Medidas en la nueva normalidad en Navarra en cines, museos, bibliotecas y toros

Actualizada 20/06/2020 a las 10:39

Desde el domingo la cultura en Navarra se podrá disfrutar a una 75%. Las normas dictadas por el Gobierno de Navarra para los tiempos después de estado de alarma marcan ese límite, el del 75% para prácticamente todos los equipamientos culturales, desde cines a museos, pasando por las bibliotecas. Es seguramente la orden que más se repite en el acuerdo de Gobierno que se publicó ayer y que marca también reiteradamente la necesidad de mantener las distancias de seguridad entre personas y, en los casos en que esto no fuera posible, utilizar equipos de protección individual como mascarillas.



Aforo en cines, teatros y espectáculos



Butacas preasignadas Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y similares podrán desarrollar su actividad, contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 75% del aforo permitido en cada sala. En caso de que el aforo supere las 500 personas, se valorarán otras medidas para garantizar las medidas de protección.



Recintos al aire libre y otros locales de espectáculos Podrán desarrollar su actividad, contando con butacas también sin superar el 75%. En caso de que el aforo supere las 1.000 personas, se valorarán medidas adicionales. En la celebración de ferias, cuando la actividad se realiza de pie, el aforo se calculará según el criterio de 3 metros cuadrados por persona.



Entradas por Internet Se recomienda la venta en línea de entradas, y en caso de compra en taquilla, se fomentará el pago con tarjeta.



Espectadores sentados y numerados Se procurará que los espectadores estén sentados y mantengan distancia de seguridad. Se recomienda numerar asientos, y se deben inhabilitar las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico.



Aperturas escalonadas La apertura de puertas en las salas de espectáculos se realizarán con antelación suficiente para permitir un acceso escalonada. La salida también deberá ser escalonada, por zonas, garantizando la distancia. Las mismas medidas se aplicarán en caso de pausas intermedias en los espectáculos.



Distancias dentro del escenario Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario, la dirección artística debe procurar que se mantenga la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. Si no es posible mantener la distancia o usar equipos de protección -la orden menciona expresamente a los actores y actrices- “se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular”.



Limpieza de instrumentos y vestuarios sin compartir En representaciones y ensayos se desinfectarán todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en contacto los artistas. El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes artistas si no se ha realizado una limpieza y desinfección del mismo.



Discotecas sin pista de baile Las actividades de los locales de discotecas y establecimientos de ocio nocturno se llevarán a cabo con un setenta y cinco por ciento de su aforo permitido, sin pistas de baile y con mesas en su lugar. Las terrazas sí pueden usarse en las mismas condiciones que los bares y otros establecimientos (100% del aforo pero manteniendo distancias).



Higiene en los rodajes Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas y se mantendrá la correspondiente distancia con terceras personas o se usarán equipos de protección. Cuando no sea posible, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso. Podrán realizarse rodajes en estudios y espacios privados, así como en espacios públicos que cuenten con la autorización del ayuntamiento. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse previamente.

MUSEOS Y MONUMENTOS

La actividad en los museos y salas de exposiciones no podrá superar el 75% por ciento de su aforo máximo permitido para cada una de sus salas y espacios públicos. También se aplicará ese límite de aforo para los eventos donde concurran varias personas en un mismo espacio, tales como actividades educativas, conferencias, talleres, conciertos y “en general, programas públicos”, establece el acuerdo hecho público ayer.



Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de un máximo de hasta 25 personas, incluido monitor o guía, debiendo mantener en todo caso la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, se precisará el uso de mascarillas.



En el caso de que haya servicio de audio guías, la normativa del Gobierno de Navarra establece que éstas se facilitarán con fundas desechables o se desinfectarán tras cada uso. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones.



Monumentos y otros equipamientos



Serán accesibles al público siempre que las visitas no superen el setenta y cinco por ciento de la capacidad o aforo máximo permitido. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones y procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal en el interior o en su defecto, medidas alternativas de protección.



Como en el caso de los museos, las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de un máximo de 25 personas incluido monitor o guía.



Se establecerán, en la medida de lo posible, recorridos obligatorios para separar circulaciones u organizar horarios de visitas para evitar aglomeraciones de visitantes y evitar interferencias de grupos o visitas.



Asimismo, en el caso de que haya servicio de audioguías, éstas se facilitarán con fundas desechables o se desinfectarán tras cada uso.

BIBLIOTECAS Y OTROS

Las bibliotecas, tanto de titularidad pública o como privada, prestarán sin que en la ocupación puedan superar el setenta y cinco por ciento de su aforo máximo permitido. También se aplicará este límite cuando se realicen actividades culturales en las mismas.



En cambio, los espacios de biblioteca destinados a público infantil no podrán superar el cincuenta por ciento de su aforo máximo permitido.



Congresos y conferencias



Los congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y otros actos similares podrán celebrarse siempre que no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido en cada sala. También será de aplicación este límite para reuniones profesionales, juntas de comunidades de las personas propietarias y eventos similares.



En caso de que el aforo supere las 500 personas, se requerirá valoración adicional por la autoridad sanitaria



Centros de interpretación



Las actividades en centros de interpretación, aulas de naturaleza y otras infraestructuras similares se podrán celebrar, pero nuevamente no se podrá exceder el setenta y cinco por ciento del aforo máximo. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones y procurar mantener la distancia de seguridad. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de un máximo de 25 personas incluido monitora o guía.

TOROS



En los espectáculos taurinos no podrá superarse el setenta y cinco por ciento del aforo máximo, con asientos preasignados. En todo caso, se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. o, en su defecto el uso de mascarilla. En caso de que el aforo supere las 1. 000 personas, se valorarán medidas adicionales.



Únicamente se autorizarán espectáculos taurinos en los lugares de plazas de toros permanentes, portátiles y espacios vallados y cerrados según la normativa foral. Todos deberán contar con un protocolo de cumplimiento de la normativa La empresa organizadora será la responsable de controlar que las limitaciones se cumplan.



En grandes eventos, para otros usos que no sean taurinos, se requerirá una valoración adicional por parte de la autoridad sanitaria