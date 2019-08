Amaia pone banda sonora al verano juvenil en 'Quedará en nuestra mente'

Actualizada 02/08/2019 a las 11:49

Amaia estrena este viernes otro single: 'Quedará en nuestra mente'. Se trata del tercer tema que avanza de su disco, Pero no pasa nada, que llegará en septiembre, y es un canto a tener veinte años.



La navarra busca todas las respuestas posibles mientras la vemos andando y cantando en un videoclip dirigido por David Camarero y producido por Vampire Films que respira verano por todos lados.



No sabemos si encuentra las respuestas que busca, pero por si acaso mejor aprovechar el tiempo e ir a la playa, colarse en una piscina de bolas, saltar en una colchoneta o ver un concierto. Total, "al final todo pasa y morirá, quedará en nuestra mente y ya está".



La gira de Amaia arrancará el 5 de octubre en Pamplona (Baluarte) y proseguirá por Gijón (18 de octubre, La Laboral), A Coruña (19 de octubre, Palacio de la Ópera), Girona (31 de octubre, Auditori), Bilbao (BIME, 1 de noviembre), Granada (8 de noviembre, Palacio de Congresos) y Valencia (23 de noviembre, Palau de Les Arts).



Continuará después por Barcelona (20 de diciembre, Liceu, Festival Millenni), Madrid (17 de enero de 2020, Circo Price), Valladolid (1 de febrero, CC Miguel Delibes), Palma de Mallorca (21 de febrero, Auditorium), Zaragoza (14 de marzo, Auditorio), Murcia (Auditorio Víctor Villegas, 21 de marzo) y Sevilla (18 de abril, Cartuja Center).



Después de escuchar 'El Relámpago' y 'Nadie Podría Hacerlo' y presenciar el potencial de su directo en algunos festivales, 'Pero No Pasa Nada' se intuye como un disco de corte pop rock en el que Amaia, con la ayuda de Santiago Motorizado a la producción, ha dado rienda suelta a su habilidad para componer canciones sencillas y desenfadadas.

