Una canción para “grandes maestros”

25/04/2020 a las 06:00

Hace dos años y medio, la cantante y compositora pamplonesa Marian Ruiz grababa junto a su hijo Kiran la canción 'Lo que tú quieras', uno de los temas de su disco 'Bandada', que da nombre a su proyecto musical. Kiran, que ahora tiene cinco años, es uno de esos seis millones de niños que están deseando que llegue el domingo para salir de casa a dar un paseo.

Kiran fue quien inspiró' Lo que tú quieras'. Ruiz la compuso hace cinco años, cuando estaba embarazada de él. “Es una canción que a mí me toca mucho la fibra, es muy emotiva”, comenta. Hace dos semanas se acordó de ella y decidió dedicársela a todos los niños y niñas que a consecuencia del Covid-19 “se han visto obligados a permanecer en sus casas sin salir”.

Lo que tú quieras también es un reconocimiento a los más pequeños de la casa, “por su ejemplo y amor infinitos”. Fue hace dos semanas cuando a Ruiz se le ocurrió crear un videoclip de Lo que tú quieras reuniendo vídeos de escenas cotidianas protagonizadas por varias familias de Pamplona. “Les propuse a mis amigos, familiares y vecinos que me mandaran vídeos con sus hijos, como si ellos les estuvieran cantando a los niños”. Para ello dividió la canción en trocitos y se los envió por whatsapp a los participantes. “La respuesta fue muy positiva. Cada familia me envió su escena con el trocito de canción que yo les había mandado”. El videoclip, en el que participan más de 20 personas, muestra escenas que reflejan algunas de sus vivencias durante el confinamiento: bailando, disfrazados, jugando, dibujando o simplemente mostrándose afecto. “No les di ninguna pauta, cada uno hizo lo que le pareció. La gente ha sido creativa”, valora. Únicamente les propuso que escribieran palabras de aliento en cartulinas de colores. Amor, vida, amistad, hermandad, sonreír, fuerza, soñar, valientes, campeones o juntos son las palabras que han querido compartir los pequeños de cada casa. Una vez reunidas todas las grabaciones, Fermín Lizarraga se encargó de realizar el montaje durante esta última semana. Fue ayer cuando el videoclip vio la luz en los perfiles que Bandada tiene en Facebook, Instagram y Youtube. “Lo que tú quieras es un canto a la vida y a nuestros hijos. Creo que los niños viven mucho más conectados a esas emociones positivas que han reflejado en las cartulinas. En principio suelen estar más alejados de las dificultades o de los obstáculos. Luego, cuando somos adultos, ya se nos olvida un poco”, comenta Ruiz, quien ensalza el papel de los más pequeños durante este periodo de confinamiento. “Los niños son grandes maestros que nos enseñan. A mi hijo yo lo veo como mi maestro, porque me enseña a darle importancia a lo esencial y a conectar con el lado sensible”. Por otro lado, en estos momentos de incertidumbre, Lo que tú quieras invita a vivir sin miedo “esta pequeña locura que es la vida y su hermosura”, dice la letra. “A veces, la vida es dura, pero se trata de apreciar su belleza”, apunta Ruiz.