Todos los estilos llegan al festival Barbarroja

22/06/2019 a las 06:00

El Barbarroja Pop Festival de Cintruénigo celebra este sábado 22 de junio su segunda edición. Un evento que también queda enmarcado dentro de las tradicionales fiestas de San Juan de esta localidad ribera que se realizan entre los días 20 a 24. A diferencia de la primera edición celebrada el pasado 2018, esta nueva edición va a contar con conciertos gratuitos en los paseos de la villa navarra. Y el escenario principal está ubicado en la Plaza de los Fueros.

Principalmente enmarcado dentro de las oipciones del pop esta segunda edición del Barbarroja cuenta con un cartel equilibrado con estilos musicales para todos los gustos, desde la cumbia y ritmos latino de Colectivo Panamera, pasando por el pop más ligero de Sierra o Kokoshca y el punk / rock de Melenas y Carolina Durante, sin duda uno de los grupos más solicitados en este verano para todos los festivañes en el panorama nacional y con la única fecha que van a ofrecer en Navarra. A este aliciente hay que añadir el de los artistas emergentes de música urbana que son los cirboneros Enrique Garijo y Nikolay. Como colofón la fiesta musical va a terminar con los reconocidos malagueños WeAreNot DJs.

Los actos comienzan a las 12 h. con el denominado Vermut Cñosmico. Posteriormente y de forma gratuita se puede presenciar el concierto del Colectivo Panamera a las 13 horas y en el mismo escenario. Este trío está compuesto formado por Nacho Taboada (guitarras y voz), Pepe Curioni (guitarras, bajos y voz) y Vanja Polacek (batería y voz), con una apuesta que transmite una placentera alegría de vivir.

En el escenario principal de la plaza de los Fueros los conciertos van a comenzar a partir de las 18 h. El primer pase para ambientar la fiesta correrá a cargo de Dj Cut. Será a las 19:00 cuando salga escena el artista local Nikolay con su propuesta de música urbana. Y veinte minutos más tarde, a las 19.20 h. le darán el relevo el grupo Sierra, una banda pop de Madrid, que comenzó su andadura en 2017.

A las 20.30 h, saldrá escena el cuarteto pamplonés Melenas, que recientemente ha participado en el Turmalina Fest de la Ciudadela de Pamplona. La formación comenzó su andadura en 2016 cuando prepararon sus primeras composiciones que publicaron en un disco de título homónimo.

Les relevarán en el escenario a 22:05 el cuarteto pamplonés Kokoshca que ya cuenta con una larga trayectoria musical de más de 10 años y 7 discos publicados entre lp’s y Ep’s. Han tocado en los festivales nacionales más importantes, Su ñultimo trabajo se titula 'El Mal' y de nuevo está cosechando muy buenas críticas por parte de público y prensa. Este cuarteto de pop-rock indie de Pamplona está formado por Iñaki López y Amaia Tirapu desde el principio (Javier Aznárez, uno de los fundadores dejó la formación), e Iñigo Andión y Álex López desde hace 5 años. Su trabajo anterior 'Algo Real' fue calificado como su disco más oscuro pero también más “sabio”. 'El Mal' apuntala esa nueva dirección sonora.

A las 23:20 saldrá al escenario principal Carolina Durante, cuarteto madrileño que se ha convertido en grupo emergente de referencia en la escena indie. Apenas llevan un año y literalmente han barrido el panorama musical nacional desde que lanzaran al mundo digital su primer single 'La Noche de los Muertos Vivientes'.

Además de los citados grupos también están programadas dos actuaciones más para aquellos que quieren disfrutar de la música electrónica: DJ Cut y We are not Dj’s.

