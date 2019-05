Tomás Yerro recibe el Príncipe de Viana 2019 y lo dedica a su padre, su "gran maestro"

Actualizada 04/05/2019 a las 13:08

El escritor Tomás Yerro, premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019, ha llamado este domingo a "mimar la educación y la cultura" que ha definido como "un modo de vivir humanizado, asentado en valores de respeto, convivencia fértil, solidaridad y justicia.



Yerro ha recibido este sábado el galardón de manos de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en un acto celebrado en la antigua iglesia de San Pedro de Viana. Han asistido la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez; la alcaldesa de Viana, Yolanda González, la presidenta de la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras, Fátima Frutos; y los diferentes consejeros del Ejecutivo foral.



El acto ha contado, asimismo, con intervenciones musicales del Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigidos por Igor Ijurra, que han abierto el evento con el Himno de Navarra. También han interpretado 'Arri arri mandoko', de Lorenzo Ondarra, 'Pelegria', de Aurelio Sagaseta; cerrando con 'Navarra mía', de Raimundo Lanas.



La primera en intervenir en el acto ha sido Fátima Frutos, presidenta de la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras, entidad proponente de la candidatura de Tomás Yerro. Frutos ha destacado el escritor "el amor por el trabajo bien hecho, el respeto por nuestras raíces y la diversidad, y la apertura a corrientes culturales que van desde Iberoamérica hasta Centroeuropa". Ha resaltado, además, la colaboración de Yerro en innumerables actividades y su atención al enfoque multidisciplinar "de una cultura al servicio de las personas, que nos ayuda a conocer más y en la que la empatía y la solidaridad llegan de la mando de la conciliación entre distintas ciencias sociales".

Seguidamente, Yerro, tras recibir el galardón de manos de la presidenta Barkos, ha leído un discurso a modo de una carta dirigida a su padre a quien ha dicho que "has sido mi mejor maestro" y del que ha dicho es el "máximo acreedor del premio príncipe de Viana 2019". "Mi biografía se ha limitado a interpretar, con demasiada torpeza eso sí, tu rica partitura vital", ha subrayado.



"He procurado trasladar a mi entorno los aromas situado en la familia", ha continuado Yerro que ha destacado "siempre he creído que no hay futuro sin memoria. En el fondo no soy más que un chico de pueblo un poco ilustrado que siempre tuvo claro que la verdadera patria del hombre es la infancia".



Así, dirigiéndose a su padre, ha dicho que "tengo que darte una buen, a e inesperada noticia: por iniciativa y tozudez de un grupo de hombres y mujeres navarros, todos escritores, por la propuesta de un grupo de sabios pertenecientes al Consejo Navarro de la Cultura, y por decisión soberana del Gobierno de Navarra, se me ha concedido el premio Príncipe de Viana".



Un premio, ha explicado, que "reconoce la trayectoria de personas entidades relevantes en el mundo de la cultura", para contestar que "trayectoria relevante ha sido la que escribisteis tú y mamá con la familia, las biografías de tantas personas anónimas de Navarra que, en las administraciones públicas y en la sociedad civil, han dedicado sus mejores afanes a construir un mundo más habitable, sano, culto, cohesionado, justo y solidario".



También ha dedicado el premio a su mujer, a quien ha definido como "invisible timón de mi vida desde hace casi 50 años", a sus hijas, nietos, y diferentes miembros de su familia.



Tomás Yerro ha considerado la cultura como "un modo de vivir humanizado, asentado en valores de respeto, convivencia fértil, solidaridad y justicia, no en la simple acumulación de conocimientos por el mero espectáculo".



También ha llamado la atención por la "necesidad de practicar la educación con un sentido intergeneracional, sin cortes bruscos ni saltos en el vacío, mirando siempre con esperanza al futuro pero asentada en los mejores valores de la tradición".



Dirigiéndose a los representantes políticos, el escritor ha incidido en la "necesidad de mimar la educación y la cultura" como elementos "decisivos para cultivar las mejores potencialidades personales y lograr cohesión y progreso sociales, ni división y enfrentamiento". Igualmente, ha resaltado la "urgencia de revalorizar las humanidades en sus principios esenciales de bondad, verdad y belleza, cuya eliminación puede ser una de las causas principales de que el mundo se esté convirtiendo, poco a poco, en una selva intransitable".



Finalmente, Yerro ha expresado que es "un privilegio, un placer y una verdadera fiesta proclamar mi más profunda gratitud, reconocimiento y alegría a cuantos han hecho posible el premio".

