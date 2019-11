Xiana do Teixeiro estrena en Navarra su documental feminista dialogado

08/11/2019 a las 06:00

Ha habido conversaciones con amigas o con gente conocida a las que la directora gallega Xiana do Teixeiro da mucha importancia en su vida; charlas informales sobre la distancia entre la teórica igualdad de género que vivimos y la práctica que lo desmiente. Son conversaciones en las que, de pronto, Xiana do Teixeiro escuchaba el testimonio de una compañera y reconocía algo que a ella también le había pasado pero que no había conseguido nombrar, porque se encontraba en una etapa de negaci

Etiquetas Ion Stegmeier

Selección DN+