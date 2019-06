Qué hacer hoy en Navarra: viernes 28 de junio

Actualizada 28/06/2019 a las 16:41

De concierto

Coral de Cámara de Pamplona: ‘Tríptycho’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Entradas: 12 y 15 €.

Concierto presanferminero de La Pamplonesa. Plaza Consistorial. 20 horas. Actúan La Pamplonesa, Coral de Barañáin, los Txistularis y los Gaiteros de Pamplona.

Concierto de Primavera ‘América & África’. Cine Moncayo de Tudela. 20 horas. Coro de Tudela Joaquín Gaztambide. Director: José María Lafuente.

Concierto de órgano. Parroquia de San Pedro de Olite. 19:30 horas. Román Serra Menéndez.

Concierto Mielotxin Trío. Civivox Condestable. 19.30 horas. Organiza la Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España. En el mismo acto tendrá lugar la entrega de premios del concurso de fotografía Amistades Sin Fronteras. Entrada libre hasta completar aforo.

Joselito el Mariachi. Casino Eslava, Pamplona.18 horas.

Chuchín Ibáñez. Pub Gardens, Pamplona. 00.00 horas. Entrada libre.

Parachutes en concierto-Jam Session. Bar Hegia, Ronda de la Ventas, Burlada. 20 horas. Entrada libre.

Concierto Flamenco Pop y Fusión al aire libre. Jardines del Restaurante Hotel Don Carlos, Huarte. 20 horas. Actuación del cantante flamenco Ángel Ocray, acompañado por Carlos Moreno al cajón y por Josu Zapata a la guitarra. Concierto en acústico y con percusión. Ciclo La Terraza del Don Carlos. Entrada gratuita.

III Festival Solidario Víctimas del Amianto. Sala Zentral, Pamplona. 19 horas. Intervienen: Ana Ganuza, Gracia Navarra y Rondalla Ecos del Arga, y Herencia Latina. Organiza: Ananar (Asociación Navarra de Amianto). Donativo: 5 € + gastos.

Lila Downs. Zentral Kafe, Pamplona. 20.30 horas. Lila Downs tiene una de las voces más singulares del mundo y los enfoques innovadores de la música. Creció entre Minnesota y Oaxaca y su música y el arte vocal tiene influencias de la música popular y ranchera de México y América del Sur, así como el folk americano, jazz, blues y Hip-Hop. Muchas de sus letras están relacionadas con la justicia social. Cuenta con un Grammy latino y una gran discografía desde 1994. Entradas: anticipada 35 € + gastos, taquilla 40 €.

Txendu + Zoher & Danny Manny. Sala Canalla, Avenida de Bayona 2, Pamplona, 22.30 horas. Txendu presenta su nuevo disco ‘Castigo’. Entradas: anticipada 8 €, anticipada + disco 13 €.

Grupo Punto.es Bar La Carbonera, c/Olite 12, Pamplona. 22.30 horas. Concierto fin de temporada. Fiesta de los 80’s y 90’s del panorama nacional. Repartirán pulseras de San Fermín que llevarán descuentos. Entrada gratuita.

Trabellin’ Brothers Big Band. Plaza de Navarra, Tafalla. 20 horas. Organiza: Gobierno de Navarra. Colabora: Ayuntamiento de Tafalla. Kultur 2019.

Holika Festival-Cortes. Campo de Fútbol San Francisco Javier. Mainstage (escenario principal). 17 h. Mikel Almaraz. 18 h. Álex Melero. 19 h. Xriz. 19.30 h. Funzo & Baby Loud. 20 h. Ocer y Rade. 21 h. Soge Culebra. 22 h. Alfred García. 22.55 h. Maikel Delacalle. 23.55 h. Bad Gyal. 00.55 h. DJ Nano. 2.05 h. Fernando Costa. 3.05 h. Dany Romero. 4.05 h. Juan P. 5 h. Garabatto.

Underground Stage (segundo escenario). 17 h. Duxal. 17.50 h. Joseba Guerrero. 18.40 h. Diego Sánchez. 19.30 h. Carlos M. 20.25 h. Quoxx. 21.20 h. Diego González. 22.15 h. Íñigo Pérez B2B Edgar Ochoa. 23.10 h. Víctor G. 00.05 h. K-Style. 01.00 h. Blanca Ross. 02.00 h. Technasia. 04.00

h. Andrés Campo. Precios:

ver en https://www.holikafest.com/entradas

Soul Meeting. Plaza de España de Villafranca. 21.30 horas.

Garrote Fest 2019. Sala Totem, Villava. 18.30 horas. Con los grupos: Alerta Gorria, Azken Sutraiak, The Bobby’s, Streetwise, Against You, Txerrikumeak, John Dealer and The Coconuts, Jaleo. Entradas: anticipada: 10 € + gastos, taquilla 12 €.



A escena

Festival ‘Rincones y Recovecos’. Inauguración del festival. Espectaculo itinerante ‘The Wind Garden’, a cargo de Cal y Canto Teatro. Salida a las 18.30 horas desde la calle Tudela (junto al Corte Inglés) y llegada a las 19.30 horas a la

Ciudadela de Pamplona.

‘Personal Proyect’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. La Faktoría International Choreographic Centre. 23 jóvenes de diversas nacionalidades aúnan sus particulares miradas al mundo contemporáneo que les rodea. Se sirven de una metáfora y de su enorme potencial creativo y dramático. Ciclo Otras Danzas. Entradas: 3 €.



En pantalla

‘Charada’. Filmoteca de Navarra. 20 horas. Ciclo Stanley Donen. Entradas: 3 €.



Solidaridad

‘Desfile: vestidos de película’. Biblioteca de Navarra. 18 horas. Organizado por Saray (Asociación Navarra del Cáncer de Mama). Confeccionados por ‘Las modistillas’ de Miranda de Arga.



Ciencia

‘Tardes de la Tabla Periódica-Big Van Ciencia: Monólogos Científicos’. Plaza del Baluarte, Pamplona. 20 horas. Monólogos sobre elementos y química. Para todos los públicos. De la mano del Club de Amigos de la Ciencia, el Planetario, la asociación cultural The Big Van Theory y la editorial A Fortiori.



En la calle

‘Comercio hace Ciudad’-Martín Azpilcueta. 10:30 a 13:30 h. Tren turístico con parada en Martín Azpilcueta 17-19. 10:30 a 13:30 h. Hinchable multiobstáculos y barredora. Lugar: plaza de la Travesía Martín Azpilcueta. 10:30 a 13:30 h. Globoflexia. Lugar: San Alberto Magno 6. 17:30 a 20 h. Tren turístico con parada en San Alberto Magno 2-6. 17 a 17:30 h. Entrega de premios a los ganadores y ganadoras del segundo concurso de expresión plástica infantil “San Fermín en la zona de Martín Azpilcueta”. Lugar: Avda. Bayona 40, frente a Electro Hogar Bayona y mercería Artuch. 17 a 20 h. Pintacaras. Lugar: Martín Azpilcueta 24. 17 a 20 h. Castillos hinchables y wipout. Lugar: plaza de la Travesía Martín Azpilcueta.

Mugacufest’19-Viana.

- Cata-Maridaje de cerveza artesana incluye 5 pinchos y 5 cervezas. Palacio de Pujadas. 20 h. Precio: 20 €.

- Maridaje Fungi-Reino y Bodegas Marqués del Atrio. Impartido por Rodrigo Espinosa, enólogo del Grupo Marqués del Atrio, y Javier Honorato, de Fungiturismo de Pradejón. La actividad consistirá en maridar 3 vinos con diversos pintxos cuyo protagonista es la seta y el champiñón (seta de ostra, champiñón de París, seta shiitake y seta eryngii). Balcón de Toros. 20 h. Precio: 15 €.

- Pintxopote animado por los Gaiteros de Viana. Casco Antiguo. 20 h.

- Encendido Mugacufest.22 h.

- Conciertos: Wyoming y Los Insolventes + Morgan + DJ Peski. Ruinas de San Pedro. Apertura puertas: 22 h. Entrada anticipada 15 € /taquilla 18 €. Abono anticipado 25 €/Taquilla 30 €.



De visita

Visita guiada al conjunto monumental de la Real Colegiata de Roncesvalles. Sábado 29 de junio, 16.30 horas. Precio: 6 €.

Taquilla del claustro. Reservas: 670 289 997; auriaorreaga@gmail.com Kultur 2019

‘In Vino Veritas’. Domingo 30

de junio. 12 y 18 horas. Visitas teatralizadas a cargo de Kilkarrak en el Monasterio de Irantzu y degustaciones con Reyno Gourmet. Reservas: 646 185 264 (tb whatsapp). Precio:

5 €adultos y 3 € niños.

XIV Semana Romana Cascante ‘Feminae Maximae-Miradas al papel de la mujer en la Roma Antigua’. Exposición en la Casa de Cultura, abierta jueves, viernes y sábados, de 19 a 21 h, domingos de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. Visitas guiadas a la exposición, domingo

30 de junio, a las 12 horas. Recreación histórica, en el patio central del Centro Cultural Avenida, tomando un vino cascantino, hoy viernes

28 de junio, a las 22.30 horas.

Cerco de Artajona: Fiestas Medievales. Este fin de semana, con motivo de las fiestas medievales, el sábado a las 12.30 horas haremos Visita guiada al Tejado Lomo de Dragón (único en el mundo). Recorremos los secretos de la iglesia-fortaleza y su peculiar tejado invertido, donde descubriremos el singular sistema medieval de recolección de agua de lluvia que se adelantó 8 siglos a su época. No es necesario reservar. Acudir 15 min. antes a la oficina de turismo en el Cerco. Mas información: www.reinodeartajona.com

y teléfono 644027515.



De fiestas

Barañáin, Olaz, Abaurrea Alta, entre otras localidades celebran sus fiestas patronales y otras como Tafalla o Murchante, las fiestas de su Juventud. El programa detallado de todas ellas puede verse en la agenda diaria del periódico.

