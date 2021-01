Félix Viscarret inicia el rodaje en Pamplona de 'Desde la sombra'

Actualizada 19/01/2021 a las 06:00

El rodaje de la nueva película de Félix Viscarret, 'Desde la sombra', comenzó este lunes en Pamplona. El propio Viscarret y el guionista David Muñoz firman el guion que adapta a la pantalla la novela del mismo título de Juan José Millás y que será interpretado en sus principales papeles por Paco León y Leonor Watling.

La historia es puro Millás. Desde la sombra cuenta las peripecias de un hombre corriente que pierde su empleo después de muchos años en su empresa. Un día comete un pequeño hurto en un mercado de anticuarios y se esconde en el interior de un armario. Antes de que pueda salir, el armario es vendido y trasladado a casa de una familia compuesta por un matrimonio y su hija adolescente, donde el hombre termina instalado y donde, paradójicamente, encontrará un sentido a su vida. Podría considerarse una fábula o un cuento, pero también cuenta con grandes dosis de surrealismo, de humor y a ratos también un thriller.

Producida por Tornasol Films y coproducida por la belga Entre Chien et Loup, 'Desde la sombra' organizó a mediados de diciembre en Pamplona un casting de figuración y, en este caso, también de una pequeña parte del reparto. Paco León se pone así a las órdenes de Viscarret después de haber obtenido una gran popularidad por la serie 'La casa de las Flores' y de haber rodado en Budapest 'The Unbearable Weight of Massive Talent', de Tom Gormican, junto con Nicolas Cage, Pedro Pascal y Neil Patrick Harris, entre otros. Watling, por su parte, se incopora al proyecto después de haber estrenado la serie Nasdrovia en Movistar+.

Viscarret prepara además un segundo largometraje para rodar este año en Pamplona, en este caso con Lamia Producciones, para después del verano. Se trata de Una vida no tan simple, un proyecto personal del director que es una comedia urbana sobre la crisis generacional.