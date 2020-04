Los préstamos on line de las bibliotecas se multiplican por cuatro en el confinamiento

Actualizada 21/04/2020 a las 16:34

El departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ha preparado en formato virtual las actividades para celebrar este jueves el 23 de abril, Día del Libro. Este año se aprovechaba la fecha para dar comienzo a los actos por los que se conmemoran el 150 aniversario de la fundación de la Biblioteca de Navarra, los 70 años de la Red de Bibliotecas y el 20 aniversario de los clubes de lectura, eventos que se desarrollarán más adelante. El confinamiento, por otro lado, no ha impedido proseguir con la actividad de préstamo, en este caso en la modalidad on line, que se ha cuadruplicado en el último mes.



Bajo el lema 'Territorio libro, territorio libre / Liburu eremua, eremu librea' las bibliotecas han adaptado su propuesta del Día del Libro a redes sociales e internet. Así, la tradicional lectura del Quijote, evento organizado por el Ateneo y al que la Red de Bibliotecas se sumó hace unos años, será en esta ocasión virtual mediante la publicación en su web de un vídeo que recoge las lecturas de cuarenta personas relacionadas con la cultura, la investigación, las artes y las bibliotecas de la Comunidad.



Además, se ha organizado la actividad denominada Vadecuentum, una sesión de cuentos virtuales en la que diez profesionales de la narración interpretan cuentos para niños y no tan niños. Participan en este proyecto Birjiñe Albira, Sergio de Andrés, Leire Arraiza, Inés Bengoa, Patricia Enériz, Maider Galarza, Inma Gurrea, Virginia Moriones, Belén Otxotorena y Sergio Salinas, bajo la coordinación de Marisa Serrano.



El resto de las bibliotecas públicas de Navarra también han organizado sus propias acciones de conmemoración. Entre ellas hay iniciativas como la de la Biblioteca Pública de Falces, que organiza un cuentacuentos online a cargo del narrador Mikel Suárez e invita a su público a convertirse en booktubers recomendando libros, o las bibliotecas de Carcastillo, Marcilla, Mendavia, San Adrián o Viana que han puesto en marcha iniciativas solicitando a sus usuarios que lean, compartan o se fotografíen con libros a fin de elaborar un álbum de 'recursos' que irán publicando en sus redes sociales.



ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES CONFINADAS



Desde el momento en el que se decretaron las medidas de confinamiento que llevaron a las bibliotecas a su cierre, las Bibliotecas Públicas de Navarra y su personal han centrado sus esfuerzos en llegar a la ciudadanía a través de los servicios digitales. Esta labor de difusión de la lectura y la cultura se ha visto refrendada por los números y el Servicio de Bibliotecas se encuentra "muy satisfecho" al constatar que las cifras de uso y el número de usuarios de los servicios virtuales no sólo se ha visto incrementado, sino, en algunos casos, multiplicado por tres o cuatro.



En un solo mes, más de 1.400 personas han solicitado el carné virtual de bibliotecas o sus contraseñas de acceso. Esta herramienta posibilita el acceso a las plataformas de visionado de vídeos, revistas y libros.



Además, las cifras de uso de los servicios digitales se han multiplicado tal y como puede verse en el presente cuadro comparativo de la situación en abril de 2020 frente al mismo periodo del año pasado (abril de 2019), ha informado el Gobierno foral en un comunicado.



También ha tenido "mucho éxito" la iniciativa desarrollada por Biblioteca de Navarra de facilitar el acceso, a través de su web y de una plataforma creada para la ocasión, a recursos, conferencias, charlas, exposiciones, relatos y otras actividades. La propuesta ofrece cada día una nueva charla, hasta ahora más de 20 conferencias ofrecidas por personajes de la ciencia y la cultura como Josep Ramoneda, Daniel Innerarity, Javier Armentia, José Ignacio López Goñi o Joaquín Sevilla, entre otros.



Además, se ha creado una App (BNA en casa) que ofrece acceso a los servicios de préstamo digital e información sobre noticias y actividades, así como un apartado de información práctica sobre Covid19. La aplicación está disponible en Google Play para usuarios de terminales Android.



Además de las iniciativas anteriormente mencionadas, promovidas de manera centralizada desde el Servicio de Bibliotecas y la Biblioteca de Navarra, hay que destacar las múltiples iniciativas que, a título individual y con sus propios medios, están realizando las bibliotecas durante este periodo. Tanto las que preparan para su ejecución durante esta semana del Día del Libro, como las que seguirán haciendo mientras perdure el confinamiento. Esta labor no sería posible sin la participación del personal bibliotecario, quien, desde sus casas, siguen manteniendo el contacto con la ciudadanía a través de correo electrónico, plataforma web, blogs, y redes sociales.



OTRAS ACTUACIONES AL MARGEN DE LO "VIRTUAL"



La actividad de las bibliotecas no se queda sólo en la actividad digital. También han ofrecido el apoyo a otras iniciativas destinadas a llevar la cultura a quienes en estos momentos más lo necesitan como por ejemplo la entrega de 18 cajas de libros por parte de la Biblioteca de Navarra a pacientes con Covid19 que se encuentran aislados para su cuidado en la Residencia de las Esclavas de Burlada, el Hotel Iruña Park y el Hotel Maisonnave. Esta actividad se realiza en colaboración con DYA Navarra quienes realizaron la recogida y entrega de los libros facilitados por la Biblioteca de Navarra.