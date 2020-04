El Día del Libro más especial

23/04/2020 a las 06:00

Las librerías son el primer rompeolas ante los crueles embates del coronavirus en el castigado sector del libro. Libreros, editores y autores saben que si las salvan, se salvan todos. Hay casi 4.000 en toda España y no lo tienen fácil. No abrirán sus puertas en este Día del Libro, fiesta que se traslada al 23 de julio, con un Sant Jordi de vocación nacional. Al lector y las administraciones apelan para salvarlas autores como Santiago Posteguillo y editores como Enrique Redel, que afrontan con cierto optimismo una fiesta del libro virtual.



Será un día "triste y digitalmente muy activo" para Posteguillo, ganador del Premio Planeta 2018 que graba vídeos "como loco". "Salud y libertad" será el saludo de un autor que no se deja vencer por el pesimismo y está tan preocupado por la pérdida de la salud como por la merma en la libertades públicas. Se cita con el lector a través de una ventana digital que también le suscita dudas. "Nada de lo que pasa en estos días es una bendición, más allá de lo que sea salvar vidas. La ventana digital es un parche, como apunta Manuel Vilas. Como a él, no me parece bien que una cosa sustituya a la otra. El objetivo no debe ser nunca ir a una nueva realidad, sino recuperar la realidad que teníamos", asegura el autor de Yo, Julia.



"La normalidad ha cambiado no por el virus y sí por la decisiones que se han tomado en relación al virus. Asignemos a cada cual su responsabilidad", pide el escritor. "Es importante que las libertades se recuperen y se mantengan, que vuelvan a donde estaban y que, por supuesto, eso sea compatible con todas las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la vida de las personas" agrega.



Cree que las librerías debían estar hoy activas. "De nuevo el gobierno, y me da igual del color que sea, se llena la boca diciendo que la lectura es algo esencial. Pero cuando lo podía demostrar con el BOE, deja claro que la lectura no lo es". "Han cerrado las librerías, que e mi opinión deberían estar abiertas. Si queremos que la gente lea y decimos que la cultura es tan importante, abrámoslas como las farmacias o los supermercados", plantea.



La gestión de Cultura "no ha sido ni es acertada", según Posteguillo, que con la excepción de Jorge Semprún, no salva a "ninguno" de los titulares del ministerio en 40 años de democracia. "La gestión ha sido pésima y ahora se mantiene coherentemente en esa linea", lamenta.



"No paramos. Trabajamos sin mucha recompensa a corto plazo y poniendo el parqué para que cuando podemos volver a bailar haya un suelo que nos sostenga", dice Enrique Redel, editor de Impedimenta, selecto sello independiente que publica entre 25 y 30 libros al año y que quizá este no llegue a los 20. "Me miro en el espejo de 2008, la gran crisis que teóricamente se nos iba a llevar por delante. Los lectores apoyaron entonces a editoriales pequeñas como la nuestra y desecharon el gran consumo. El lector será quien nos permita seguir adelante como ocurrió entonces", vaticina.



Cree que si se salvan las librerías se salvará todo el sector. "Los libreros son el eslabón más débil de la cadena. El primer rompeolas. Si se rompe, editores, autores, distribuidores, y traductores vamos detrás. Es en las librerías donde hay que centrar la solución del problema. Si a ellas les va mal, palmamos todos", insiste Redel. Tiene muy claro que parte de la solución a la crisis "serán las ayudas públicas para reflotarlas". Reconoce que la situación es "extraña y difícil" pero que a diferencia de 2008 "la gente tiene ganas de que esto acabe".



Sus redes bullen de actividad, como todas en el sector. "Desde los cuarteles de nuestras casas tratamos de inyectar optimismo y queremos creer que dentro de poco volveremos a reunirnos en las librerías, qué es donde deberemos estar con propuestas de todo tipo", asegura Redel. "Paradójicamente, ahora estamos más juntos que nunca y cuando esto pase, la gente va a tener mucho hambre de contenidos de calidad", asegura detectando una situación de "comunidad potentísima”. También esto pasará y volveremos a una cierta normalidad. Todo tiene remedio menos la muerte", concluye.

Se multiplica el uso de los servicios digitales de la Biblioteca de Navarra

Servicios virtuales de la Biblioteca de Navarra no solo se ha visto incrementado, sino, en algunos casos, multiplicado por tres o cuatro, unas cifras por las que el Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra dice encontrarse “muy satisfecho”. En un solo mes, más de 1.400 personas han solicitado el carné virtual de bibliotecas o sus contraseñas de acceso. Esta herramienta posibilita el acceso a las plataformas de visionado de vídeos, revistas y libros. Además, las cifras de uso de los servicios digitales se han multiplicado respecto a abril de 2019.



También ha tenido “mucho éxito” la iniciativa desarrollada por Biblioteca de Navarra de facilitar el acceso, a través de su web y de una plataforma creada para la ocasión, a recursos, conferencias, charlas, exposiciones, relatos y otras actividades. La propuesta ofrece cada día una nueva charla, hasta ahora más de 20 conferencias ofrecidas por personajes de la ciencia y la cultura como Josep Ramoneda, Daniel Innerarity, Javier Armentia, José Ignacio López Goñi o Joaquín Sevilla, entre otros.



Además, se ha creado una app (BNA en casa) que ofrece acceso a los servicios de préstamo digital e información sobre noticias y actividades, así como un apartado de información práctica sobre la covid19. La aplicación está disponible en Google Play para usuarios de terminales Android.



Unidas a estas iniciativas y promovidas de manera centralizada desde el Servicio de Bibliotecas y la Biblioteca de Navarra, el resto de las bibliotecas han preparado otras actividades.

Asimismo, las bibliotecas navarra ha apoyado iniciativas destinadas a llevar la cultura a quienes en estos momentos más lo necesitan como la entrega de 18 cajas de libros por parte de la Biblioteca de Navarra a pacientes con covid-19 que se encuentran aislados para su cuidado en la Residencia de las Esclavas de Burlada, el Hotel Iruña Park y el Hotel Maisonnave. Esta actividad se realiza en colaboración con DYA Navarra, asociación que realizó la recogida y entrega de los libros.