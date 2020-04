Películas para quedarse en casa: de la Biblia a una de romanos

10/04/2020 a las 06:00

Hace diez o quince años, el cine bíblico dominaba las parrillas de la programación televisiva en Semana Santa y, aunque ahora está en retirada (no son muchas las películas de este género que se emitirán estos días), los aficionados pueden recurrir a las plataformas para configurar su propia programación. Las películas que se emiten estos días pueden recrear historias del Antiguo Testamento ('Los diez mandamientos', 'Sodoma y Gomorra'), personajes históricos o inventados en el entorno de Jesús, y la propia vida de Cristo ('Rey de reyes', 'Ben Hur'), los acontecimientos que siguieron a su muerte y resurrección ('Quo vadis?', 'Barrabás') y, casi en general, cualquier película ambientada en tiempos de los romanos, como 'Espartaco'.



'Los diez mandamientos' (Cecil B. De Mille, 1956) es la superproducción bíblica por excelencia, con Charlton Heston convertido en un impresionante Moisés. Tres horas y media para contar la historia de la vida de los judíos como pueblo sometido a los egipcios y su éxodo hacia Israel. La escena en la que Moisés separa las aguas del Mar Rojo es historia del cine.

+ Esta tarde, a las 16.00, en La 1.



Una de las películas más memorables y épicas del género lleva a Charlton Heston por protagonista y acumuló 11 premios Oscar en 1959. 'Ben-Hur' lleva por título del noble de la Judea ocupada y contemporánea a Jesucristo que encarna Heston. Enfrentado al tribuno del Imperio Mesala, antiguo amigo de la infanci, acaba por ser condenado como esclavo a una galera, lo que le lleva a conocer en persona a Jesús.

+ Se puede alquilar en Atresplayer, Apple TV, Rakuten TV, Google Play o Microsoft.



Entre las principales películas que recrea la vida de Jesús de Nazaret, 'Rey de Reyes' (Nicholas Ray, 1961) reúne un reparto internacional con Carmen Sevilla como María Magdalena en un rodaje llevado a cabo en España. Se remonta a la conquista romana de Jerusalén para mostrar las señales proféticas sobre la llegada de El Mesías en la primera producción que se atrevió a humanizar de forma tímida a Jesucristo, al acercar la cámara al personaje.

+ Trece TV la emitió ayer, y está disponible en los servicios de últimas emisiones de Movistar, Orange o Vodafone.



Robert Aldrich dirige la adaptación del relato bíblico del Génesis de 1962, 'Sodoma y Gomorra', sobre las consecuencias de la degeneración del ser humano. Cuando Lot, sobrino de Abraham, llega a Sodoma con su familia para pastorear, se enamora de una esclava, Ildith, y comienza a adoptar un estilo de vida que gira alrededor del vicio. Stewart Granger, la italiana Pier Angeli y Stanley Baker protagonizan esta coproducción de EEUU, Italia y Francia.

+ Trece TV, hoy, 15 h.



Patrick Dempsey, el popular doctor Derek Shepherd de Anatomía de Grey, encarna al profeta hebreo en 'Jeremías' (Harry Winer, 1998). La película repasa su vida desde su infancia, cuando empieza a recibir indicaciones de que es el elegido por Dios, lo que le valió múltiples encontronazos con las autoridades políticas de la época. Oliver Reed, Leonor Varela y Klaus María Brandauer completan el elenco principal.

+ Trece TV, hoy, 19.15 h.



A 'Rey David' (Bruce Beresford, 1985) se la considera una de las películas que recrean con mayor fidelidad la historia del pastor David, que se enfrentó con una honda al gigante Goliat. El profeta Samuel lo señaló como el siguiente rey de Israel mil años antes del nacimiento de Cristo. Richard Gere interpreta a David.

+ Trece TV, mañana, 15.15 h. Disponible en Amazon Prime Video, y en alquiler en Apple TV.



La perspectiva femenina en torno a la vida de Jesús se conjuga en 'María de Nazareth' (Francesco Arlanch, 2012) con las dos principales mujeres que lo acompañaron: su madre (Alissa Jung) y María Magdalena, encarnada por la española Paz Vega. La conocida historia desde la transformación de la joven que se enamora del carpintero José, da a luz a Cristo y asiste a sus milagros de Cristo, hasta la devoción de María Magdalena en la etapa adulta de Jesús. Según se hizo público, la producción de Mediaset de algo más de 3 horas y media de metraje obtuvo el visto bueno del papa Benedicto XVI en un pase privado en el Vaticano.

+ Mañana se emite en Telecinco, a las 17.50 h.



PEPLUM

Tal vez porque el ambiente de las películas relacionadas con la vida de Jesús es el de la Roma imperial, los peplum (una de romanos, como canTaba Serrat), terminaron asociados a la programación televisiva de la Semana Santa.



'Espartaco' (Stanley Kubrick, 1960) es quizás la película de este género de películas ambientadas en la antigüedad griega o romana que más se repite en esta época del año, a pesar de que la rebelión que dirigió el gladiador tracio se produjo en el año 73 antes de nuestra era. Es posible que los programadores apresurados se fijaran en la crucifixión de los rebeldes supervivientes para relacionar un tema con otro.

+ El domingo, desde las 16 h, en La 1. Streaming: Movistar+; en alquiler en Apple TV.



Elizabeth Taylor, Richard Burton y Rex Harrison protagonizaron en 1963 una superproducción sobre los amoríos en ese triángulo que formaron Cleopatra, Marco Antonio y Julio César. 'Cleopatra' (Joseph L. Mankiewicz) terminó siendo el ejemplo de una película grandiosa que terminaba convirtiéndose un continuo quebradero de cabeza para sus productores.

+ En alquiler en Rakuten, Microsoft, Apple y Google Play.



MALVADOS BUENOS

Hay un subgénero en el cine religioso, que es el del malvado converso. Las dos películas más características son 'Barrabás' y 'La túnica sagrada'.



En 'Barrabás' (Richard Fleischer, 1961), Anthony Quinn interpreta al bandolero amnistiado en lugar de Cristo. La película, basada en una novela del hoy olvidado Nobel de Literatura Pär Lagerkvist, sigue la vida del salteador de caminos desde su liberación hasta su muerte, pasando, por supuesto, por su conversión. Esta superproducción, que rodó una escena de crucifixión durante un eclipse solar, incluyó en su reparto a Silvana Mangano, Vittorio Gassman o Jack Palance.

+ Trece TV, mañana, 17.45 h. Apple TV (alquiler).



'La túnica sagrada' (Henry Koster, 1953), la primera película rodada en Cinemascope, ha quedado más asociada al nombre de Victor Mature que al de Richard Burton, su verdadero protagonista como el tribuno romano encargado de supervisar la crucifixión de Jesús y que se queda con la túnica de Cristo, después de haberla ganado en una apuesta. Mature encarnaba al esclavo griego Demetrio, que se convertía en un cristiano tras haber cruzado una mirada con Jesús.

+ Disponible en Microsoft.



PELÍCULAS POLÉMICAS

La mejor película religiosa de la historia, según L’Osservatore romano, el diario oficioso del Vaticano, es 'El Evangelio según san Mateo' dirigida por Pier Paolo Pasolini en 1963 y protagonizada por un sindicalista español llamado Enrique Irazoqui. Rodada con las claves del neorrealismo italiano, en blanco y negro y en un tono deliberadamente sobrio, y dedicada a Juan XXIII, en su momento despertó críticas en parte de la Iglesia y de los movimientos marxistas en los que militaba su director.

+ En este momento no está disponible en ningún servicio de streaming, aunque sí en Bluray y DVD.



El Beatle George Harrison se encargó de financiar la producción de 'La vida de Brian' (Terry Jones), la comedia de los Monty Python sobre la vida de un niño que nace al tiempo que Cristo, en la casa de al lado, y que tiene que vivir bajo la presión de que le confundan a su pesar con el Mesías. Más irreverente que blasfema (en realidad no toca en absoluto la vida de Jesús), tiene algunos de los mejores momentos de la historia de la comedia cinematográfica.

+ Disponible en Filmin y Netflix.



Judas, casi más que Jesús, es el protagonista de 'Jesucristo Superstar' (Norman Jewison, 1973) la película basada en el musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Weber que llegó a España con las últimas boqueadas del franquismo (en Pamplona se estrenó en la primavera de 1975). Aunque, despojada de los elementos de ópera rock, es una versión bastante canónica de la Pasión, despertó en su momento un fuerte rechazo, y se le reprochó que prescindiera de la resurrección.

+ Disponible en Apple Tv. TCM la emitió el domingo 5, y está disponible de Movistar, Orange o Vodafone.



Diana de las críticas desde antes de su estreno, 'La pasión de Cristo' (Mel Gibson, 2004) despertó devoción y rechazo a partes iguales, y tiene la fama de haber provocado más de un desmayo en las salas de cine. Se centra en la última etapa de la vida de Jesús de Nazaret (Jim Caviezel) y en su crucifixión, y no escatima en los detalles de las torturas y las burlas a las que lo sometieron los romanos. El propio Mel Gibson fue uno de los principales productores de la cinta, que algunos detractores habituales del cineasta califican como antisemita y demasiado violenta.

+ Disponible en Streaming en Fubo TV.