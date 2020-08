Los 5 libros más vendidos en la tienda Kindle este verano

Actualizada 04/08/2020 a las 14:52

El periodo veraniego es uno de los más fructíferos para los amantes de la lectura. Más tiempo y de más calidad hace que el número de lecturas se incremente. A veces, lo más complicado es encontrar ese libro que enganche. Una buena ayuda a la hora de seleccionar las lecturas es ver cuáles son los libros más más vendidos a través de la plataforma digital de Kindle. Estos son los cinco libros que en este momento encabezan el ranking de ventas.

1. Tú no eres para mí. Bernadette lleva un año suspirando por el hombre de sus sueños. Nunca se habían dirigido ni una sola palabra, pero le era lo mismo porque desde que había posado sus ojos en él no salía de sus pensamientos. Estaba totalmente enamorada de ese casi desconocido que coincidía con ella cada día y por una casualidad del destino descubre donde pasará sus vacaciones. Era hora de pasar a la acción. Y no habría mejor momento que ese, pues estaría relajado bajo el sol del Mediterráneo y con las defensas bajas. Nada como un crucero para hacer surgir el amor. Más información aquí.

2. Despiertame cuando acabe septiembre. El rastro de un joven español se esfuma por el sur de Inglaterra tras dejar un mensaje de socorro en el teléfono móvil de su madre. Ella, que apenas ha abandonado su pequeño pueblo en contadas ocasiones, decide ir en su busca. Hace un año, su marido desapareció en las tranquilas aguas de la Albufera y no está dispuesta a vivir de nuevo una angustia como aquella. Más información aquí.

3. La última cripta. La historia arranca con el inexplicable descubrimiento por parte del protagonista, Ulises Vidal -submarinista y trotamundos-, de una campana enterrada en un arrecife coralino en las inmediaciones de la isla de Utila, frente a las costas de Honduras. Ayudado por su amigo, el profesor de Historia Medieval Eduardo Castillo, descubrirán que la campana tiene un origen imposible… a menos que todos los libros de historia estén equivocados. Dispuestos a desentrañar el misterio, se lanzan en una trepidante búsqueda -a la que se unirá la arqueóloga Cassandra Brooks- por España, Centroamérica, y África, arriesgando la vida en innumerables ocasiones y desentrañando un enigma tras otro, hasta que, finalmente, los tres amigos descubrirán un trascendental secreto oculto durante casi siete siglos en lo más profundo de la selva mexicana. Más información aquí.

4. El misterio de la Reina Nefertiti. La Historia no es sino una sucesión de acontecimientos unidos por el delgado y largo hilo del tiempo. “El misterio de la Reina Nefertiti”, es una espectacular novela de aventuras donde hechos históricos aparentemente inconexos tejen una trama vertiginosa y emocionante que te dejará sin aliento. Su ritmo trepidante te atrapará y sus personajes te seducirán hasta el punto de que no desearás que acabe. Más información aquí.

5. Me vuelves loco. Ali es doña manías: el pañuelo de pensar, los desayunos hiperproteicos, la obsesión por la limpieza y el running al amanecer. Debajo de su excéntrico comportamiento y su cuerpo de supermodelo, solo hay una chica que busca desesperadamente ordenar sus sentimientos. No es feliz (todavía). Konrad es don desastre: sin horarios, sin régimen y sin freno… ni en el amor, ni en la comida, ni en el derroche. ¡Gracias al cielo, nació con una creatividad exacerbada que le permite vivir bien y no privarse de nada! Cree que es feliz, hasta que conoce a Ali. Más información aquí.

Te puede interesar

Te puede interesar