El festival ha anunciado los titulos que formarán parte de la sección Made in Spain, una plataforma de difusión internacional para cine español

El estreno mundial de 'Si me borrara el viento lo que yo canto', un filme de David Trueba que reconstruye el proceso de grabación de 'Canciones de la resistencia española', será una de las principales novedades de la sección Made in Spain del Festival de Cine de San Sebastián que se celebra del 20 al 28 de septiembre.

Según informa el Zinemaldia en una nota, Made in Spain, una muestra del cine español del año que ofrece una plataforma de difusión internacional, estará integrada por 16 títulos, entre ellos varios filmes presentados en el Festival de Málaga, algunas óperas primas y películas de directores de larga trayectoria como Pedro Almodóvar o la ya citada de David Trueba.

En esta última cinta, Trueba reconstruye el proceso de grabación de 'Canciones de la resistencia española', publicado a mediados de los años 60 por Chicho Sánchez Ferlosio, que es "considerado el primer disco de canción protesta en España".

Junto a 'Si me borrara el viento lo que yo canto', concebida "como retrato de la personalidad del artista libre que fue Sánchez Ferlosio", Made in Spain también estrenará 'Zubiak', un documental sobre la necesidad de reconstruir puentes en Euskadi, dirigido por el periodista Jon Sistiaga y el realizador Alfonso Cortés-Cavanillas.



El tercer estreno de la sección será: 'Historias de nuestro cine', que supone el debut como realizadores de Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente, quienes han recopilado en su obra testimonios de múltiples directores, actores y productores del cine español.

El SSIFF ofrecerá también la oportunidad de revisar 'Dolor y gloria', la película en la que Pedro Almodóvar traza el perfil de un director de cine en el ocaso de su carrera. Este filme compitió en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde su protagonista, Antonio Banderas, logró el premio al mejor actor.

Por su parte, Jonás Trueba, que compitió por la Concha de Oro con 'La reconquista' (2016), presentará 'La virgen de agosto' (mención especial del jurado en el Festival de Karlovy Vary), una película y coescrita protagonizada por la actriz navarra Itsaso Arana que narra las vicisitudes de una treintañera que ha convertido en un acto de fe la decisión de quedarse en Madrid en agosto.



