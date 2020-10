'Protagonistas' pone el foco en la profesión de la Enfermería en su Año Internacional

Actualizada 21/10/2020 a las 11:45

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra ha impulsado una exposición autobiográfica y de objetos históricos para visibilizar la profesión de la enfermería en el Año Internacional de Enfermeras y Matronas, que se celebra este 2020 y que la OMS ha prolongado hasta julio del 2021. En ella participan también Cruz Roja Navarra, Clínica Universidad de Navarra, el Museo Etnográfico Reino de Pamplona y el Colegio Oficial de Enfermería de la Comunidad Foral.

La muestra, titulada 'Protagonistas', comprende referencias autobiográficas y objetos históricos relacionados con el desempeño de la profesión -como cajas, botes, frascos, utillaje antiguo e incluso aparatos como una antigua camilla de partos-. Estará disponible, con limitación de aforo, en la Biblioteca Central del campus hasta el próximo 21 de diciembre.

“Se trata de una exposición bibliográfica con un enfoque histórico cuyo punto distintivo es que el recorrido en el tiempo se produce a través de la mirada auto-narrativa de sus protagonistas”, explica su responsable, la profesora y vicedecana de Alumnos y Ordenación Académica de la Facultad de Enfermería, Ana Choperena.

“Cuando pensamos en esta acción”, detalla la profesora, “no se había producido la crisis COVID, que ha dado a la profesión una gran visibilidad. No obstante, seguimos pensando que el Año Internacional es una buenísima excusa para poner en valor el aporte de las propias profesionales de la Enfermería al desarrollo del cuidado de la salud, tal y como lo entendemos hoy”.

UNA PROFESIÓN "CONSTRUIDA" EN EL CAMPO DE BATALLA

Entre las figuras destacadas en la exposición se encuentran las enfermeras estadounidenses Mary Livermore (1820-1905) y Louisa May Alcott (1832-1888). Ambas participaron en la Guerra de Secesión del país norteamericano (1861-1865) y fueron las primeras autoras de obras que reivindicaban el papel de la mujer enfermera en los conflictos armados, como My Story of theWar y Little Women. Sobre este legado biográfico, la comisaria de la exposición, la profesora Ana Choperena, considera que “la experiencia de los acontecimientos dramáticos excita la reflexión personal al cabo de un tiempo y, en muchas ocasiones, da lugar a relatos autobiográficos retrospectivos que refuerzan la conciencia colectiva de una profesión”.

En la muestra otra de las biografías más relevantes es la de Florence Nightingale, precursora de la Enfermería moderna. “Nightingale está considerada como una poderosa reformista de la enfermería que aportó orden y ciencia a la enfermería civil, militar y religiosa que se había venido desarrollando hasta entonces. Su libro, 'Notes on Nursing' (1860), proporcionó la base teórica de su tiempo a la enfermería inglesa y a la enfermería que, posteriormente, se desarrolló en el resto del mundo ”, concluye Choperena.

La muestra permanecerá abierta y con acceso gratuito en horario de 8 a 21 h. De lunes a sábado y de 10 a 14 h. los domingos.

