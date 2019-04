AmyJo Doherty: “Mi responsabilidad es la de trasladar un mensaje positivo”

05/04/2019 a las 13:50

AmyJo Doh & The Spangles actúan hoy por primera vez en Pamplona en el Cavas Club (23 h, 6 €) en una velada que abrirá el grupo local Magic Inn. La londinense AmyJo Doherty (Aldershot, Reino Unido, 1978) lleva trece años afincada en España y se ha hecho un lugar en la escena underground madrileña. Es hermana de la estrella del rock Pete Doherty y eso no le ha facilitado las cosas. AmyJo no especula con referencias ajenas y traza su propio discurso musical, divertido e irreverente y con tod

