15/02/2020 a las 06:00

Había llegado ese mismo día a Fuerteventura. Era agosto, Capi Corrales Rodrigáñez se había refugiado en casa de una amiga para escribir al fin el libro sobre Elena Asins, tras haber estado recopilando material durante casi dos años. Aquella primera noche en la isla estaba durmiendo cuando se le apareció en sueños la propia Asins, con el dedo índice amenazante: “¡Que te he dicho que no quiero que me expliques!”, le soltó. Corrales se levantó sobresaltada, y cuando volvió a conciliar el sueño Asin

Selección DN+