julio de 2019, aprovechando su estancia y actuaciones en la 43 edición del Festival de Jazz de Vitoria, y lo publicaron en mayo del año pasado sin la oportunidad de presentarlo en directo. Lo harán hoy, en Zizur Mayor. Fue una grabación auto gestionada por la asociación Pamplona Jazz/Iruña Jazz, con profesionales del mundo de la música y estudiantes de los conservatorios navarros en sus filas. Contaron con el reconocido trombonista de Nueva Orleans Craig Klein, además del rapero de Vitoria Kloy MC. Klein es toda una institución que se sumó al proyecto para apoyar esa labor pedagógico-didáctica de la Iruña Jazz Brass Band, al margen de contagiarles su espíritu alegre y su pasión por la música. El disco se encuentra en el catálogo del prestigioso centro de jazz Lousiana Music Factory. Craig no estará en Zizur, pero sí su espíritu, que impregnó en la formación navarra. En el repertorio van a incluir una mezcla de temas tradicionales de Nueva Orleans y temas originales de Iñaki Rodríguez, profesor del Conservatorio Profesional de Navarra e integrante de la formación. Entre los clásicos se encuentra una adaptación del tema I’m Walkin -auténtico patrimonio musical de Nueva Orleans-, arreglos de temas de Dr. John, el tema Rugulator Shakin del propio Craig Klein y algunas otras sorpresas.

La pandemia. ¿Un muro infranqueable?

Nosotros hemos seguido haciendo cosas y ahora estamos muy ilusionados con esta presentación. Además, este tiempo nos ayudó a contactar de nuevo con Ilja Reijngoud, el segundo invitado internacional que tuvo Pamplona Jazz, una eminencia como compositor para Big Bands y grandes orquestas de viento, a nivel mundial, que compone para Branford Marsalis, Al Jarreau…

¿Y la experiencia con Craig Klein?

Cuando comentamos en el festival de Vitoria que íbamos a tocar con él, se quedaron alucinados. Un músico de su reputación que ha tocado en las mejores formaciones de Nueva Orleans. Y en realidad todo surgió de un taller que hicimos para el Instituto Navarro de Deporte y Juventud enfocado a jóvenes músicos que quisieran tocar en Brass Band. Como práctica, tocamos en el recorrido del encierro, que vio un amigo de Vitoria de la organización del Festival de Jazz: le encantó y nos propuso hacer algo similar en el festival. Lo hicimos con niños de 10 a 12 años. Acabamos en el estadio de Mendizorroza con paraguas de colores que llevaban los padres. Parecía Nueva Orleans y un río de niños vestidos de rosa. No pudo venir Leroy Jones y sí que vino Craig Klein.

Un músico que vive apasionadamente el sonido de la calle...

Sí, súper majo. Nada de prototipo americano. Era un tipo genial. Un gran músico que a pesar de nuestra juventud (él está en los 60) vio que teníamos buenos músicos y se emocionó porque la Brass Band es un proyecto pedagógico con chavales muy jóvenes. Algunos tocan en txarangas pero se están iniciando en el mundo del jazz. Cuando grabamos el año pasado el disco la sección rítmica tenía 16 y 17 años.

Y allí mismo en Vitoria se dio la oportunidad de grabar.

Así fue. Yo había compuesto algunos temas y Craig nos cedió otros que había compuesto para la formación Nightcrawlers, con los que ha ganado algún Grammy y que tienen un enfoque más tradicional y no el en boga ahora, que se acerca al hip hop. Fue perfecto porque es la línea musical que seguimos con la Brass. Tuvimos una conexión excepcional. A él le encantó que fuéramos una asociación sin ánimo de lucro, sin estructura y que sale adelante con el trabajo y esfuerzo de todos. Así que un buen día nos dijo que donaba su trabajo a la asociación y que no quería cobrar nada. La verdad es que esto no sucede en ningún lado de Europa.

Si los estudiantes no pueden ir a Estados Unidos, ¿el esfuerzo es que los profesores de allí vengan aquí?

Eso es. Cuando terminé de estudiar en el Conservatorio Superior Musikene, no tuve esa oportunidad. Y por eso estamos haciendo ese esfuerzo. Así funciona la asociación. Traemos a músicos de nivel internacional gracias a nuestro esfuerzo y no dan simplemente master class, sino que los chavales tocan con ellos su repertorio. Así que para este año queremos grabar un disco en abril con el mismísimo Ilja Reijngoud y su repertorio. Hacerlo con nuestros propios recursos, autofinanciado. Y vamos a traer también a una cantante de origen griego/armenio.

Ahora, por fin, el concierto en directo en Zizur Mayor, en medio de la pandemia.

Somos diez músicos de la Brass y además viene el rapero Kloy MC. Mantendremos las distancias de seguridad. La experiencia con la Casa de Cultura de Zizur Mayor es muy buena. Ya apostaron por nosotros sin conocernos para el Christmas songs con Deborah Carter. Y fue así simplemente cuando les explicamos el proyecto. Tocamos con las dos Big Bands de la asociación, que tiene 50 músicos colaboradores entre estudiantes y profesionales.

¿El repertorio será con los temas del disco?

Sí, y vamos a incluir también temas muy festivos porque la gente necesita un poco de alegría. Creo que en Zizur querían este concierto por esto mismo. Además para estos tiempos es más recomendable el formato reducido de sólo diez músicos que tiene la Brass. Creo que en estos tiempos es muy importante cuidar mucho ciertos aspectos para el público, y no sólo la seguridad sino aportarles alegría. Hay que relajarse un poco del constante bombardeo de malas noticias. Y para eso estamos nosotros. Es importante que las personas estemos bien a nivel emocional y psíquico.

¿Es importante buscar nuevos retos en estos tiempos?

Lo dice Ilja Reijngoud en un vídeo en el que comenta por qué está en el proyecto que vamos a grabar en abril. “En estos tiempos oscuros los músicos tenemos que buscar nuevos retos”. Y para nosotros va a ser importante grabar el primer disco de la Pamplona Jazz Orquesta. Además, a la gente hay que darle satisfacciones que ayuden psicológicamente a salir de esto.

¿Los músicos más jóvenes de la asociación llevan bien toda esta vivencia?

Vienen con ganas y mucha ilusión a ensayar. Yo pienso que nosotros a su edad nos comíamos el mundo porque no teníamos que sufrir esta problemática. Ni pueden estar con sus amigos ni hacer una vida normal. Y por eso por ejemplo la Brass Band les da muchas satisfacciones porque dentro de las limitaciones les ayuda a socializarse. Nos gustaría que entraran chicos muy jóvenes para que pudieran formarse con ellos porque les ven más cercanos. Es un proceso rotativo. Los ahora jóvenes dentro de unos años serán la parte profesional de la banda y nosotros les tendremos que dejar el espacio.

Un ciclo sin fin.

Que no debe morir nunca. La música de calle es fundamental para un músico que tiene la oportunidad de tener al público a medio metro de distancia para sentirlo. Ese calor de la gente de tú a tú es fundamental. Y eso a veces cuesta que se produzca cuando está en un escenario.