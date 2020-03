Filtrado el esperado segundo disco de Dua Lipa, 'Future Nostalgia'

Actualizada 23/03/2020 a las 09:22

'Future Nostalgia', el esperado segundo disco de la artista británica de origen kosovar Dua Lipa, se ha filtrado en las últimas horas por internet a unos pocos días de su salida en todo el mundo, prevista para el 3 de abril.

Se trata de uno de los grandes lanzamientos de 2020 tras la publicación del previo 'Dua Lipa' (2017), álbum que convirtió a su intérprete y coautora en una de las nuevas grandes voces de la escena pop global, con numerosos temas de éxito, como 'New Rules'.

Hasta el momento se habían editado de manera oficial tres anticipos de 'Future Nostalgia': el corte que le da título y las canciones 'Don't Start Now' y 'Physical', cuyo colorido y vistoso videoclip fue rodado por la productora española Canadá en Barcelona.

Se acababa de anunciar que la próxima semana se lanzará otro nuevo sencillo, 'Break My Heart', el cual contiene un extracto de 'Need You Tonight' de la mítica banda australiana INXS.

Como indica el nombre de este trabajo, Dua Lipa hace en él un homenaje al pop de los años 80, especialmente a la música de baile, con arreglos electrónicos y sintetizadores, en la línea del tema también titulado 'Physical' en aquella década y popularizado por Olivia Newton-John.

'Future Nostalgia' ha sido producido por una nutrida nómina de profesionales de la industria, entre los que destaca el del británico Stuart Price, habitual colaborador de The Killers y artífice de la factura final y parte de la composición de álbumes como 'Confessions on a Dance Floor' (2005) de Madonna y 'Aphrodite' (2010) de Kylie Minogue.

Entre sus productores también figuran el estadounidense Jeff Bhasker, corresponsable de los discos más celebrados del rapero Kanye West y de los dos discos de Harry Styles, y el del músico Joe Evigan (uno de sus trabajos más célebres es la producción de 'Girls Like You' de Maroon 5). EFE