La guitarrista Ana Popovic lleva su blues a Pamplona

Actualizada 21/03/2019 a las 08:01

La guitarrista de origen serbio Ana Popovic (Belgrado, 1976), actúa hoy en la sala Indara (20.30 horas, 25 € anticipada, 30 € en taquilla), en una de las cinco fechas de la primera gira que realiza en nuestro país donde este miércoles actuó en Barcelona y tras Pamplona lo va a hacer en Vigo, Avilés y Madrid. Viene a presentar, su excelente nuevo álbum Like it on Top que es ya el noveno en su carrera en solitario.



Nominada por toda clase de premios de la escena del blues internacional (del álbum que presenta tiene 6 nominaciones en los prestigiosos Blues Awards) está considerada como una de las grandes renovadoras del estilo, ya que lo fusiona con toda clase de ritmos americanos que proceden de la black music como el soul, rhythm &blues y funk, pero con una maestría clásica en el manejo de la guitarra que la convierte en una de las mejores guitarristas del momento. Una guitarrista de blues que cuida como pocas su elegante imagen -inconfundible y atractiva- dominada todavía por básicamente por músicos masculinos. Ana es una gran amante de las guitarras vintage, de los modelos históricos con los que ha logrado un precioso sonido en discos como Can you stand the heat o Unconditional. Trabajos en los que se ha alabado la mezcla que destilan nervio, energía a la vez que de pura elegancia en el manejo de la guitarra Fender Stratocaster de 1964 con mástil de arce. En sus conciertos y grabaciones también utiliza la Fender Stratocaster 1960 Relic Custom Shop, la Fender Stratocaster 1957 Reissue, Fender Telecaster 1971 y una Gigliotti Strat Custom. Un sonido que también ha sabido trasladar a este último álbum Like it on Top, producido en Nashville por productor Keb Mo. Y es que Popovic lleva ya una década viviendo en EE UU.



Desde 1995



Fue a partir de 1995 cuando Ana formó su primera banda, Hush, con su amigo y guitarrista Rade Popovic. Durante los siguientes tres años la banda de Ana actúa en todos los clubes más importantes de Belgrado y en 1998, llega al centenar de actuaciones al año y aparece habitualmente en la televisión yugoslava. El fin del comunismo significa que los músicos puedan finalmente ser libres para viajar y Ana toca en festivales de blues en Grecia y Hungría.



En octubre de 2000, Popovic viajó a Memphis para grabar su primer lanzamiento Hush. Su segundo disco Comfort to the Soul, recibió excelentes críticas por su sonido que abarcaba desde blues a rock, soul y jazz y logró una nominación de la WC Handy Awards en Memphis como mejor artista revelación. En 2005 lanza su tercer álbum conjuntamente con un dvd en vivo titulado Ana! Live in Ámsterdam. En 2006 es invitada al legendario Blues Cruise 2006. Después de 13 semanas de gira por los EE.UU, aparece en el Festival de Cine de Sundance de 2007 en Park City y graba en Los Angeles Still Making History (2007). Realiza la impresionante cifra de 152 conciertos, con siete intensas giras seguidas por los USA, compartiendo el escenario con muchos artistas famosos, entre ellos la leyenda del blues Buddy Guy.



Selección DN+