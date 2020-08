Los ebooks de oferta mejor valorados en Amazon Kindle este mes de agosto

Actualizada 24/08/2020 a las 13:46

Los hay para todos los gustos y las posibilidades son infinitas. Cada vez son más las personas que se pasan al formato electrónico a la hora de leer, y el verano es una época muy propicia puesto que muchos prefieren llevarse de vacaciones su dispositivo de lectura con varios títulos en vez de varios volúmenes. En Amazon Kindle, la tienda de ebooks del gigante del comercio electrónico, las opciones son infinitas. A continuación, recogemos los cinco títulos mejor valorados por sus usuarios durante este mes de agosto.

1. Me quiero más a mí. Es una novela de Tamara Marín ideal para leer bajo la sombrilla. Su sinopsis dice así: "María tiene una familia que la quiere, una pareja y un buen trabajo. Es la chica perfecta, con la vida perfecta, pero algo en ella se rebela ante tanta perfección. Tendrá que aprender que para querer a alguien primero tiene que quererse a ella misma. Álex es una persona paciente, que tiene muy claro lo que quiere y no duda en luchar por conseguirlo...". Puedes adquirirlo clicando aquí.

2. La maestría del amor: Una guía práctica para el arte de las relaciones (Un libro de la sabiduría tolteca). Un título inspirador en el que Miguel Ruiz, autor del bestseller 'Los cuatro acuerdos', "ilumina las creencias y las suposiciones basadas en el miedo que socavan el amor y que conducen al sufrimiento y la desdicha en nuestras relaciones. A través de historias perspicaces que nos hacen llegar su mensaje, nos enseña a sanar nuestras heridas emocionales, a recobrar la libertad y la dicha que nos pertenecen por derecho propio y a restaurar el espíritu lúdico que resulta tan vital en las relaciones amorosas". Más información, en este enlace.

3. Isadora Moon va al parque de atracciones. Una opción perfecta para los lectores más jóvenes. Forma parte de una serie y su sinopsis dice: "Mitad hada, mitad vampiro y... ¡totalmente única! Descubre lo que pasó cuando Isadora Moon fue al parque de atracciones. Isadora Moon es especial porque es diferente. Isadora Moon está emocionada por ir al parque de atracciones, pero cuando llega se da cuenta de que no es tan mágico como esperaba... Aunque su prima Mirabella sabe cómo hacer que sea especial de verdad. ¿Qué podría salir mal?". Puedes comprarlo pinchando aquí.

4. El guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Es uno de los manuales de cabecera para todo aspirante a guionista y escritor, de la mano del gurú Robert McKee. "Partiendo de conceptos básicos, McKee muestra el misterio de las estructuras, explica las características de cada género, define la importancia de la ambientación, la diferencia entre la caracterización y la realidad de un personaje, en suma, todo aquello que hace que un guión destaque por encima de los demás", dice el recumen oficial de la editorial Alba. Más información, disponible en este enlace.

5. No te apiades del Devorador. Es una novela romántica autoconclusiva de Lighling Tucker que está haciendo furor este verano. Su sinopsis reza: "Pixie Kendall Rey no esperaba que al llegar al hospital con su amiga Grace, que acababa de romper aguas, no la atendieran. Eso la obligó a recurrir al único lugar al que su madre siempre le había prohibido acudir: la base militar. La sorpresa fue aún mayor cuando allí también se negaron a hacerlo. No podía rendirse y no tenían tiempo, así que decidió derribar la puerta de la base con su coche para así llamar la atención. ¡Y vaya si lo hizo! Provocando incluso que la inmovilizasen contra el capó. El doctor Dane Frost no estaba teniendo el mejor de sus días y ver la puerta de la base saltar por los aires no lo mejoró. Corrió hacia allí para bloquear el ataque y se dio cuenta de que se trataba de una mujer que necesitaba ayuda urgente...". Puedes adquirir este título en formato Kindle clicando aquí.

