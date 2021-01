La Joven Orquesta de Pamplona ofrece este martes 'La fábrica de sueños' en el Teatro Gayarre

Actualizada 03/01/2021 a las 13:24

La Joven Orquesta de Pamplona interpretará el próximo martes, 5 de enero, el concierto 'La fábrica de sueños', que tendrá lugar en el Teatro Gayarre a las 12.00 y las 16.30 horas. Las entradas, que ya se han agotado para la primera función, pueden adquirirse a través de la web.

El programa incluye obras para orquesta, obras con cantante solista y también bastantes sorpresas. Así, se interpretarán obras de compositores navarros, obras navideñas y una mezcla de bandas sonoras de Disney. Además, la famosa jota 'Que hizo a San Fermín llorar' volverá a sonar en Pamplona en un estreno absoluto para orquesta.

El espectáculo, dirigido por Mikel Donazar, cuenta con la actuación como solistas de la soprano Saioa Goñi, la mezzosoprano Olaia Lamata, la jotera Mari Cruz Corral, y los violinistas Beñat Olano y María García.

La Joven Orquesta de Pamplona, una orquesta formada y autogestionada por jóvenes interpretes de Navarra y alrededores, fue fundada en 2017 por Mirari Etxeberria, con tan solo 20 años de edad, con el fin de introducirse en la dirección orquestal. En la actualidad, la orquesta ha crecido hasta llegar a tener más de 55 integrantes de diferentes especialidades como la interpretación, la composición, la musicología y la pedagogía.

Se trata de un proyecto que pretende acercar a los jóvenes músicos al mundo laboral. Por otro lado, se afronta un repertorio que no suele interpretarse en las orquestas convencionales: música contemporánea, mezclas con otros estilos como el jazz, el swing, la música para videojuegos, y realiza colaboraciones con grupos de todos los estilos musicales con el objetivo de "acercarse a un público más joven e intentar transmitir el mensaje de que la música clásica no es aburrida". Realiza también colaboraciones con otras disciplinas artísticas como la danza, artes plásticas y audiovisuales, artes gráficas, escenografía, etc.