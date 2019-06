Actualizada 13/06/2019 a las 10:52

La Tierra se mantiene libre de alienígenas gracias a Chris Hemsworth, el nuevo agente de 'Men in Black: International', que en su misión más difícil hasta la fecha se enfrentará en los cines a la cinta que narra la vida del mítico escritor inglés J. R. 'Tolkien', interpretado por Nicholas Hoult.



CHRIS HEMSWORTH, DE DIOS NÓRDICO A 'MEN IN BLACK: INTERNATIONAL'



Chris Hemsworth y Tessa Thompson se enfundan el característico traje negro de los 'Men in Black' para liberar la capital inglesa -y de paso el resto del mundo- de las amenazas intergalácticas, sin contar con que los alienígenas han introducido un topo en la organización...

Se trata de la cuarta entrega de la saga. El director Felix Gary Gray ('The italian job') trata de superar la alargada sombra de los protagonistas originales, Will Smith y Tommy Lee Jones, con un elenco que incluye a Liam Neeson y Emma Thompson.



LA JUVENTUD DE 'TOLKIEN', EL GERMEN DE SUS GRANDES OBRAS



Antes de convertirse en el legendario escritor de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit', Tolkien fue un joven huérfano idealista, trabajador y ansioso buscador de amor y amistad. Sin embargo, su vida personal se trunca con la llegada de la I Guerra Mundial, cuyo afán destructor le inspiró para crear la Tierra Media.



Nicholas Hoult ('Skins') interpreta a J.R.R. Tolkien en esta película biográfica de Dome Karukoski, en la que también participa la actriz Lily Collins.

Te puede interesar











THRILLER -Y COMEDIA- EN 'LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS'



'La biblioteca de los libros rechazados', basada en la novela superventas de David Foenkinos, gira en torno al descubrimiento que hace una joven editora de una biblioteca que alberga los libros rechazados por las editoriales. En una de sus estanterías se topa con una novela magistral de Henri Pick, difunto genio de la cocina.

La viuda de Pick asegura que su marido jamás leyó ni escribió nada, lo que da pie a que el protagonista de esta cinta, un famoso presentador de un programa literario de televisión, interpretado por Fabrice Luchini se embarque en una investigación contra viento y marea.

JAMES FRANCO, EL VILLANO TERRORÍFICO DE 'KIN'

'Kin', de Jonathan y Josh Baker, presenta a James Franco en el papel de un criminal vengativo que, apoyado por una banda de soldados sobrenaturales, persigue a un exconvicto recién liberado (Jack Reynor) y a su hermano adolescente (Myles Truitt). Los hermanos son obligados a huir, pero cuentan con un arma secreta...

AMOR A CONTRARRELOJ EN 'EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA'

El romántico universitario Daniel Bae (Charles Melton) y la pragmática Natasha Kingsley (Yara Shahidi) se enamoran a doce horas de que Natasha y su familia sean deportados. Una lucha contrarreloj en 'El Sol también es una Estrella', cinta de Ry Russo Young que adapta una exitosa novela de Nicola Yoon.

UN 'PEQUEÑO GRAN PROBLEMA' PARA LA MUJER QUE SE CONVIERTE EN NIÑA

Jordan Sanders (Regina Hall) es una ejecutiva de éxito con mucho temperamento. Justo antes de la presentación más importante de su carrera profesional se despierta en el cuerpo de su "yo" de 13 años; con la ayuda de su asistente deberá recuperar su vida, su cuerpo adulto y su negocio, en la comedia 'Pequeño gran problema'.

DOS 'ENEMIGOS ÍNTIMOS' OBLIGADOS A UNIR FUERZAS PARA SOBREVIVIR

En un suburbio francés, Driss y Manuel forjan una tierna amistad que se trunca con el paso del tiempo, una vez convertidos en policía y traficante. Una operación determinante les hará convivir otra vez, en 'Enemigos íntimos', thriller francés de David Oelhoffen con Matthias Schoenaerts y Reda Kateb.

UNA NIÑA AFGANA SE GANA 'EL PAN DE LA GUERRA' DISFRAZADA DE CHICO

Durante el período de dominio talibán, Parvana, una niña afgana de once años, debe hacerse pasar por chico para trabajar, mientras emprende un viaje para encontrar a sus familiares detenidos en 'El pan de la guerra'. Esta cinta de animación basada en la novela homónima, dirigida por Nora Twomey y producida por Angelina Jolie, fue la vencedora del Festival de animación de Annecy 2017.

LA CALIDEZ DE UN HOMBRE -Y SU DINERO-, EL DRAMA DE 'SAUVAGE'

Léo (Félix Maritaud) es un joven de 22 años que vende su cuerpo a hombres a los que hace sentir queridos y protegidos, mientras busca calidez y amor, ya sea en manos de un estafador o de un viejo cliente vulnerable en 'Sauvage', del francés Camille Vidal-Naquet.

'LARGO VIAJE HACIA LA NOCHE' DE UN ROMÁNTICO EMPEDERNIDO

En la cinta china 'Largo viaje hacia la noche', Lou Honwu (Huang Jue) regresa a Kaili, su ciudad natal -de la que había huido doce años antes-, para encontrar a la mujer que no ha sido capaz de olvidar, Wn Quiwen (Tang Wei).

EL JUICIO DE 'EL ESTADO CONTRA MANDELA Y LOS OTROS'

El histórico proceso que tuvo lugar entre 1963 y 1964 en Sudáfrica contra Nelson Mandela y sus ochos camaradas le dio a conocer internacionalmente y le aupó como símbolo de la lucha contra el apartheid. Ahora, gracias a la exhumación de nuevos archivos, la historia se amplia con este documental de Gilles Porte.

'UN HOMBRE COMO DIOS MANDA' SE DEBATE ENTRE DOS AMORES

Este drama rumano de Hadrian Marcu presenta a Petru, un ingeniero de perforación que vive en una comunidad de trabajadores de la industria petrolera y que debe decidir si prefiere comenzar una vida con su prometida Laura, embarazada, o con Sonia, la mujer de un compañero de trabajo.

'LA JAULA', UNA OPERACIÓN POLICIAL A PUERTA CERRADA

Marcos Cabotá cuenta en este 'thriller' basado en una historia real los hechos que sucedieron al estallido de un coche bomba en Mallorca, en 2009, que mató a dos guardias civiles e inició la 'Operación jaula', que provocó la incomunicación de la isla.

Etiquetas Cine

Selección DN+