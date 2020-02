James Rhodes visitará Pamplona el 4 de abril en la gira homenaje a Beethoven

Actualizada 09/02/2020 a las 11:50

El pianista, escritor y comentarista James Rhodes visitará once ciudades españolas, de febrero a mayo, durante la gira 'Piano Tour 2020' con la que el artista quiere homenajear al compositor Ludwig van Beethoven en su 250 aniversario, según ha informado Sold Out.



En concreto, el artista visitará Pamplona el próximo 4 de abril en una actuación que tendrá lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona a las 20.00 horas. Las entradas están ya a la venta en la web teatrogayarre.com a un precio que oscila entre los 18 y los 36 euros.



El programa de 'Piano Tour 2020' ofrece un recital de 90 minutos con la interpretación de Sonata Número 15; Sonata Número 27; y Sonata Número 21.



La pasión de James Rhodes por la música convierte sus conciertos en una "experiencia inmersiva" que acerca la música clásica a todo tipo de audiencias.



El pianista ha actuado alrededor del mundo en ciudades como Chicago, Medellín, Nueva York, Hong Kong, Melbourne y Viena. En España, ya ha dado más 50 conciertos y ha vendido más de 60.000 entradas no sólo en los escenarios tradicionales, sino sumando entornos tan particulares como festivales de música electrónica o pop.



Asimismo, Rhodes es autor de, entre otros libros, 'Instrumental. Memorias de música, medicina y locura', memorias que publicó en el 2015 y que ha vendido más de 100.000 copias en España.



Actualmente es colaborador en el programa 'Late Motiv' de Andreu Buenafuente y del programa de Javier del Pino en Cadena Ser. Además, escribe una columna mensual para El País Semanal.



Para mejorar las leyes que protejan a la infancia, el artista es embajador de Save The Children, con los que ha conseguido que el Gobierno "colaborase a mejorar unas leyes obsoletas, posicionando así a España en el país número uno en la protección a la infancia".



Durante la gira 'Piano Tour 2020', Rhodes actuará en escenarios de Vigo, Girona, Barcelona, Ferrol, Tenerife, Pamplona, Bilbao, Gijón, Granada, San Sebastián y Santander.

