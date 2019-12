El Drogas presenta 'Solo quiero brujas...' con un doble concierto

06/12/2019 a las 06:00

Enrique Villarreal El Drogas vuelve a la carretera para presentar su nuevo trabajo Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. En una gira que comenzó en este noviembre pasado en la sala Apolo de Barcelona y continuó por Murcia, Gijón y Vitoria/Gasteiz, recala ahora en su tierra y visita este viernes la sala Tótem de Villava a las 21:30 horas y el sábado la sala Zentral de Pamplona a las 21:00 horas. En ambas salas ha vendido todas las entradas. La empresa es tremenda por que El Drogas está estrenando 42 nuevas canciones… Sí, cuarenta y dos, en esta nueva obra musical que ha organizado en cinco discos que responden a los títulos de Timbre Acústico, Europa (Timbre Oxidado), Timbre Canalla y de Bullanga, Timbre Fundido y Timbre Equivocado.

El arte que acompaña a cada álbum, de cinco autores diferentes, también refleja a la perfección la esencia del conjunto, al igual que las voces femeninas o los coros que están bien presentes. Al final estas nuevas canciones transmiten la coherencia de un autor que trata de dar mordiscos a la realidad, bocanadas de vida, borbotones que filtran la humanidad. Es la paleta de El Drogas, que a los 60 años se siente activo, creativo y padre y abuelo por encima de todo. Y con él continúan sus inseparables Eugenio Aristu flako Txarrena, Txus Maraví y Brigi Duke.

Sobre esta nueva empresa hace poco más de mes y medio nos indicaba que “realmente me dedico a esto de componer de verdad. Al salir la luz nació hace ya tres años y medio, la primera canción de todo este maremágnum. Y tenía muy claro todo lo que iba a ir sucediendo de tiempo a esta parte. Para cuando publicamos el disco anterior en directo ya tenía la canción mencionada y otras tres más que me iban dando las pistas de por donde iría este trabajo que ahora presentamos”.

Respecto a la forma y la fórmula para organizar semejante cantidad de nuevas canciones en obras conceptuales, El Drogas comentó que “los discos están relativamente bien trabajados, uno a uno, excepto el quinto, que ha sido como el cesto de las manzanas desemparejadas. Iba trabajando cada uno en sus propias características y en ocasiones por salirme de esa fórmula, por coger aire, salían esas “otras” canciones. Que quede claro que esas manzanas tan monas del supermercado nunca las cojo porque no saben a nada. Ese quinto es un disco que no lo he hecho cerebralmente. Yo no digo que hacer canciones sea fácil pero si lo son las que hago yo. Porque con ellas no me como la cabeza buscando acordes raros. A lo que realmente le doy vueltas es en la ambientación o producción de esas canciones. Y muchas veces lo que preparo en una maqueta doméstica lo llevo al estudio para que sea trabajado por el filtro del grupo”.

Enrique ha confiado de nuevo en su grupo para que las canciones tomen un vestido musical apropiado. Y por eso afirma que “el grupo ha estado preparando arreglos en los tres primeros discos. Y se nota muchísimo en el “aire” que han cogido las canciones. Y las canciones del quinto disco son muy suyas porque con ellas no me apetecía darles vueltas a si tenían que ser más duras, de ambientación más guitarrera o rockanrolera. Y tampoco tienen mucho que ver entre ellas. Y para su temática me he dejado llevar… bien podían haber sido simplemente textos poéticos o escritos que canciones. Lo que pasa es que al final les sacas el estribillo y se convierten en canciones. Les he robado la musicalidad que un escrito tiene de por sí. Por eso el disco tiene el nombre de El timbre equivocado”.

Aunque ahora no va a tocar todas las nuevas canciones en directo, ni mucho menos. Confiesa que “en los conciertos de presentación del disco, que de momento son 19, vamos a presentar las canciones de los tres primeros, que son un total de 25. A esas uniremos otras quince habituales del repertorio para llegar a 40 y ofrecer casi tres horas de concierto”.

Y respecto a las temáticas que tocan las nuevas canciones, El Drogas afirma que “siempre me ha gustado no dar una imagen concreta de lo que quiere aparentar uno. La verdad es que me ves y parezco un mal payaso con este ropaje. No me gustan los grupos que se definen en un estilo musical y ya está. Y no me gusta ese público que va muy de duro y no llega a la altura del Fary -de dureza, que no de estatura-. España es un país en el que la imbecilidad se comporta como una fuga en una tubería que no se sabe localizar ni parar. No es tanto falta de talento como de humanismo. Yo no me siento una persona talentosa. Hago lo que quiero y me gusta sentirme como un intruso en la música“.

El Drogas comenzó su carrera en solitario en 2011 tras su salida de Barricada, con los que estuvo durante casi 30 años. Primero publicó un nuevo disco con su proyecto Txarrena, que compaginó también estando en Barricada con otros como La Venganza de la Abuela.

Cuenta en su currículum con una veintena de discos de estudio, 7 de directo y otros tantos recopilatorios, más de 2.500 actuaciones y más de un centenar de colaboraciones con otros artistas, pero este último trabajo es algo nuevo y totalmente diferente a todo lo anterior. Su discografía en solitario cuenta con el disco en acústico Libros Prestados (2012), el Ep El Drogas (2012), el álbum Demasiado tonto en la corteza (2013), el doble en directo Un día nada más (2016) y finalmente este último y quíntuple álbum Solo quiero brujas en esta noche sin compañía (2019).

