Diecisiete películas competirán por la Concha de Oro de San Sebastián

Actualizada 23/08/2019 a las 10:47

Pocos nombres de amplia consagración internacional figuran en la selección que competirá por la Concha de Oro, pero seis nuevos títulos, con directoras como Malgorzata Szumowska, Sarah Gavron y Alice Winocour, y una película tibetana entre ellos, completan la competición oficial de Festival de San Sebastián, que contará finalmente con diecisiete películas. Tras la participación de James Franco con 'Zeroville' o Guillaume Nicloux con 'Thalasso', que ya se anunció hace unas semanas, ahora el Festival de San Sebastián da a conocer seis nuevos títulos que completan una Sección Oficial que tendrá veinte filmes en total, incluyendo las que no compiten.



Destacan en la nueva remesa tres directoras que ya han tenido proyección en los festivales internacionales con sus filmes previos.

Sarah Gavron debutó hace doce años en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián con 'Brick Lane' y tras codirigir la película de no ficción 'Village at the End of the World' (2012), realizó la premiada 'Sufragistas' (2015). En 'Rocks', escrita por las guionistas Theresa Ikoko y Claire Wilson a partir de una historia de Ikoko, una adolescente teme que ella y su hermano pequeño sean separados si las autoridades descubren que viven solos.



Malgorzata Szumowska tuvo amplio refrendo internacional el año pasado con la notable 'Mug', que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín. La directora polaca ya obtuvo en 2008 el Premio Especial del Jurado en Locarno con '33 sceny z zycla' (2008), que formó parte de la retrospectiva del Festival Promesas del Este. En 2015 dirigió 'Cuerpo', que recibió el Oso de Plata en Berlín y el Premio del Público de los Premios del Cine Europeos. Ahora en 'The Other Lamb' se centra en una adolescente, devota seguidora de una religión alternativa.



La parisina Alice Winocour dirige en 'Proxima' a Matt Dillon y Eva Green, que encarna a una astronauta que vive sola con su hija de siete años. La directora parisina, que ganó el César al mejor guion original por 'Mustang' (2015), presentó sus dos primeras películas en el Festival de Cannes: su ópera prima, 'Augustine', en la Semaine de la Critique (2012), y la segunda, 'Maryland / Disorder', en Un Certain Regard.



El filme tibetano 'Lhamo and scalbe' puede ser uno de los más singulares de la competición oficial. Tras competir en Locarno con su primer filme 'The Sun Beaten Path' (2011) y en Berlín con el segundo, 'River' (2015), Sonthar Gyal (Tíbet, 1974) realizó el año pasado 'Ala Changso', galardonada con el Gran Premio del Jurado y el premio al mejor guion en Shangai. En su nueva película, 'Lhamo and skalbe,' los protagonistas son los miembros de una pareja que no pueden casarse debido a su pasado.



Con una larga y exitosa carrera de dramaturgo y actor en Portugal, donde ha trabajado con cineastas como Tiago Guedes o Ivo Ferreira, Gonçalo Waddington (Lisboa, 1977) se estrena como realizador de largometrajes con 'Patrick', la historia de un joven portugués de 20 años que vive en París.



Paxton Winters debutó con 'Crude' (2003), premiada en Seattle y Los Angeles. En 'Pacificado', producida por el también cineasta Darren Aronofsky, narra la amistad entre una adolescente y un traficante recién salido de la cárcel, con el control policial de las favelas durante los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil como telón de fondo.



Estos seis títulos se suman a los ya anunciados previamnte, las últimas películas de Alejandro Amenábar ('Mientras dure la guerra'), Louise Archambault ('Il pleuvait des oiseaux / Y llovieron pájaros'), Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga ('La trinchera infinita'), James Franco ('Zeroville'), Belén Funes ('La hija de un ladrón'), Roger Michell ('Blackbird'), Guillaume Nicloux ('Thalasso'), José Luis Torres Leiva ('Vendrá la muerte y tendrá tus ojos'), Ina Weisse ('Das Vorspiel'), Adilkhan Yerzhanov ('A Dark-Dark Man') y David Zonana ('Mano de obra'). En total, diecisiete producciones competirán por la Concha de Oro. Además, François Girard ('The Song of Names'), que clausurará la Sección Oficial, y Daniel Sánchez Arévalo ('Diecisiete') participarán fuera de concurso, y habrá una proyección especial de 'La odisea de los giles' (Sebastián Borensztein).

