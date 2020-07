La cultura en vivo regresa con festivales y ciclos de espectáculos

Actualizada 03/07/2020 a las 06:00

Estas son algunas de las propuestas culturales que se podrán disfrutar durante este verano en varias localidades de Navarra.



Primer Festival Egajazz. El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella ha organizado el primer Festival Egajazz, que se celebrará los tres primeros sábados de este mes de julio en los jardines del Espacio Cultural Los Llanos. Las tres sesiones tendrán lugar a las 21.30 horas con apertura de puertas media hora antes y con un aforo limitado a 400 personas sentadas. Actuarán Mikel Andueza con Organik Quartet (sábado 4), The Sharp Nines (sábado 11) y Tommy Caggiani Therion Project (sábado 18).



‘Noches de verano con cultura’ en Falces.

El Ayuntamiento de Falces pone hoy en marcha el ciclo Noches de verano con cultura, una variada propuesta de 17 espectáculos que tendrán lugar los fines de semana hasta el próximo 18 de septiembre. La programación, que tendrá como escenario la plaza de la localidad, incluye actuaciones musicales y espectáculos para público familiar, con la presencia de ocho grupos locales y de formaciones navarras como Pan con Chile, Pablo Líquido, Chuchín Ibáñez, Zirika Zirkus o la compañía Majolie. El 14 de agosto se ofrecerá un espectáculo con caballos a cargo de la Hípica Zahorí de Falces.



‘Espacio Cultural Seguro’ en Villava.

Durante el mes de agosto, la carpa de la Plaza Consistorial de Villava acogerá una programación cultural al aire libre en el que han denominado ‘Espacio Cultural Seguro ‘. Habrá cinco sesiones de cine (los cinco domingos de agosto), cuatro conciertos y dos espectáculos familiares. El aforo será de 300 personas. Actuarán los grupos navarros Pan con Chile, Lemon y Tal, Demodé Quartet, Zirika Zirkus, Trokolo Teatro y Tdiferencia.



‘Cultura de cerca’ en Sangüesa.

Con el lema "Nos alegra verte". Vivamos de nuevo la cultura de cerca, el jardín del Palacio Vallesantoro acogerá diversas propuestas escénicas en julio, agosto y septiembre. En el apartado teatral destacan dos propuestas de compañías navarras: Las historias del Mulá Nasrudín (6 de agosto), de Patxi Larrea, y Pasos de la política española de Iluna Producciones (13 de agosto). La música de grupos y músicos navarros tendrá su espacio en el programa Conciertos para jardín, que comenzará el viernes 31 de julio con una propuesta de flamenco jazz a cargo de Ekhi y Urko Ocaña. Se ofrecerán cuatro conciertos. También habrá dos propuestas de teatro-circo los jueves 20 y 27 de agosto. El aforo será de 150 personas y los asistentes tendrán silla preasignada.



‘Terraza con arte’ y Festival de Títeres en Barañáin.

El patio cubierto del C.P. Los Sauces y la plaza del Complejo Cultural acogerán una programación de 12 sesiones de cine, música y teatro que tendrá lugar desde la segunda quincena de agosto, incluyendo un ciclo de nueva creación, Terraza con arte. El Festival de Títeres de Barañáin, que tuvo que ser suspendido en mayo, se celebrará del 18 al 20 de septiembre en los citados espacios. En los programas de música y teatro de títeres, las personas de 75 años o más tendrán reservadas 20 entradas por ser quienes más han sufrido la pandemia.



Festival de Circo de Navarra ‘Más difícil todavía’.

Se celebrará del 26 al 30 de agosto en Tudela, Huarte, Alsasua, Viana y San Adrián. El aforo se situará entre las 200 y 250 personas, dependiendo de cada espacio. Para evitar que el público se mueva de sitio, en esta edición no habrá espectáculos itinerantes.



Festival ‘Ribera en Danza’.

Estaba previsto celebrarse en abril y mayo con actuaciones de danza en la calle. Esta segunda edición se traslada a los dos primeros fines de semana de septiembre, de viernes a domingo. Se ofrecerá una programación de varios espectáculos vespertinos en plazas y espacios abiertos de siete localidades riberas: Azagra, Castejón, Lodosa, Ribaforada, San Adrián, Valtierra y Viana. Solo se suspenderán el ‘chill out coffee session’ y el ‘beer time’, unos espacios de encuentro que preveían el montaje de barras para servir bebidas al público. “Habrá música y ambiente, pero no se servirán bebidas”, comenta Miguel Pérez, promotor del festival junto a la coreógrafa Itsaso A. Cano.