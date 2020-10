La ENT apuesta por el teatro más actual

Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

Las artes escénicas más actuales serán las protagonistas de la temporada de otoño de la Escuela Navarra de Teatro, que mantendrá su aforo al 50% con preasignación de butacas en el momento en el que el público acceda a la sala. “Es bastante ágil y no está produciendo retrasos. Creemos que de esa forma el público se mezcla menos entre sí”, comentó Javier Pérez Eguaras, responsable de programación de la ENT, durante la presentación de los 15 espectáculos que se llevarán a escena hasta el próximo 6 de febrero.

“Será una programación muy variada, con bastante humor y con teatro de lo más actual que se está haciendo en estos momentos”, destacó Pérez Eguaras. Seis montajes llegarán de la mano del proyecto Pyrenart, cuyo objetivo es internacionalizar a empresas y artistas de ambos lados del Pirineo. “Es un proyecto que está consiguiendo logros importantes para las compañías navarras”, comentó Pérez Eguaras.

El ciclo para público adulto arrancará este fin de semana con la payasa Madame Señorita, interpretada por Paula Valluerca, que regresa con Question. “Fue la más grata sorpresa de la programación del año pasado. Es muy fresco, actual y original”, apuntó Pérez Eguaras sobre este espectáculo, premiado como mejor solo femenino en el Festival Internacional de Solos de Londres. La ENT apuesta fuerte por Question con seis funciones que se repartirán entre este fin de semana y el segundo de noviembre (días 6, 7 y 8).

El próximo fin de semana (16, 17 y 18) estará reservado para la compañía navarro-mexicana Oligor y Microscopía, integrada por Jomi Oligor y Shaday Larios, que ofrecerán un delicado teatrito-cine con La melancolía del turista. “Es la compañía de origen navarro más buscada fuera de nuestras fronteras”, aseguró Pérez Eguaras.

En esta ocasión, la puesta en escena se adaptará a la Sala Ajedrez de la ENT, que ofrecerá un viaje íntimo para 42 espectadores. En concreto, una “descomposición de instantes y de objetos por los que se fija en la imaginación la idea de un paraíso”.

La performance, el audiovisual y los recuerdos personales se intercalarán en That’s the story of my life (23 y 24 de octubre) una autobiografía visual creada por la artista escénica Macarena Recuerda Shepherd, impulsora del teatro performativo en nuestro país. La propuesta, avalada por varios premios, se puede definir como una película construida en directo como flashes de la memori

La compañía navarro-madrileña La Caja Flotante llegará también con una propuesta inusual, Catástrofe (25 de octubre), interpretada por cuatro intérpretes, entre ellos los navarros Ion Iraizoz y Mikele Urroz, con una puesta en escena “muy en la línea de lo que se está haciendo en el teatro más actual”. Partiendo de las propias experiencias de los actores, lanza una reflexión generacional sobre el amor, la maternidad, la muerte o los recuerdos.

La siguiente propuesta llegará de la mano de otra compañía navarra, Lilura Teatro, que fusionará el cabaret y lo grotesco en Cabaret deformado (del 30 de octubre al 1 de noviembre), donde seis actores encarnan diferentes variantes de la figura del bufón.

Por su parte, la nueva compañía navarra UPLIFTeatro, integrada por Maitane Goñi y Beatriz Miró, reflexionará sobre la importancia de perseguir nuestros sueños en ¿Por qué no? (13, 14 y 15 de noviembre), espectáculo que se irá gestando durante una residencia en la ENT.

En vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género, la ENT repondrá otro de sus éxitos, Eché mi corazón a freír en la sartén (20, 21 y 22 de noviembre). Estrenada hace tres años, es una descarnada reflexión sobre la mujer y el machismo basada en tres textos de la dramaturga Angélica Liddell.

La programación se retomará a mediados de enero con Vida, de Javier Aranda, un espectáculo de títeres y objetos basado en dos manos y el universo de una canasta de costura. Del 21 al 24 de enero, la compañía catalana Los Prometidos se adentrará en la relación entre la escritora Anaïs Nin y el novelista Henry Miller en Sólo creo en el fuego. Se trata del montaje mejor valorado por la Red de Teatros Alternativos.

El último fin de semana de enero tendrá lugar el estreno de El baile de las moscas, una comedia negra que la compañía navarra La Cuerda, integrada por Maider Lekunberri y Maitane Pérez, creará durante una residencia en la ENT. La encargada de cerrar la temporada será la compañía francesa Théâtre des Chimères con Dos hermanas (6 de febrero), que aportará una gran dosis de humor negro.





TEATRO FAMILIAR

El ciclo de espectáculos infantiles comenzará el 28 de noviembre con una revisión sobre Cyrano de Bergerac adaptada a la cultura nipona. Con el título Detrás de una lavanda en flor, Cyrano, escondido, tenía muy buen olor, la compañía francesa Hecho en Casa ofrecerá una “estética muy sorprendente”.La siguiente propuesta familiar será Nautilus (12 y 13 de diciembre), una versión de la clásica novela de aventuras 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne que ofrecerá una lectura actual. El espectáculo recibió el premio Feten 2020 por su propuesta original para la sensibilización medioambiental.

A partir del 26 de diciembre y hasta el 6 de enero, la ENT ofrecerá nueve funciones del montaje navideño de este año, La siembra de los números, texto de Nieves Rodríguez que ganó el Concurso de textos teatrales para público infantil. “A día de hoy no podemos asegurar que habrá chocolate”, señaló Pérez Eguaras sobre la tradicional merienda que se sirve en los descansos de las funciones.

TALLERES PARA PROFESIONALES

El calendario de actividades de la ENT se completa con tres talleres dirigidos a alumnos y profesionales. Esta semana se está realizando uno con Sophie Bancon, de Théâtre des Chiméres, y a partir del 25 de enero se ofrecerá un taller de investigación escénica con el actor, autor y director Pablo Messiez, premio Max a la mejor dirección y espectáculo por La piedra oscura. Por último, la directora y autora Andrea Jiménez, de la compañía En Vilo, impartirá un taller enfocado a la creación del 22 de febrero al 3 de marzo.