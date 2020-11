El jazz-flamenco, uno de los hitos de la carrera de Pedro Iturralde

C. A.

Actualizada 02/11/2020 a las 06:00

Cuando le preguntaban a Pedro Iturralde por la etiqueta de creador del jazz-flamenco, el músico falcesino decía que eso no era una cosa tan clara, porque el Paco de Lucía con el que colaboró era un guitarrista muy joven al que el navarro le daba instrucciones. “Yo tenía todo perfectamente planificado y le indicaba cómo tenía que hacerlo”. Ocurrió después de que una estancia de un año en Atenas, de 1958 a 1959, le sriviera a Iturralde de inspiración para componer su Suite Hellenique. En 1966, Joachim E. Berendt, enterado de los experimentos de Iturralde con las músicas populares griegas y el jazz, le propone actuar en el Festival de Jazz de Berlín incorporando una guitarra flamenca a su entonces quinteto. Así lo hizo y a la hora de grabar esa fusión de estilos pensó primero en Paco de Antequera. Como no podía, le sustituyó Paco de Lucía, con el pseudónimo de Paco de Algeciras porque tenía compromisos con otras discográficas. Grabaron el disco en Alemania en 1967 bajo el título de 'Jazz Flamenco'. En España no saldría hasta 1974. Constaba de dos composiciones de Iturralde y de dos adaptaciones de Falla.

El estilo aún sigue vivo en músicos como Jorge Pardo, flautista en el quinteto de Paco de Lucía. “Conocía bien a los clásicos como Falla, Granados y Turina de mi época en la banda de Falces, cuando tocaba por los pueblos. Cuando acabábamos de tocar, me quedaba yo solo en el kiosko y empezaba a improvisar”.

Sus grandes colaboraciones y triunfos

‘Jazz-Flamenco’. Grabado en en Berlín en 1967 por Pedro Iturralde Quintet, aunque no se publicó en España, por problemas legales, hasta 1974. Hizo una rearmonización de temas andaluces recogidos por García Lorca.

‘Una noche en el Central’. En los 80 publica Los ojos de Eva, Fabuloso y crea un cuarteto con Carlos Carli, Horacio Casto y Víctor Merlo con los que publica en 1994 Una noche en el Central.

1990. Premio del Ministerio de Cultura a la edición más destacada en la contribución a la pedagogía, por 324 escalas para la improvisación de Jazz.

2007. Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Por ser un artista “que “brilla con luz propia en la historia de la música española del siglo XX”.

2007. Premio a Toda una Vida de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música. “ Un decano del jazz y creador de su fusión con el flamenco”.

2009. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes Recibió el galardón en Santander y se le distinguió por contribuir al desarrollo y difusión de la cultura.

‘Entre amigos’. Publica su último disco en 2014. Graba Entre amigos con Richie Ferrer, Mariano Díaz y Carlos Carli, en el que revisa temas de toda su carrera y aporta otros nuevos.

2017. Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida por el Gobierno, por “su conducta ejemplar en el desempeño de su trabajo, profesión o servicio”.

2018. Premio Francisco de Javier otorgado por el Gobierno de Navarra por “realizar una gran labor de divulgación de los valores del jazz”.

Hijo Predilecto de Falces. Siempre mantuvo sus raíces falcesinas. Fue nombrado Hijo Predilecto de Falces en 1992, disparó el cohete de fiestas en 1997 y el centro cívico de la localidad, inaugurado en 2008, lleva su nombre.