El irregular 2020 deja películas tan jugosas y apetecibles como escasas

Actualizada 23/12/2020 a las 09:41

2020 ha sido un año irregular en todos los aspectos, pero la cartelera ha seguido dado películas tan jugosas y apetecibles como escasas, que van de las risas de "Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra", a la espectacular "Wonder Woman 1984".

También joyas impredecibles, como el cortometraje "La voz humana", de Pedro Almodóvar, y experimentos gozosos, como el (largo) documental que se ve en un suspiro "El año del descubrimiento", o éxitos a tiro hecho, como la esperada "Tenet", de Christopher Nolan.

Estas son, a juicio de la redacción de Cultura de Efe, las películas imprescindibles del 2020:



"TENET", CHRISTOPHER NOLAN

De las pocas superproducciones estrenadas en este año de pandemia, recaudó más de 360 millones de dólares en todo el mundo, y se consideró un símbolo de la apuesta por los cines el verano pasado. Sin embargo, la reciente decisión de Warner de estrenar simultáneamente en plataformas a partir de ahora y a lo largo de todo el año que viene supone una marcha atrás en esa estrategia.

Más allá de su impacto comercial, "Tenet" es una película cien por cien Nolan, que vuelve a jugar con la relatividad temporal y los flujos narrativos inversos esta vez en forma de película de espías, con John David Washington ("Infiltrado en el KKKlan") tratando de detener una hecatombe con la ayuda de Robert Pattinson y Elizabeth Debicki.



"PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2: LA LLEGADA DE LA SUEGRA", SANTIAGO SEGURA

Tras el confinamiento por la pandemia, Santiago Segura decidió asumir el riesgo de llevar a las salas la secuela de su comedia familiar "Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra", con la incorporación al reparto, que encabeza el propio Segura, de Loles León, mientras los demás estrenos se aplazaban por el temor a la falta de público.

Una vez más, el "mago" de la saga Torrente acertó y su película fue número uno durante varias semanas, acumulando trece millones de euros de recaudación, sobre un presupuesto de 4 millones, y fue vista por cerca de dos millones y medio de espectadores.



"LA VOZ HUMANA", PEDRO ALMODÓVAR

Es la primera película en inglés de Pedro Almodóvar y el primer corto que estrena en cines a gran escala. Protagonizada por Tilda Swinton, "La voz humana" se inspira libremente en el mismo monólogo de Cocteau que estuvo en el origen de "Mujeres al borde de un ataque de nervios" y en "La ley del deseo", un texto que alude a uno de sus temas favoritos, la mujer abandonada y al borde del abismo.

Metáfora involuntaria del confinamiento, la historia transcurre en el interior de un apartamento donde una mujer ve pasar las horas junto a las maletas de su examante (que vendrá a recogerlas, pero nunca llega) y un perro inquieto que no entiende que su amo le haya abandonado.



"LA BODA DE ROSA", ICIAR BOLLAÍN

Icíar Bollaín ha logrado con su última película, "La boda de Rosa", convencer al público, que ha ido al cine a verla a pesar de la pandemia logrando casi un millón de euros de recaudación con aforos a la mitad, y figura entre las favoritas de los premios cinematográficos, arrasando en las nominaciones de los Forqué y los Feroz.

Bollaín quería hacer una comedia en la que hablar de cosas serias, como la autoestima, pero desde el humor y la alegría, y le salió "La boda de Rosa", la odisea de una mujer madura que empieza una nueva vida sobreponiéndose a los deseos de los demás, y que decide "casarse" consigo misma para prometerse respeto, amor y lealtad, con una impresionante Candela Peña en el papel principal.



"MARTIN EDEN", PIETRO MARCELLO

Recién llegada a la cartelera, la adaptación italiana de la novela más autobiográfica de Jack London ganó el año pasado en el Festival de Sevilla y acaparó las principales nominaciones de los Premios del Cine Europeo.

Dirigida por Pietro Marcello, "Martin Eden" (1909) es un drama romántico y político sobre un chico (Luca Marinelli) sin recursos ni formación, que descubre la cultura a través de una familia rica napolitana a la vez que se enamora de la hija y decide convertirse en escritor para estar a su altura y conquistarla. La historia contiene una crítica al individualismo



"MANK", DAVID FINCHER

David Fincher rinde tributo al Hollywood clásico con esta película en blanco y negro que indaga en la historia de cómo se hizo "Ciudadano Kane", una de las grandes obras maestras de la historia del cine, poniendo el foco sobre el artífice inicial del guion, Herman Mankiewicz (Gary Oldman).

Producida por Netflix, "Mank" es una oda al proceso creativo, con sus luces y sombras, y aunque se ubica en el Hollywood de los años 30 aborda cuestiones de gran actualidad como los abusos por parte de los grandes estudios y la manipulación informativa.



"CORPUS CHRISTIE", JAN KOMASA

Desde Polonia llegó una de las finalistas al Oscar a la mejor película extranjera que, por las circunstancias de la pandemia, retrasó su estreno en España hasta el último trimestre del a

Dirigida por Jan Komasa, la película plantea una reflexión sobre la fe y la falta de oportunidades a través de un chico con pasado violento -una soberbia interpretación de Bartosz Bielenia- que escapa del reformatorio y se hace pasar por sacerdote, cambiando inesperadamente la vida de los habitantes del pequeño pueblo en el que se camufla.



"EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO", LUIS LÓPEZ CARRASCO

Luis López Carrasco recupera del olvido un hecho enterrado en la memoria colectiva como fueron las revueltas obreras en Murcia en el año 1992 y con ello consigue que el espectador se replantee su mirada sobre la historia española reciente, más allá de los fuegos artificiales de la Expo y las Olimpiadas de ese mismo año.

"El año del descubrimiento" es un díptico de 200 minutos, construido con testimonios de lo que fue la clase obrera y lo que queda de ella, y que analiza las consecuencias del traumático proceso de reconversión industrial que definió el modelo económico de la España actual.



"WONDER WOMAN 1984", PATTY JENKINS

La locomotora de las navidades se llama "Wonder Woman 1984", primer 'blockbuster' en meses que asoma a las salas españolas, con Gal Gadot más impresionante que nunca en el papel protagonista, en una aventura que sobrepasa en espectacularidad a la anterior y que no defrauda a los seguidores, a pesar de las dos horas y media de metraje.

"Wonder Woman 1984", continuación de la primera película de la superheroína de DC de 2017 -que batió récords de audiencia en taquilla y es la primera en tener saga propia-, da un gran salto al futuro hasta aterrizar en los años 80, donde tendrá que enfrentarse a dos nuevos enemigos: Max Lord (Pedro Pascal) y Cheetah (Kristen Wiig), afortunadamente apoyada por su novio (Chris Pine).



"ESO QUE TÚ ME DAS", JORDI ÉVOLE Y RAMÓN LARA

El periodista Jordi Évole sorprendió a todos en el último Festival de Málaga con su documental "Eso que tu me das", una entrevista impresionante que mantuvo con Pau Donés, alma mater de Jarabe de Palo, quince días antes de su muerte por un cáncer, una conversación que el propio cantante le había pedido y que conmovió al público por su autenticidad y emoción.

En la cinta, que se rodó en la casa de Donés de la Val d'Aran y se titula igual que su última canción, el cantante cuenta a Évole sin filtros cómo afronta la última etapa de su vida, poniendo por delante la alegría de vivir, y la gran importancia de disfrutar hasta del último instante, con un hilo de voz y una enorme sonrisa.



"NO MATARÁS", DAVID VICTORI

Aunque en los últimos tiempos Mario Casas ha protagonizado thrillers como "Adiós", "Hogar" o "El practicante", la película "No matarás", ópera prima de David Victori, ha marcado un antes y un después en la carrera del gallego.

Convertido en Dani, un buen chico que se ha dedicado a cuidar de su padre enfermo y que tras su muerte intenta retomar su vida, Casas ha reconocido que se ha "abierto en canal" para interpretar a este personaje, cada vez más agobiado por el efecto dominó de una decisión mal tomada y que le ata a una mujer inquietante, sensual e inestable a la que conoce por casualidad.



"HASTA EL CIELO", DANIEL CALPARSORO

Daniel Calparsoro añade a la cartelera de fin de año un magnífico thriller de acción con claros matices sociales y dos intensas historias de amor, a los que suma momentos de reflexión mientras hipnotiza con espectaculares escenas rodadas en un Madrid oscuro y desigual, de barrios empobrecidos y círculos corruptos y ampulosos.

Miguel Herrán encabeza el reparto de este filme que sigue el ascenso de un chico del extrarradio hasta convertirse en socio de un importante capo del mercado negro; enamorado de una chica de su entorno, el joven acabará en una espiral de dinero negro, negocios turbios y abogados corruptos que se complica cuando se casa con la hija del capo.