Historia y sentimiento del árbol genealógico de los reyes de Navarra

03/03/2020 a las 06:00

Ni quién lo había encargado, ni quién lo había realizado, ni por qué. El árbol genealógico con 37 reyes y reinas de Navarra entre el siglo VIII y 1512 que colgaba enmarcado y acristalado de una de las paredes del antiguo Archivo General pasó a los fondos iconográficos de las actuales instalaciones sin responder a esas preguntas. Y si bien hoy no se cierran todos los interrogantes, la investigación del historiador y archivero Peio Monteano encargada por la Editorial Mintzoa desvela el sensible co