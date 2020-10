Dos peralteses, premiados en el certamen Belchite de Película

Actualizada 08/10/2020 a las 08:26

Dos normas: la primera, rodar, editar y entregar un cortometraje de entre 3 y 6 minutos en menos de 24 horas; la segunda, mostrar un objeto y pronunciar una palabra que no se conocen hasta minutos antes de empezar a grabar. Los peralteses Cristina Díaz Busto y Javier Alonso Larraona cumplieron las premisas de la tercera edición del certamen Belchite de Película con sobresaliente. Tanto, que se llevaron el premio a mejor película por 'San Martín', dirigida por Busto, y a mejor actor por la interpretación de Alonso del personaje principal, por encima de otros participantes con mayor experiencia en el mundo audiovisual. Al concurso concurrieron más de 120 personas agrupadas en 18 equipos de Aragón, Navarra, Madrid y País Vasco. El jurado lo conformaron docentes del grado en Comunicación Audiovisual y profesionales de la industria.

UNA BOMBA BAJO EL BANCO

El equipo de Cristina Díaz llegó el viernes 2 de octubre con distintas opciones en la cabeza. “A diferencia de otros grupos, que sí que llevaban una idea muy desarrollada con lo que tiene que decir cada personaje, los planos, etc., nosotros fuimos con varias pensadas y ninguna estaba desarrollada del todo”, recordaba Díaz. Cuando la organización les dio el objeto, una hucha en forma de cerdito, y la palabra, especialista, su grupo se fue a un bar “a pensar y a decidir”. La navarra no solo quería que la inclusión de la hucha no pareciese forzada, sino que el cerdito cobrara protagonismo y fuera el que pronuncia el vocablo.

El resultado fue el cortometraje humorístico 'San Martín'. Muestra la historia de un joven que se encuentra con un conocido que se halla en un banco de la calle, nervioso, y lo convence para que se siente junto a él. En cuanto el chico toma asiento, el otro sale corriendo. Se trataba de una trampa; debajo se esconde una bomba, y si el asiento se desocupa, explotará el artefacto. El que lo ha puesto controla y habla a sus víctimas a través del cerdito. Lo que sigue es una serie de tretas que el protagonista intenta poner en marcha para conseguir que otra persona le sustituya en el banco.

Díaz, de 26 años, dirigió la película y sus tres amigos aragoneses Héctor Larraz Elías -encargado del guion, fotografía y edición, e intérprete-, Lorena Soler -actriz y sonidista- y Sergio Abenia Salvador -fotografía, montaje y actor- la ayudaron con la grabación y el montaje. La peraltesa reside desde hace tiempo en Zaragoza, ciudad a la que se mudó para trabajar en la parte de logística de Opel. Graduada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad de Navarra, admite que siempre ha tenido “una faceta bastante creativa” y le gusta el cine, escribir y el teatro, aunque nunca se había presentado a un concurso “así de serio”.

Javier Alonso ya tenía experiencia en rodajes. “Él es maquillador y peluquero, pero sí que está más metido en el mundo de los cortos, en parte se mudó a Madrid por eso”, explicaba su amiga. Ha participado como extra en series como Euphoria o La que se avecina, así como jefe de peluquería y maquillaje en varios cortometrajes.

Entre los que concurrieron al certamen, Díaz reconoce que “hay de todo”, tanto aficionados como profesionales: “Hay muchísima gente con unos equipos increíbles de cámaras, pértigas para los micrófonos y actores que se dedican a eso”. Y pone el ejemplo del director del corto 0014, que se llevó el accésit del Belchite de película: Félix Zapatero, productor de cine y televisión y director de casting, que ha trabajado con Ridley Scott y Steven Spielberg, y que ha recibido este año un galardón de los Premios Simón del Cine Aragonés.

“Los cinco estamos todavía empezando a creérnoslo. Lo pasamos tan bien haciéndolo, grabándolo y todo, que yo ya me daba por satisfecha y contenta con haberlo finalizado a tiempo; tuvimos que quedarnos casi toda la noche en vela”, confesaba Díaz.

El primer premio del concurso está dotado con 1.500 euros, mientras que los ganadores del accésit reciben 600, la misma cantidad que el galardón del público que se llevó la película Alma, dirigida por Luz Rioné, la más joven del certamen.