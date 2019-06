Qué hacer hoy en Navarra: sábado 29 de junio

Actualizada 28/06/2019 a las 16:42

De concierto

Rondalla y Jotas para la Sampedrada. Plaza Consistorial de Pamplona. 20.30 horas. Organizada por Rondalla Ecos del Arga y joteros/as. En esta edición las letras de las jotas serán elaboradas por el poeta Felicio Murillo y serán interpretadas por las voces de Navarra. A las 22 horas, despedida de la ronda por la calle Mayor (esquina con c/San Lorenzo).

Concierto Solidario Proclade Fundación. Iglesia San Fermín De Aldapa, c/ Dos De Mayo 11, Pamplona. 19 horas. Participarán los Coros de Cruz Roja, Escuela Oficial de Idiomas del Gobierno de Navarra y el Club de Tenis de Pamplona. Musica Variada. Directora: Lourdes Moratinos. Donativo: 2 €.

Concierto de la Coral Nora de Sangüesa. Iglesia Orreaga/Roncesvalles. 19 horas. Kultur 2019.

Coral Emilio Arrieta Abesbatza. Iglesia de Santiago de Puente la Reina-Gares. 20 horas. Dirección: Josu Martínez Osés. VI Ciclo Coral Emilio Arrieta.

Coral Erreniega de la Cendea de Cizur. Iglesia Sanjuanista de Cizur Menor. 19.30 horas. Directora: Yaritza Farah Núñez.

Concierto de los Grupos Tigaray de Tenerife y Araciel de Corella. Plaza de Toros de Corella. 22 horas. Entradas: 10 €.

Pablo Líquido. Patio Colegio Lorenzo Goikoa de Villava. 17 horas. XII Quedada Motera Amotos Atarrabia.

Concierto ‘Súbanse al tren’. Cine Moncayo de Tudela. 20.30 horas. Cuatro Al Son. Entradas: 6 €.

Holika Festival-Cortes. Campo de Fútbol San Francisco Javier. Mainstage (escenario principal. 17 h. Mikel Lombarte. 17.55 h. J. Beren, Juanjo García y Keey C B3B. 18.50 h. Menéalo x Álvaro Ruiz. 19.45 h. Zazo & Gourmet. 20.45 h. Mike Wit. 21.10 h. Kira Brown. 21.20 h. Adrián Fyrla. 22.20 h. Lola Índigo. 23.20 h. Ballesteros. 00.20 h. Don Patricio. 1.15 h. Albert González Special Show. 3.05 h. Sharlene. 3.15 h. Luc Loren. 4.15 h. Tallarina On Tour. Underground Stage. 17 h. Mikel Carvalho. 17.55 h. Javier Alverdi. 18.50 h. Iñaki & Cache Jr. 19.45 h. David MK. 20.40 h. Carlos Pérez. 21.35 h. Darío Núñez. 22.30 h. Tatiana Cabezas. 23.30 h. Javi Colina. 1 h. George Privatti. 2.30 h. Chelina Manuhutu. 4.30 h. Raúl Pacheco B2B Gonçalo. Precios: solo quedan 36 € abono general, entradas viernes 24 €, entradas sábado 24 €, camping 19,90 €. (ver https://www.holikafest.com/entradas).



A escena

Festival ‘Rincones y Recovecos’. Ciudadela de Pamplona. Representaciones: A las 12, 17.45 y 19.15 horas, ‘Tienda 47’, a cargo de Teatro del Cuervo (Asturias). Precio: 5 €. A las 12, 12.20, 12.40, 13, 17, 17.20, 17.40 y 18 horas, ‘El secreto de Nanna’, a cargo de Anna Roca (Cataluña). Precio: 3 €. A las 12 (euskera), 12.20 (euskera), 12.40 (castellano), 13 (castellano), 13.20 (castellano), 17 (euskera), 17.20 (euskera), 17.40 (castellano), 18 (castellano) y 18.20 horas (castellano), ‘Xuxurlak’, a cargo de la Coral Barañáin. Precio: 2 €. A las 12.30, 17 y 18.15 horas, ‘Lost Dog’, a cargo de Cal y Canto Teatro (Castilla y León). Precio: 4 €. A las 12, 12.30, 13, 17, 17.30 y 18 horas, ‘Cocktail’ a cargo de la Compañía artística Atena. Precio: 3 €. A las 13.15, 18 y 20 horas, y domingo 30 de junio, a las 13, 17 y 19 horas, ‘Con fajas y a lo loco’, a cargo de Tdiferencia. Entradas: 5 €.

‘México Cabalga en Ayesa’. 21 horas. Espectáculo musico-ecuestre organizado, por tercer año, por el Ayuntamiento de Ezprogui junto con el Concejo de Ayesa. Reproduce una historia de amor, guionizada por Ana Maestrojuan y narrada por Ángel García, en la que varios caballos de la hípica Zahorí Caballos de Navarra, junto a un elenco de bailarinas, interpretan la historia. Habrá momentos en los que caballos y bailarinas compartirán danza según las necesidades de la narración, y otras en las que solo las bailarinas compartirán escena con los Tenampas y el Mariachi, que es el grupo encargado de poner la música en directo. Una manera diferente de fomentar el turismo en la comarca...



En pantalla

‘El chico’. Civivox Condestable. 19 horas. Ciclo Charles Chaplin. Entrada gratuita previa retirada de invitación.



Ciencia

Tardes de la Tabla Periódica-’Big Van Ciencia: clowntíficxs’. Plaza del Baluarte, Pamplona. 12.30 horas. Espectáculo infantil con humor y experimentos.

Tardes de la Tabla Periódica-’Big Van Ciencia: monólogos científicos’. Plaza del Baluarte, Pamplona. 20 horas. Monólogos sobre elementos y química. Todos los públicos.



En la calle

‘Comercio hace Ciudad’-Martín Azpilcueta. 10:30 a 13:30 h. Jornada de comercio en la calle. 10:30 a 13:30 h. Tren turístico con parada en Martín Azpilcueta 17-19. 10:30 a 13:30 h. Hinchable multiobstáculos y barredora. Lugar: plaza de la Travesía Martín Azpilcueta. 10:30 a 12:30 h. Taller de manualidades. Lugar: Papelería Iturralde. 11:30 a 13:30 h. Teatro en la calle de la campaña ‘Sembrando aquí yo también crezco’. 10:30 a 13:30 h. Fiesta de la espuma o portería chutó metro hinchable. Lugar: plaza de la Travesía Martín Azpilcueta. 12 a 13 h. Encierro txiki. Lugar: Martín Azpilcueta.

XIX Encuentro con la Historia de Artajona. Todo el fin de semana: Talleres infantiles en el Cerco (junto al Centro de Acogida de Visitantes) y en la plaza del Ayuntamiento, exhibición de animales. Programa del día: 11 h Apertura del Mercado Medieval en la Calle Hospital y la Plaza de los Fueros. 11:15 h Concentración infantil en la Plaza de los Fueros y desfile hasta el Cerco. 12 h Pregón a cargo de Andrea Jaurrieta en la Txofeta del Cerco. 12:30 h Desfile desde el Cerco hasta la Plaza de los Fueros. Visita guiada especial. 13 h Exhibición de aves rapaces en la Plaza de los Fueros. 13:30 h Combates de los caballeros de la Orden de la Jarra en la Plaza de los Fueros. 14 h En la puerta del Ayuntamiento, Urraca cuenta las aventuras de Peio.

Mugacufest’19-Viana.

- Pinta Mugacu. La fiesta del arte libre que llenará de colorido las calles de Viana. Un espacio para las propuestas artísticas más frescas que convertirán el pueblo en una galería de arte al aire libre. Lugar: Portales de la Plaza de los Fueros. Horario: 11 a 19 horas.

- Actuación grupo de danzas Erentzun Dantza Taldea. Plaza de los Fueros/Casco Antiguo. 12 h.

- Show Cooking Dulce + Degustación. A cargo de Pol Contreras, ganador del premio “Mejor Pastelero Revelación Madrid Fusión 2019”. Balcón de Toros. 12:30 h. Precio: 5€.

- Visita teatralizada ‘Ocho y ochocientas historias’. Punto de encuentro: Oficina de turismo. 12 h. Precio: 5€.

- Festy Kids-Concierto de rock para toda la familia. Plaza de los Fueros.13.15 h. Evento gratuito

- Proyección ‘In the middle of norway’, de Jorge Martí. Se trata de un documental que retrata la doble vida de Jorge Martí Aguas, cantante de la banda La Habitación Roja. Al finalizar la proyección se disfrutará de un concierto acústico del protagonista y cantante, Jorge Martí. Casa de Cultura. 17.30 h. Evento gratuito. Retirada de invitaciones en la oficina de turismo.

- Pasacalles con Gigantes y Cabezudos de Viana. Casco Antiguo. 19 h.

- Vino y Patrimonio-Rincón Gastronómico. En la entrada al recinto se colocará un stand de información y venta de copas. El precio de cada copa será de 5 € dando el derecho a consumir 2 vinos + 2 pinchos. Jardines de Serrat -Murallas de San Pedro. 20 horas. Precio: 5 €.

- Sesión Tarde de Teleclub Dj´s + Zona Kids. Jardines de Serrat - Murallas de San Pedro. 20 horas.

- Conciertos: Fuel Fandango + Messura + Los Flamingos + Estereobrothers. Ruinas de San Pedro. 22 horas. Entrada anticipada 15 €/ taquilla 18 €. Abono anticipado 25 € /taquilla 30 €.

Etiquetas Agenda cultural

Selección DN+