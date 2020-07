La unión musical entre Iganga Community Brass Band y la Escuela Luis Morondo

Actualizada 11/07/2020 a las 06:00

"Dame una oportunidad [...] Dame la oportunidad de crecer como los otros niños del mundo. Necesito protección, necesito atención médica y necesito educación [...]”. El toque de atención llega desde Uganda. Lo lanza, cantando en inglés, un grupo de chicas y chicos de la Iganga Community Brass Band, un proyecto que lidera hace una década el músico ugandés John Susi Mpandi y que enseña música a unos setenta jóvenes de entre 9 y 20 años, un tercio de ellos rescatados de la calle. A las voces de estos chicos acompañan las trompetas de 31 alumnas y alumnos del músico pamplonés David Orduña Ridruejo, profesor en la Escuela Municipal de Música Luis Morondo de Barañáin y que, como voluntario en este proyecto, viaja en periodos más o menos largos a esta escuela de Iganga, una población de 50.000 habitantes al sur de Uganda. Voces e instrumentos, también los de los alumnos de la banda de Iganga, acaban de acoplarse en un vídeo musical ('Give me a chance 1' en Youtube), uniéndose Uganda y Barañáin en ese toque de atención de la infancia.

Y aunque técnicamente el resultado visual es el que han empleado muchos músicos durante el confinamiento, un vídeo multipantalla, es un proyecto que se remonta a 2018 y que sin coronavirus se hubiera elaborado del mismo modo, pues uno de los objetivos de Orduña son las colaboraciones entre alumnos a 9.000 kilómetros de distancia. Fue hace dos años, durante una estancia de seis meses en Iganga, cuando Mpandi le mostró una obra que había compuesto, con letra y música. Se titulaba 'Give me a chance'. “Con esa idea se me ocurrió grabar dos vídeos con los alumnos de Iganga, uno vocal y otro instrumental de acompañamiento, para utilizarlo aquí como material escolar: que la parte instrumental se pudiera mezclar con niños cantando aquí en un colegio, una ikastola, una escuela de música... y la parte vocal, por alumnos de aquí de escuelas de música, con la idea de fondo de dar visibilidad al proyecto y crear una masa social que colabore en él”, indica.

Los vídeos de Iganga se grabaron el pasado verano, poco antes de que Orduña viajara allí unos meses, hasta el pasado enero, que fue cuando se montaron los dos vídeos (vocal e instrumental) de los chavales de Iganga. “Al volver hablé con técnicos de vídeo y sonido para ver cómo se podía dar forma a esto”, recuerda Orduña sobre cómo introducir entonces a sus alumnos interpretando la obra a la trompeta. Pero llegó el coronavirus, que no detuvo el proyecto: en lugar de grabar presencialmente a sus alumnos en la escuela de Barañáin, cada uno de los 31 que han participado (dos de ellos, exalumnos ya) lo harían en sus casas, enviándole después las grabaciones. “El volumen de trabajo se multiplicó por cien, pero el efecto conseguido es muy chulo: unos encerrados en Uganda y otros encerrados aquí hemos sido capaces de juntarles y hacer música para lanzar un mensaje positivo en un momento en que estamos saturados de noticias negativas”, añade el profesor, cuyos alumnos, de entre 7 y 63 años, han trabajado la obra durante el confinamiento.

La mezcla final llegó a Orduña el jueves. Y bajo el título 'Give me a chance 1', los trompetistas de Barañáin van apareciendo en pantalla uno a uno, uniéndoseles el coro ugandés, que al terminar de cantar da paso a la banda de su escuela . Todos terminan dedicando saludos a quien les esté viendo.

Comprobada “la gran oportunidad de hacer música juntos”, Orduña reenvió el vídeo a los padres de sus alumnos y a Mpandi. Ya le han llegado reacciones. “Emocionante” es la palabra común. El profesor va más allá. “Creo que esta iniciativa establece un vínculo: me pongo en el lugar de un niño al que le mandan hacer esto e imagino que tendría la curiosidad de saber quiénes son los de Iganga, cómo es su día a día, su país... De algún modo, es también el objetivo”.

IGANGA, PARADA

Y aunque Mpandi tiene ya la misión de componer otra obra para repetir la experiencia, en estos momentos la actividad en la escuela está parada, incluido el montaje de un aula de música moderna que estaba en marcha. “Desde que se decretó el estado de alarma en Uganda, dos semanas después que en España, no están haciendo música”, cuenta Orduña. Por un lado, por miedo a la policía, que patrulla las calles y no quieren en la escuela que se oiga música y se piense que hay fiesta. Por el otro, por los robos, pues “la situación en Uganda es bastante crítica y hay mucha gente, sobre todo en las áreas urbanas, que no puede comer”. “El confinamiento en las zonas rurales no ha afectado demasiado a la economía doméstica, porque la gente come lo que tiene en casa, pero no ocurre lo mismo en las urbanas, donde está Iganga”. Por eso, aunque la incidencia del coronavirus ha sido poca en cuanto a casos y muertes, “ha producido un impacto económico brutal”, con robos en casas cuando sus moradores están dentro. “Con esta situación, en la escuela no se atreven a tocar”.

En el vídeo Give me a chance 1 publicado ahora, niños de aquí y de allí lanzan: “Las niñas y los niños cambiaremos el mundo a través del poder de la música. ¿Estáis dispuestos a escuchar?”.